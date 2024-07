FTS Hennig präsentiert innovative 5G-Technologielösungen

Erleben Sie die Revolution der 5G-Konnektivität mit FTS Hennig: Schneller, stärker, smarter.

Mit einem vielfältigen Angebot an hochmodernen 5G-Routern und Antennen läutet FTS Hennig eine neue Ära in der Mobilfunktechnologie ein.

FTS Hennig, ein Vorreiter in der Mobilfunkbranche seit 1996, erweitert sein Angebot an 5G-Technologien, die von Spitzenroutern bis zu leistungsstarken Antennen reichen. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovative Herangehensweise in den Bereichen LTE (4G) und das bahnbrechende 5G-Netz.

Die selbst entwickelten 5G Router der SaxonyPro-Serie, wie der SaxonyPro AX3600, nutzen modernste Technologien für eine optimale Netzabdeckung und schnelle Internetverbindungen. Diese Router unterstützen Frequenzbereiche von 700 MHz bis 3,6 GHz, ideal für den deutschen 5G-Netzausbau.

Zusätzlich zu Routern bietet FTS Hennig eine breite Palette von Antennen und Antennenkabeln, darunter die FTS Complete Serie, die für alle Mobilfunkstandards von LTE bis zum zukünftigen 6G ausgelegt ist. Diese Produkte garantieren eine hervorragende Signalstärke und Stabilität, selbst unter extremen Wetterbedingungen.

Der neue 5G Repeater Hi10-5S-Pro, entwickelt in Zusammenarbeit mit der Huaptec Telecom GmbH, verstärkt nicht nur 5G, sondern auch LTE-Netze. Dieses Gerät ist ideal für den Einsatz in Wohnungen, kleinen Büros und mobilen Einheiten wie Wohnmobilen, wobei es auf einer Fläche von bis zu 150 Quadratmetern wirkt.

Für spezialisierte Anwendungen bietet FTS Hennig eine Auswahl an Verstärkern und Netzwerktechnik, die speziell für den Einsatz in industriellen Umgebungen, Smart Homes und anderen IoT-Anwendungen konzipiert ist. Kunden können aus einer Vielzahl von Geräten und Zubehörteilen wählen, um ihre spezifischen Anforderungen an Mobilfunk und Internet zu erfüllen.

Das engagierte Beratungsteam von FTS Hennig steht Kunden zur Seite, um aus diesem umfangreichen Produktportfolio die ideale Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Im hauseigenen Blog und durch stetige Entwicklungsarbeit bleibt FTS Hennig an der Spitze der technologischen Entwicklung, um seinen Kunden stets die neuesten und effizientesten Lösungen anzubieten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Onlineshop von FTS Hennig.

