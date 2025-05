Führende Position des Toolmanagement in der digitalisierten Zerspanung mit COSCOM

Tool-Data-Management wird zum strategischen Enabler der digitalen CNC-Fertigung – das COSCOM ECO-System sorgt für durchgängige Daten, mehr Effizienz und vernetzte Prozesse auf dem Shopfloor.

Tool-Data-Management, früher oft lediglich als „Werkzeugdatenbank“ bezeichnet, hat sich längst von einem reinen Verwaltungswerkzeug für Werkzeugstammdaten hin zu einem strategischen Enabler der digitalen CNC-Fertigung gewandelt. In klassischen Lösungen lag der Fokus meist auf der Bereitstellung von Daten für CAD/CAM-Systeme, Simulationen oder die einfache Lagerverwaltung. Doch die Herausforderungen der Digitalisierung und Automatisierung im Produktionsumfeld sind heute komplexer – und damit steigen auch die Anforderungen an ein zukunftsfähiges Tool-Data-Management.

Das COSCOM Consulting-Team hat in den letzten Jahren intensive Gespräche mit zahlreichen Fertigungsunternehmen im DACH-Raum geführt. Die Erkenntnis war eindeutig: Herkömmliche Werkzeugdatenbanken reichen für die moderne, digital getriebene Fertigung nicht mehr aus. Gesucht wird vielmehr eine ganzheitliche, integrative Prozesslösung, die Daten durchgängig vom ERP-System bis zur CNC-Maschine verfügbar macht und dabei alle relevanten Akteure und Systeme miteinander vernetzt.

Aus diesen Anforderungen heraus hat COSCOM – seit Jahrzehnten Experte für die Digitalisierung der Fertigung – seine Tool-Data-Management-Software konsequent weiterentwickelt. Das Ergebnis: ein leistungsfähiges, modular aufgebautes ECO-System, das verschiedene Software-Bausteine zu einem zentralen Data- und Prozess-Management vereint. Je nach Digitalisierungsfokus kann das System individuell zusammengestellt und flexibel erweitert werden – und bildet damit die Grundlage für einen nahtlosen Informationsfluss auf dem Shopfloor.

Herzstück des COSCOM ECO-Systems ist eine zentrale Datenplattform, die nicht nur mit COSCOM-eigenen Anwendungen ausgestattet werden kann, sondern sich dank integrierter REST-API nahtlos in bestehende IT-Landschaften und Fremdsysteme einfügt. Die Applikationen von COSCOM punkten durch eine durchdachte Logik in der Werkzeugdaten- sowie Fertigungsdatenverwaltung und ermöglichen es, relevante Informationen zu verknüpfen, weiterzuverarbeiten und kontextbezogen zur Verfügung zu stellen – etwa für die Simulation, Planung, Logistik oder Qualitätssicherung.

CNC-Automatisierung als neue Herausforderungen für die Werkzeug- und Werkzeugdatenbereitstellung

Besonders im Kontext der zunehmenden Automatisierung von CNC-Maschinen gewinnt ein digital vernetztes Tool-Data-Management stark an Bedeutung. Automatisierungslösungen mit Leitrechnersystemen eröffnen neue Spielräume – gleichzeitig wachsen die Anforderungen an die Datenverfügbarkeit und Prozesssicherheit. Hier liefert das COSCOM ECO-System die digitale Brücke zwischen Automatisierung und physischer Werkzeugbereitstellung. Die digitale Werkzeugliste eines NC-Programms definiert den konkreten Bedarf, prüft automatisch den aktuellen Magazinbestand der Maschine und ermittelt daraus den tatsächlichen Netto-Werkzeugbedarf. Fehlende Werkzeuge werden digital beauftragt, die Vermessung erfolgt automatisiert, und alle IST-Daten werden als „digitaler Zwilling“ an das System übermittelt. So wird der gesamte Prozess digital begleitet, visualisiert und dokumentiert.

Ein weiterer Mehrwert: Alle Prozessdaten, Bewegungsprofile und Zustände werden zentral historisiert und stehen für Auswertungen, Optimierungen oder KI-basierte Analysen zur Verfügung. So wird aus dem ECO-System nicht nur ein Effizienztreiber, sondern ein intelligenter Lern- und Steuerungsmechanismus für die Produktion.

Die Zukunft der Fertigung ist digital. Und beginnt mit intelligentem Tool-Data-Management

Durch zahlreiche erfolgreich umgesetzte Kundenprojekte hat sich das COSCOM ECO-System als flexibel einsetzbare Lösung etabliert – unabhängig von bestehenden IT-Strukturen, eingesetzten Werkzeuglagersystemen oder Messmitteln. Dank seiner offenen Architektur und zentralisierten Datenhaltung ist das System zukunftssicher, skalierbar und bereit, die digitale Transformation in der CNC-Fertigung maßgeblich zu unterstützen.

Weitere Informationen unter www.coscom.de

Über die COSCOM Computer GmbH:

COSCOM – Software, Consulting und Projekte – für die Digitalisierung in der Zerspanenden Fertigung

COSCOM ist ein führendes Software-Systemhaus, das Fertigungsdaten in der Zerspanungsindustrie vereinheitlich, vernetzt und optimiert. Die Verbindung zwischen dem ERP-System und der Fertigung steht dabei ganz oben. Rund um die CNC-Maschine werden Projekte in der Werkzeugverwaltung, im Tool- und Datenmanagement, im CAD/CAM und der Maschinensimulation sowie mit Infopoint / DNC-Vernetzung realisiert. Kompetenz im Consulting und zielorientiertes Projektmanagement sind die Basis für den gemeinsamen Erfolg – ein Ansprechpartner, eine Verantwortung, ein erfolgreiches Projekt!

Durch die Vernetzung der COSCOM Software-Produkte entstehen unterschiedliche, schnittstellenfreie Prozess-Lösungen für die Vernetzung aller Teilnehmer im Shopfloor. Die Hauptnutzen für den Anwender liegen dabei in einem effizienteren Zerspanungsprozess mit besserer Produktqualität, höherer Termintreue und geringeren Produktionskosten. COSCOM bietet alles aus einer Hand – von der Softwareentwicklung über Prozessberatung, Vertrieb und Projektmanagement mit Implementierung bis hin zu Schulung/Coaching, Service und Support.

COSCOM ist seit 1978 am Markt aktiv und ist damit einer der erfahrensten Anbieter auf dem Gebiet der Fertigungsautomatisierung und -digitalisierung in der Zerspanung. Aktuell sind europaweit rund 6.000 COSCOM-Lösungen und etwa 25.000 Maschinen und Anlagen mit COSCOM-Systemen vernetzt. COSCOM als Partner, das bedeutet für den Kunden Investitionssicherheit, Zukunftssicherheit und Innovationssicherheit.

