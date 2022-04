FSD Pharma berichtet über Aktuelles aus dem Unternehmen

Toronto, 6. April 2022 – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9) (FSD Pharma oder das Unternehmen), eine auf Life Sciences spezialisierte Holdinggesellschaft, die sich dem Aufbau eines Portfolios von Vermögenswerten und Biotechnologielösungen verschrieben hat, gab heute die folgenden Entwicklungen beim Unternehmen bekannt:

1. FSD Pharma erweitert sein Advisory Board um die Branchenführer Jason Sawyer und Dr. Ravinder Kumar

Jason Sawyer bringt 29 Jahre Erfahrung in alternativen Investitionen und in der Wirtschaft in die Bemühungen von FSD in der Arzneimittelentwicklung ein. Er ist derzeit General Manager der Access Alternative Group S.A. (AAG), einer Boutique-Investment- und -Beratungsfirma mit Sitz auf den Bahamas. Vor seiner Tätigkeit bei AAG war Herr Sawyer Gesellschafter und Leiter der Absolute Return Strategies Group bei Crane Capital Associates. In dieser Funktion war er an der erfolgreichen Beschaffung von mehr als 3,5 Milliarden Dollar für einige der weltweit führenden Private-Equity- und Hedgefonds beteiligt. 2016 gründete er Pacific West Stone und zeichnete für die Kapitalbildung verantwortlich: Er investierte 4,5 Millionen Dollar in die Start-up-Phase im ersten Jahr und sicherte eine Private-Equity-Finanzierung, die von einem der größten kanadischen Pensionsfonds unterstützt wurde.

Rav Kumar, PhD, ist eine preisgekrönte Führungskraft in der Pharmaindustrie mit mehr als 30 Jahren globaler Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung neuartiger Arzneimittellösungen. In seiner beratenden Funktion wird Dr. Kumar sein Fachwissen in den Bereichen Entdeckung, Regulierung, präklinische und klinische Phase, Produktentwicklung, Herstellung, Compliance und Vermarktung einbringen. Dr. Kumar ist derzeit Director des Centre for Medicinal Chemistry an der University of Toronto und Chief Strategy Officer bei Dalriada Drug Discovery. Vor seiner aktuellen Tätigkeit war Dr. Kumar Chief Science Officer und Berater von The Green Organic Dutchman, Managing Director von Apotex India und Vice President of R&D Operations, Business Development & Classic Brands bei GlaxoSmithKline Canada.

2. FSD Pharma hat sein Team auf allen Ebenen aggressiv erweitert, um Synergieeffekte zu erzielen. Das Unternehmen hat die folgenden Mitarbeiter in sein Team aufgenommen: Dr. Andrzej Chruscinski (Associate Vice-President, Clinical Affairs), Kevin Cassidy (Vice-President, Quality Systems) und Dr. Oksana Akhova (Director, Licensing, Partnership and IP).

Dr. Andrzej Chruscinski absolvierte eine Ausbildung zum Arzt und Wissenschaftler an der Stanford University und erwarb einen MD/PhD. Während seiner Zeit in Stanford absolvierte er auch eine Zusatzausbildung in Innerer Medizin und Kardiologie. Nach seinem Umzug nach Toronto absolvierte er ein Fellowship mit Schwerpunkt fortgeschrittene Herzinsuffizienz/Transplantation am University Health Network. Als Wissenschaftler am University Health Network leitete er eine Forschungsgruppe, die Mechanismen der Transplantationstoleranz untersuchte. Er entwickelte eine Antigen-Mikroarray-Technologie zur Überwachung der Allotransplantatfunktion. Zuletzt schloss er zwei klinische Studien zur Toleranzinduktion bei der Transplantation fester Organe ab (LITMUS und ASCOTT). Dr. Chruscinski ist derzeit als Arzt in Michigan (USA) zugelassen.

Herr Kevin Cassidy bringt über 39 Jahre Erfahrung in Biotechnologie zu FSD Pharma. Er hat in Kanada, Chile und China validierte Anlagen für die GMP-Herstellung, die Entwicklung von Biotherapeutika und die Qualitätsprüfung errichtet und betrieben. Er war Leiter der Verfahrens- und Geschäftsentwicklung, die zum ersten zugelassenen Impfstoff mit Adenovirus-Vektoren führte. Der Tollwutimpfstoff ist der Vorläufer mehrerer Impfstoffe, die im Rahmen der COVID-19-Pandemie eingesetzt werden. Herr Cassidy absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaft am George Brown College und erwarb einen Bachelor of Science an der University of Toronto.

Dr. Oksana Akhova verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Industrie und im akademischen Bereich auf den Gebieten der Geschäftsentwicklung, des Managements von geistigem Eigentum und der Vermarktung innovativer Technologien. Sie war in verschiedenen Funktionen an Hochschulen und in der Industrie tätig und verfügt über nachweisliche Erfolge in der kommerziellen Lizenzierung, dem Management von öffentlich-privaten Partnerschaften, dem Technologiemarketing und der Geschäftsentwicklung. Sie verfügt über solide Fachkenntnisse in der Bewertung von Unternehmen und Technologien in den Bereichen Onkologie, Augenheilkunden, Entzündungen und Neurologie und hat in diesem Rahmen Finanzmodelle entwickelt und für das IP-Management verantwortlich gezeichnet. Sie hat einen PhD in Onkologie und einen MBA mit Spezialisierung auf Biotechnologie-Management.

3. FSD Pharma führte mit Stand zum 31. März im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms 1.524.700 Aktien in den eigenen Bestand zurück.

4. FSD Pharma führt ein RSU-(Restricted Share Units)-Programm ein und begibt RSUs anstelle von Optionen im Besitz von Board-Mitgliedern und leitenden Angestellten.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc. (FSD BioSciences), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung, des ultramikronisierten Palmitoylethylamins (PEA) oder FSD-PEA (ehemals FSD-201). Lucid Psycheceuticals Inc. (Lucid), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-PSYCH (ehemals Lucid-201) und Lucid-MS (ehemals Lucid-21-302). Lucid PSYCH ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Unternehmenskontakt

Zeeshan Saeed, Founder, President und Executive Co-Chairman des Boards, FSD Pharma Inc.

E-Mail: Zsaeed@fsdpharma.com

Tel.: (416) 854-8884

Investor Relations:

E-Mail: ir@fsdpharma.com , info@fsdpharma.com

Webseite: www.fsdpharma.com

Mediensprecher:

KCSA Strategic Communications

E-Mail: FSDPharma@KCSA.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FSD Pharma Inc.

Thomas Fairfull

1 Rossland Road West – suite 202

L1Z 1Z2 Ajax

Kanada

email : thomas.fairfull@fvpharma.com

Pressekontakt:

FSD Pharma Inc.

Thomas Fairfull

1 Rossland Road West – suite 202

L1Z 1Z2 Ajax

email : thomas.fairfull@fvpharma.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Krankenkasse muss für ein PINO Steps von HASE BIKES bezahlen Core Assets entdeckt ein weiteres mineralisiertes Kupfervorkommen während einer erfolgreichen Untersuchung der Zugänglichkeit der Liegenschaft Blue im Winter