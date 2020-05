Führender U.S.-amerikanischer Versicherungsdienstleister unterzeichnet TotalSocial-Vertrag

Ein-Jahres-Vertrag mit Vertragswert von 400.000 CAD

New Brunswick, N.J./Montreal, QC, Kanada, 20. Mai 2020. Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) (das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen der größten und führenden Versicherungsdienstleister in Amerika als Neukunden gewinnen konnte. Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und einen Gesamtwert von 400.000 CAD. Er folgt auf eine zuvor angekündigte Proof-of-Concept-Verpflichtung und kann um weitere Jahre verlängert werden. Die TotalSocial®-Plattform bedient mit der Hinzunahme der Versicherungsbranche nun 13 vertikale Märkte.

Im herausfordernden Umfeld der heutigen Zeit freuen wir uns, dass unsere Daten und unsere Plattform von unserem Kunden verwendet werden, um wichtige strategische Entscheidungen bei Marketingmaßnahmen zu treffen. Unser Kunde, einer der größten nationalen Werbetreibenden nutzt TotalSocial im Rahmen verschiedener Marketinginitiativen, unter anderem um Zielgruppen anzusprechen und die Wirksamkeit von Kampagnen in Echtzeit zu bewerten, erklärte Ed Keller, CEO von Engagement Labs.

Der Versicherungsmarkt ist eine sehr wettbewerbsorientierte Branche mit starkem Fokus auf die Marketingleistung, sagte Steven Brown, President und Chief Revenue Officer von Engagement Labs. Die Tatsache, dass ein Branchenführer TotalSocial nutzt, spricht für den Einfluss der Plattform auf Marketing- und Geschäftsergebnisse.

Möchten Sie wissen, wie Sie mit Social-Intelligence-Lösungen Ihren Marketing ROI und Ihre Verkäufe steigern können? Dann klicken Sie bitte auf den folgenden Link: totalsocial@engagementlabs.com.

###

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.

Mehr unter: www.engagementlabs.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Vanessa Lontoc / Ed Keller, CEO

Engagement Labs

vanessa.lontoc@engagementlabs.com / ed.keller@engagementlabs.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engagement Labs Inc.

Gilbert Boyer

5605 avenue de Gaspé Suite 201

H2T2A4 Montreal

Kanada

email : info@engagementlabs.com

Pressekontakt:

Engagement Labs Inc.

Gilbert Boyer

5605 avenue de Gaspé Suite 201

H2T2A4 Montreal

email : info@engagementlabs.com

