Frühjahrsvorbereitung: Jetzt Material für Outdoor-Events prüfen

Hamburg, Februar 2026. Swiss Display GmbH Hamburg empfiehlt seinen Kunden und Veranstaltern, Zelte jetzt zu prüfen. Faltpavillons, Ersatz-Dächer und Seitenteile sollten rechtzeitig bestellt werden.

Hamburg, Februar 2026. Das Muster wiederholt sich jedes Frühjahr. Ende März rufen Veranstalter an, weil das erste Outdoor-Event in drei Wochen ansteht und der Faltpavillon nicht mehr einsatzbereit ist. Dach vergilbt, Gestell defekt oder Seitenteile fehlen. Die Lieferzeit für Ersatz beträgt zwei bis vier Wochen. Das geht sich nicht aus.

Swiss Display GmbH Hamburg, seit 1999 Spezialist für Faltpavillons und aufblasbare Pavillons, rät Veranstaltern zur rechtzeitigen Materialprüfung. Der richtige Zeitpunkt dafür ist jetzt, im Februar, nicht drei Wochen vor dem ersten Event.

Material ehrlich prüfen

Ein gründlicher Lager-Check umfasst drei Bereiche. Erstens: Das Dach des Faltpavillons im Tageslicht auf Verfärbungen, Risse und Schimmelflecken prüfen. Zweitens: Das Gestell auf Funktion testen, Verbinder kontrollieren und Federmechanismen prüfen. Drittens: Ersatzteile zählen, Heringe, Spanngurte und Gewichtsanker auf Vollständigkeit prüfen.

Was defekt oder verschlissen ist, sollte jetzt bestellt werden. Ersatz-Dächer für Faltpavillons sind einzeln erhältlich und können mit neuer Bedruckung versehen werden. Auch neu bedruckte Seitenteile lassen sich nachbestellen, falls das bisherige Branding nicht mehr aktuell ist oder erneuert werden soll.

Lieferzeiten einplanen

Individuell bedruckte Faltpavillons und Ersatzteile benötigen Vorlaufzeit. Das Druckverfahren, die Farbabstimmung und die Nahtverarbeitung laufen nicht auf Knopfdruck. Zwei bis vier Wochen sind realistisch, je nach Ausstattung und Auftragslage. In den saisonalen Spitzen Ende März und Anfang April kann es länger dauern.

Wer jetzt bestellt, hat am ersten Event-Termin keinen Stress. Wer bis Ende März wartet, hat keinen Spielraum mehr.

Der Outdoor-Auftritt als Visitenkarte

Ein Faltpavillon ist nicht nur Unterstand. Er ist das erste, was Besucher auf einem Stadtfest oder einer Gewerbeschau von einem Unternehmen sehen. Ein vergilbtes Dach oder ein ausgeblichener Druck sagt etwas über das Unternehmen aus, das darunter steht. Die Frage ist nicht nur, ob der Pavillon noch hält. Die Frage ist, was er über das Unternehmen aussagt.

Swiss Display beliefert seit 1999 Unternehmen, Kommunen und Organisationen im DACH-Raum mit professionellen Faltpavillons, aufblasbaren DOME-Kuppelpavillons und passendem Zubehör. Zu den Referenzkunden zählen Mercedes, Lexus, Nintendo Switch sowie zahlreiche regionale Veranstalter und kommunale Einrichtungen.

Der Katalog 2026 für Faltpavillons und DOME-Pavillons steht auf der Website zum Download bereit. Fragen zu Ersatzteilen, Lieferzeiten und individueller Bedruckung beantwortet das Unternehmen direkt.

Swiss Display GmbH Hamburg produziert seit 1999 professionelle Faltpavillons und DOME-Kuppelpavillons für Unternehmen, Kommunen und Organisationen im DACH-Raum.

