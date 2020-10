Führen Sie mit Herz, Verstand & Mut! – Motivierte Mitarbeiter fallen nicht vom Himmel

Detlev Gebhard stellt in „Führen Sie mit Herz, Verstand & Mut!“ die Frage: Kann ein Buch die Führungskultur eines Unternehmens verändern?

Jahr für Jahr stellt die Gallup-Studie fest, dass nur rund 15 Prozent aller Mitarbeiter rundum engagiert und motiviert bei der Sache sind. Die weitaus meisten machen mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift. Sie machen ihren Job, bleiben aber deutlich unter ihren Möglichkeiten. Seit dem Beginn der Untersuchungsreihe im Jahr 2001 hat sich daran praktisch nichts verändert. Als Hauptursache der Misere identifiziert Gallup Jahr für Jahr das Verhalten der Führungskräfte.

Dem Thema Führungskultur hat sich nun unser Autor, Detlev Gebhard, in seinem Buch „Führen Sie mit Herz, Verstand & Mut“ gewidmet. Dabei ist Gebhard anders vorgegangen als die meisten anderen Autoren. Die dreiunddreißig Führungsgrundsätze, die den Kerninhalt des Buches bilden, hat sich der Autor nicht im stillen Kämmerlein ausgedacht und sie sind auch nicht von Experten am grünen Tisch entwickelt worden.

Die erste Besonderheit des Buches: Nach dem Prinzip „Die Weisheit der Vielen“ stellt der Autor in seinen Workshops und Seminaren sowohl Führungskräften als auch Mitarbeitern seit Jahren stets drei Fragen: „Wie muss sich eine Führungskraft verhalten, damit ihre Mitarbeiter mit möglichst viel Arbeitsfreude, Motivation, Engagement und Leistungsbereitschaft bei der Sache sind?“, „Was muss sie ganz konkret tun?, und: „Was sollte sie auf gar keinen Fall tun?“

Nach und nach haben sich dabei dreiunddreißig Führungsgrundsätze herauskristallisiert, die sich in den Seminaren und Workshops immer wieder aufs Neue bestätigen und die der Autor nun in ein Buch gegossen hat. Also keine graue Theorie, sondern Praxis pur. Gleich der erste der 33 Führungstipps hat es in sich. Oder hat Ihnen Ihr Chef oder Ihre Chefin schon einmal die beiden folgenden Fragen gestellt: „Gibt es irgendetwas, womit Sie nicht zufrieden sind? Gibt es irgendetwas, was ich für Sie tun kann?“ Und dann ergänzt: „Ich meine das ernst. Ich will, dass Ihnen Ihre Arbeit so viel Spaß macht wie möglich.“

Das Buch hat aber noch eine zweite Besonderheit: Damit die guten Vorsätze, die man sich beim Lesen des Buches hoffentlich vornimmt, nicht gleich wieder im Alltag untergehen, braucht man ein Konzept, das für die Führungskraft extrem einfach zu realisieren ist. Der Autor fordert die Führungskräfte daher auf, sich an jedem Tag auf nur einen einzigen der dreiunddreißig Führungsgrundsätze zu konzentrieren und ihn anzuwenden, wann immer es dazu eine Gelegenheit gibt. Wenn man damit durch ist, fängt man einfach wieder von vorne an. So lange, bis alle Führungsgrundsätze in Fleisch und Blut übergegangen sind.

Neben den 33 Führungsgrundsätzen, die auf jeweils einer Seite beschrieben werden und mit einem konkreten Tagestipp enden, gibt es in dem Buch noch einen Selbst-Check, mit dem Führungskräfte überlegen können, wie sie vermutlich von ihren Mitarbeitern beurteilt werden, einen Verhaltenscodex für vorbildliche Mitarbeiter, vier Vorschläge speziell für die Unternehmensleitung und Zahlen, Daten und Fakten zum Zusammenhang zwischen Führung und Motivation.

Gebhard war früher Bankdirektor und ist seit 2009 Coach, Berater und Dozent im Bereich Führung & Motivation. Sein Spezialgebiet: Ganz konkrete Führungstipps für jeden Tag. Einfach anzuwenden, aber mit unmittelbarer Wirkung auf das Arbeitsklima und damit auf die Arbeitsfreude, die Motivation und die Leistungsbereitschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

„Führen Sie mit Herz, Verstand & Mut!“ von Detlev Gebhard ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13339-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

