  • Frühling beim Dosenprofi – jetzt 10 % Rabatt sichern

    Große Oster-Aktion bei ADV-PAX: Vom 09.03.2026 bis 15.03.2026 erhalten Sie 10 % Rabatt auf alle Osterartikel.

    BildOstern zählt zu den absatzstärksten saisonalen Anlässen – ob im Süßwarenbereich, in der Feinkost, im Geschenksegment, im Non-Food-Bereich oder bei Aktionsartikeln. Hochwertige Verpackungen steigern nicht nur die Wertanmutung Ihres Produkts, sondern beeinflussen auch Impulskäufe und Zusatzverkäufe am POS.

    Mit unseren dekorativen Osterdosen und Metallverpackungen setzen Sie Ihre Produkte aufmerksamkeitsstark, hochwertig und nachhaltig in Szene. Metallverpackungen sind langlebig, wiederverwendbar und schaffen einen echten Mehrwert über den Kaufmoment hinaus.

    Unsere Oster-Aktion für Sie

    Vom 09.03.2026 bis 15.03.2026 erhalten Sie 10 % Rabatt auf alle Osterartikel.

    Ihre Vorteile auf einen Blick

    Höhere Wertanmutung und bessere Regalpositionierung
    Ideal für Limited Editions, Geschenksets & Saisonaktionen
    Starke Präsenz am POS und bei Zweitplatzierungen
    Nachhaltiger Charakter durch Wiederverwendbarkeit
    Großes Sofortlieferprogramm mit Lagerware
    Mindestmenge bereits ab 1 Verpackungseinheit

    Unsere Metallverpackungen eignen sich unter anderem für

    Pralinen, Schokolade & Gebäck
    Feinkost, Gewürze & Tee
    Kleine Präsente & Geschenkartikel
    Kosmetik & Pflegeprodukte
    Saisonale Promotionartikel

    Als familiengeführtes Unternehmen mit eigenem Lager in Deutschland stehen wir für Verlässlichkeit, Flexibilität und schnelle Umsetzung.

    Nutzen Sie die Aktionswoche, um Ihr Ostersortiment gezielt aufzuwerten und zusätzliche Kaufimpulse zu schaffen.
    Hier geht’s direkt zum Ostersortiment: https://www.adv-dosenshop.com/themen/ostern.html

    Individuelle Lösungen gewünscht?

    Sie planen eine Osterdose mit eigenem Design?
    Wir produzieren individuelle Metallverpackungen bereits ab 2.000 Stück. Dank unseres großen Werkzeugbestands, moderner Produktionsmöglichkeiten (inkl. Digitaldruck) und unserer langjährigen Erfahrung begleiten wir Sie von der Idee über das Design bis zur fertigen Lieferung.

    Bestellen Sie noch heute Ihre Oster- und Frühlingsdosen und lassen Sie sich von unseren neuen Motiven inspirieren!

    Link zur Original-Meldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/osterdosen-aus-metall-%E2%80%93-vielseitige-metallverpackungen-fuer-ostern,-geschenke-werbung-02-02-2026.html

    Über die ADV PAX Lutec GmbH

    Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

    Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

    Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

    Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

    Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie  Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,
    Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

    Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

    Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen  als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

    Ob  Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen,  Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

    Kontakt

    ADV PAX Lutec GmbH
    Vogelsangstr. 34
    72581 Dettingen / Erms
    Deutschland

    Web: https://www.adv-pax.de
    Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ADV PAX Lutec GmbH
    Herr da Agency
    Vogelsangstr. 34
    72581 Dettingen / Erms
    Deutschland

    fon ..: +49(0)7123/38007-0
    fax ..: +49(0)7123/38007-50
    web ..: https://www.adv-dosenshop.com/
    email : info@adv-pax.de

