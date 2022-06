FSD Pharma Inc. präsentiert die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre sowie weitere News aus dem Unternehmen

Toronto, den 27. Juni 2022 – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) (FSD Pharma oder das Unternehmen), eine auf Biowissenschaften spezialisierte Holdinggesellschaft, die sich dem Aufbau eines Portfolios von Vermögenswerten und Biotechnologielösungen verschrieben hat, hat heute die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre (AGM) bekannt gegeben, die am 23. Juni 2022 online und in ausschließlich virtueller Form stattfand.

Bei der Jahreshauptversammlung waren 164 Aktionäre persönlich oder durch einen Bevollmächtigten vertreten, die 48 Mehrstimmrechtsaktien der Klasse A (Klasse-A-Aktien) und 7.885.958 nachrangig stimmberechtigte Aktien der Klasse B (Klasse-B-Aktien) hielten; das entspricht 36,21 % der Klasse-A-Aktien und Klasse-B-Aktien.

Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmung über die Wahl der Direktoren von FSD Pharma sind nachstehend aufgeführt.

Nominierte Fürstimmen Fürstimmen % Stimmenthaltungen Stimmenthaltungen %

Anthony Durkacz 20.584.760 97,26 % 580.878 2,74 %

Zeeshan Saeed 20.698.398 97,79 % 467.240 2,21 %

Donal Carroll 20.807.032 98,31 % 358.606 1,69 %

Adnan Bashir 20.804.734 98,29 % 360.904 1,71 %

Fernando Cugliari 13.377.981 63,21 % 7.787.657 36,79 %

Nitin Kaushal 13.677.611 64,62 % 7.488.027 35,38 %

Lawrence Latowsky 20.359.349 96,19 % 806.289 3,81 %

Infolgedessen wurden die vorgenannten Kandidaten für die Wahl als Direktoren für die Zeit bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre bzw. bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger als Direktoren des Unternehmens gewählt.

Darüber hinaus haben die Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung die Firma MNP LLP neuerlich als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bestätigt und die Direktoren ermächtigt, die finanzielle Vergütung des Wirtschaftsprüfers festzusetzen. Weitere diesbezügliche Informationen finden Sie im Rundschreiben der Unternehmensführung von FSD Pharma, das mit 20. Mai 2022 datiert ist und auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) abgerufen werden kann.

Weitere News aus dem Unternehmen

FSD Pharma hält auch weiterhin an seinem am 30. Dezember 2021 initiierten Aktienrückkaufprogramm fest. Das Programm sieht die Möglichkeit des Rückkaufs von bis zu 2.000.000 nachrangig stimmberechtigten Klasse-B-Aktien durch das Unternehmen vor, das entspricht rund 5 % aller in Umlauf befindlichen nachrangig stimmberechtigten Klasse-B-Aktien. Bis dato wurden 1.762.100 Aktien zu Marktpreisen zurückgekauft. Davon wurden 1.663.100 Aktien in den Eigenbestand rückgeführt und eingezogen, sodass aktuell 38.407.124 Aktien ausstehend sind.

Personen, die nach den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen als Insider gelten – darunter auch Anthony Durkacz, Mitbegründer und interimistischer Chief Executive Officer von FSD Pharma, Zeeshan Saeed, Mitbegründer und President von FSD Pharma, sowie Direktor Donal Carroll etc. – konnten ihre Positionen durch den Kauf von HUGE-Aktien auf dem freien Markt weiter ausbauen. Die Käufe der firmeninternen Personen von FSD Pharma können durch Klick auf den nachfolgenden Link eingesehen werden: ceo.ca/api/sedi?symbol=HUGE&amount=&transaction=&insider=

FSD Pharma war auf der BIO-2022, die von 13. – 16. Juni 2022 im San Diego Convention Center abgehalten wurde, durch Herrn Dr. Lakshmi Kotra, CEO von Lucid Psycheceuticals, sehr aktiv vertreten. FSD Pharma nahm an zahlreichen Meetings teil und beschritt dabei neue Wege im Hinblick auf mögliche Kooperationen und Partnerschaften, um die aktuellen Pipelines und globalen Marktzugangsstrategien von FSD weiter zu stärken.

Zuguterletzt wurde das Unternehmen vor kurzem den Lesern der International Business Times in einem Artikel mit dem Originaltitel Multiple Sclerosis to Depression, Innovative Biotech aims for Total Brain Health vorgestellt. Der Artikel befasst sich mit den Fortschritten in Wissenschaft und Technologie und geht ausführlich auf die Rolle von FSD Pharma als Innovator bei der Entwicklung neuer Arzneimittel für die Behandlung von neurologischen Erkrankungen ein. Interessierten wird wärmstens empfohlen, den Artikel unter www.ibtimes.com/multiple-sclerosis-depression-innovative-biotech-aims-total-brain-health-3537452 nachzulesen.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc. (FSD BioSciences), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung, des ultramikronisierten Palmitoylethylamins (PEA) oder FSD-PEA (ehemals FSD-201).

Lucid Psycheceuticals Inc. (Lucid), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-PSYCH (ehemals Lucid-201) und Lucid-MS (ehemals Lucid-21-302). Lucid PSYCH ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.

Ansprechpartner

Zeeshan Saeed, Gründer, President und Executive Co-Chairman des Boards, FSD Pharma Inc.

E-Mail: Zsaeed@fsdpharma.com

Tel.: (416) 854-8884

Für weitere Informationen: info@fsdpharma.com

Investor Relations: ir@fsdpharma.com

Webseite: www.fsdpharma.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, erwartungsgemäß, geplant, schätzt, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen in Bezug auf die Jahreshauptversammlung (AGM) sowie Aktualisierungen des Unternehmens. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben.

Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, erfordern sie naturgemäß Annahmen und sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen unter den gegebenen Umständen angemessen sind, weist es darauf hin, dass diese Risiken und Ungewissheiten dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen abweichen können. Zu den Faktoren, die solche wesentlichen Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: die Tatsache, dass sich die Arzneimittelentwicklung sowohl von Lucid als auch von FSD BioSciences in einem sehr frühen Stadium befindet; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences möglicherweise nie in die klinische Erprobung gelangen; die Tatsache, dass die Ergebnisse der präklinischen Studien und der frühen klinischen Studien möglicherweise keine Vorhersagekraft für die Ergebnisse der späteren klinischen Studien haben; der ungewisse Ausgang, die Kosten und der Zeitplan der Produktentwicklungsaktivitäten, der präklinischen Studien und der klinischen Studien von Lucid und FSD BioSciences; der ungewisse klinische Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; die potenzielle Unfähigkeit, eine behördliche Zulassung für die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences oder diesen anderweitig überlegen sind; dass sich der Beginn, die Durchführung und der Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Versuchen verzögern könnten oder durch COVID-19-bezogene Probleme beeinträchtigt werden; die potenzielle Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die potenzielle Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelproduktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; und andere Risiken. Weitere Informationen zu Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, sind in den Jahres- und anderen Berichten des Unternehmens enthalten, die von Zeit zu Zeit bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf SEDAR (www.sedar.com) und bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf EDGAR (www.sec.gov) unter der Überschrift Risk Factors eingereicht werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

