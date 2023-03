FSD Pharma nimmt ehemaligen CEO von Celsius Holdings, Gerry David, in Advisory Board auf

Dieser leitete zuvor die erfolgreiche globale Expansion, die zu einer beträchtlichen Umsatzsteigerung und einer 35-fachen Steigerung des Aktionärswerts für das Getränkegeschäft führte

Toronto, 30. März 2023 / IRW-Press/ – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) (FSD Pharma oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios an innovativen Aktiva und biotechnologischen Lösungen für die Behandlung herausfordernder neurodegenerativer, entzündlicher und metabolischer Erkrankungen widmet, gab heute die Aufnahme von Gerry David in das Advisory Board von FSD Pharma bekannt. Herr David ist vor allem für seine fünfjährige Tätigkeit als Chief Executive Officer von Celsius Holdings Inc., einem Hersteller von kalorienfreien Fitnessgetränken, bekannt, wo er an der Spitze einer Trendwende stand, die zu einer globalen Verkaufsexplosion, einem Kapitalzufluss seitens renommierter strategischer Investoren sowie zu einer Erhöhung der Marktkapitalisierung führte, die den Aktionärswert um das 35-Fache auf über 9 Milliarden $ steigerte.

Ich habe im Laufe meiner Karriere unzählige Produkte gesehen und ich kann ehrlich behaupten, dass ich noch nie etwas so Einzigartiges und Revolutionäres gesehen habe wie jenes Produkt, das FSD Pharma entwickelt, um Alkoholvergiftungen und dem Alkoholmissbrauch entgegenzuwirken, sagte Gerry David. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten Team an der Entwicklungsstrategie zu arbeiten, und begrüße die Möglichkeit, meine Ressourcen und Erfahrungen einzubringen, um zum Erreichen des Ziels beizutragen, in Zukunft ein kommerzialisiertes Produkt auf den Markt zu bringen, fügte Herr David hinzu.

Gerry ist eine Legende in der Geschäftswelt und seine Einblicke sind gleichbedeutend mit der kürzlichen Aufnahme von Kevin Harrington in unser Advisory Board (siehe Pressemitteilung vom 28. Februar 2023), sagte Anthony Durkacz, Interim Chief Executive Officer von FSD Pharma. Gerrys Erfolge in den Bereichen Vertrieb und Marketing, Lieferkettenmanagement und Wertschöpfung sind unvergleichlich. Er wird von unschätzbarem Wert für die Führung unserer gesamten Pipeline sein und vor allem intensiv an der strategischen Planung, der Einführung und den Betrieben unseres neuen Forschungs- und Entwicklungsprogramms hinsichtlich Alkoholmissbrauchs beteiligt sein. Wir heißen ihn im Team herzlich willkommen.

Gerry David ist ein lösungsorientierter Unternehmer, eine Führungspersönlichkeit und ein Board-Mitglied mit einer Erfolgsbilanz von über 40 Jahren in den Bereichen Konsumartikel, Fertigung und Hightech. Er kann eine langjährige Erfahrung mit der Leitung von fünf umfassenden Trendwenden sowohl bei öffentlichen als auch privaten Unternehmen mit globaler Reichweite vorweisen, die sich über 72 Länder erstrecken. Er ist ein wertvolles Aktivum für Start-up- oder etablierte Unternehmen, die ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum anstreben. Seine breit gefächerten Fachgebiete beinhalten Vertrieb und Marketing, Betriebsmanagement, Finanzanalyse, Kapitalbeschaffung, Lieferkettenmanagement, F&Ü, Behörden sowie strategische Planung. Als Anerkennung seiner beruflichen Leistungen war er bei den renommierten CEO World Awards 2016 einer von nur 25 Gold-Gewinnern und wurde als The Leader in der Kategorie CEO of the Year ausgezeichnet.

Im Laufe seiner Karriere hatte Gerry David Führungspositionen bei Unternehmen wie Celsius Holdings, Vitarich Labs, Home Shopping Network Direct und seinem Beratungsunternehmen Gerry David & Associates LLC inne, wo er zurzeit als CEO fungiert. Er zeichnete für die Trendwende von Celsius Holdings (CELH: NASDAQ) – einem Getränkehersteller, der kurz vor dem Konkurs stand – verantwortlich, indem er in fünf aufeinanderfolgenden Jahren Rekordumsätze verzeichnete, den Aktionärswert um das 35-Fache steigerte, eine Tochtergesellschaft in Hongkong gründete, Produkte in Asien, Südamerika, Europa und dem Nahen Osten auf den Markt brachte und die Produktion in Deutschland, China und den USA aufbaute. Gerry begann seine Karriere mit der Gründung eines auf das Gastgewerbe spezialisierten Systemintegrationsunternehmens, das er bis zu dessen Verkauf an eine öffentliche Einrichtung auf Niederlassungen in sechs Staaten ausbaute.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung FSD201, eine eigens entwickelte ultramikronisierte PEA-(Palmitoylethylamin)-Formulierung zur Behandlung von Entzündungskrankheiten. Lucid Psychss Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-Psych und Lucid-MS. Lucid-Psych ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde und um diese Kategorie zu erweitern, untersucht das Unternehmen andere Produkte, die auf akute medizinische Bedürfnisse aufgrund von Drogenmissbrauch wie Alkohol abzielen. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie plant, erwartet, voraussichtlich, geplant, schätzt, beabsichtigt, antizipiert, hofft, vorgesehen oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden können, könnten, würden, möglicherweise, potenziell oder werden oder erreicht werden. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Zukunft von FSD Pharma Inc. beziehen und auf bestimmten Annahmen beruhen, die FSD Pharma in Bezug auf diese zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen hat. FSD Pharma kann keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden.

Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, erfordern sie naturgemäß Annahmen und sind mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es, obwohl es die Erwartungen und wesentlichen Faktoren und Annahmen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, keine Gewähr dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen, Faktoren und Annahmen als richtig erweisen, und dass diese Risiken und Ungewissheiten dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen abweichen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Tatsache, dass sich die Arzneimittelentwicklung sowohl von Lucid als auch von FSD BioSciences in einem sehr frühen Stadium befindet; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences möglicherweise nie in die klinische Erprobung gelangen; die Tatsache, dass die Ergebnisse der präklinischen Studien und der frühen klinischen Studien möglicherweise keine Vorhersagekraft für die Ergebnisse der späteren klinischen Studien haben; der ungewisse Ausgang, die Kosten und der Zeitplan der Produktentwicklungsaktivitäten, der präklinischen Studien und der klinischen Studien von Lucid und FSD BioSciences; der ungewisse klinische Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; die potenzielle Unfähigkeit, eine behördliche Zulassung für die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences oder diesen anderweitig überlegen sind; dass sich der Beginn, die Durchführung und der Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Versuchen verzögern könnten oder durch COVID-19-bezogene Probleme beeinträchtigt werden; die potenzielle Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die potenzielle Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelproduktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; und andere Risiken. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

Weitere Informationen zu Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, sind in den Jahres- und anderen Berichten des Unternehmens enthalten, die von Zeit zu Zeit bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf SEDAR (www.sedar.com) und bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf EDGAR (www.sec.gov) eingereicht werden, einschließlich des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr, unter der Überschrift Risk Factors. Diese Liste von Risikofaktoren ist nicht als vollständig zu betrachten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Ereignisse oder Umstände dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten, prognostizierten oder projizierten Ergebnissen abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. FSD Pharma übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Vorbehalt eingeschränkt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Ansprechpartner

Zeeshan Saeed, Gründer, President und Executive Co-Chairman des Boards, FSD Pharma Inc.

E-Mail: Zsaeed@fsdpharma.com

Tel.: +1 (416) 854-8884

Investor Relations:

E-Mail: ir@fsdpharma.com, info@fsdpharma.com

Website: www.fsdpharma.com

