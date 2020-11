FUCK THE CRISIS – Von Neuanfang und der Geschichte eines besonderen Lebens

Fox Hardegger zeigt in seinem Motivationsbuch „FUCK THE CRISIS“ anhand seiner eigenen Lebensgeschichte, wie man Krisen überstehen und stärker daraus hervorgehen kann.

Fox Hardegger (50) blickt auf ein spannendes Leben zurück. Dazu gehören fantastische Höhenflüge, aber auch schmerzhafte Bruchlandungen, nach denen Hardegger wieder bei null anfangen musste. Diese Erfahrung prägte den Schweizer Unternehmer bis heute. Aus seiner Erfahrung sagt er: „FUCK THE CRISIS“, getreu nach dem Motto „Aufstehen – Staub aus den Kleidern klopfen – Weitergehen.“

Begleiten Sie Fox Hardegger in seiner fesselnden Biographie auf seinem von Glanzzeiten geprägten und Steinen gepflasterten Weg u.a. nach Singapur und in die Schweiz, erfahren Sie, wie er in einem fernen Land mit italienischem Eis viel Geld verdient hat, sich durchsetzen konnte und auch die eine oder andere Schlappe erfahren musste. Trotz vieler Herausforderungen hat er nie aufgegeben und zeigt in einer packenden Lektüre, wie Sie es ihm gleichtun können.

Mit dem Motto seines Buchs „FUCK THE CRISIS“ macht Fox Hardegger allen Mut, die von der aktuellen Krise gebeutelt sind und manchmal einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll. Aber Aufgeben ist eben auch keine Option. Der Autor steht auch für Vorträge und als Gastredner an Seminaren im Bereich Unternehmertum und Coaching und Motivation zur Verfügung (Anfragen direkt an fox@fuckthecrisis.blog).

Dieses Buch wurde geschrieben von Fox Hardegger in Zusammenarbeit mit Franziska K. Müller. Sie ist mehrfache Bestseller Autorin und schreibt Bücher zu spannenden Geschichten des Lebens. Mehr Info zu Franziska K. Müller unter: www.privatbiografie.ch.

„F&%K THE CRISIS“ von Fox Hardegger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13869-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Start der Haustier-Studie 2020: Deutschlandweite Befragung ermittelt Megatrends rund um Haustierhaltung