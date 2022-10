Führung im Home Office: So meisterst du die Herausforderung.

Der Einstieg in das Home Office ist für viele Menschen eine große Umstellung.

Nicht nur, dass man sich an einen neuen Arbeitsplatz gewöhnen muss, sondern auch die Abwesenheit der Kollegen und die fehlende Struktur des Büroalltags können einem zu schaffen machen. Doch mit ein paar Tipps und Tricks lässt sich das Home Office auch ganz gut meistern.

Als erstes sollte man sich einen ordentlichen Arbeitsplatz einrichten. Dazu gehört nicht nur ein schöner Schreibtisch, sondern auch die passende Beleuchtung und ein bequemer Stuhl. Auch die richtige Dekoration kann den Arbeitsplatz angenehmer gestalten – schließlich soll man sich ja wohlfühlen.

Eine weitere wichtige Sache ist die Organisation. Gerade im Home Office ist es wichtig, den Überblick zu behalten und den Tag strukturiert zu planen. Dazu hilft es, sich jeden Morgen eine To-Do-Liste zu machen und sich im Laufe des Tages an diese zu halten. Auch Pausen sollten regelmäßig eingeplant werden, damit man nicht vom ständigen Sitzen vor dem Computer zu sehr erschöpft wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kommunikation. Auch wenn man im Home Office arbeitet, sollte man regelmäßig mit den Kollegen oder dem Chef in Kontakt bleiben. Dazu kann man beispielsweise regelmäßige Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen abhalten oder auch einfach nur per E-Mail oder Chat in Kontakt bleiben. So bleibt man stets auf dem Laufenden und kann eventuelle Probleme schnell lösen.

Alles in allem ist das Home Office keine leichte Aufgabe, aber mit den richtigen Tipps und Tricks lässt es sich gut meistern. Wichtig ist vor allem, dass man sich an die neue Situation gewöhnt und versucht, den Alltag so gut wie möglich zu strukturieren. Nur so wird man auch im Home Office erfolgreich sein.

1. Tipps für eine effektive Führung im Home Office

Viele Unternehmen setzen inzwischen auf das Home Office, da es viele Vorteile bietet. So können Mitarbeiter flexibel arbeiten und müssen nicht täglich ins Büro fahren. Jedoch birgt das Arbeiten von zu Hause auch einige Herausforderungen, besonders für Führungskräfte. Denn wie soll man die Mitarbeiter im Auge behalten und kontrollieren, wenn sie nicht im selben Raum sind?

Wir haben ein paar Tipps für dich, wie du effektiv im Home Office führen kannst:

?Regelmäßige Kommunikation ist das A und O: Stelle sicher, dass du regelmäßig mit deinen Mitarbeitern sprichst – entweder per Videoanruf oder Telefonat. So bleibst du stets up-to-date und weißt genau, was bei den jeweiligen Projekten gerade ansteht.

?Setze klare Ziele: Damit deine Mitarbeiter wissen, worauf es ankommt, solltest du ihnen klar definierte Ziele setzen. Diese sollten möglichst messbar sein (z.B. „Innerhalb der nächsten zwei Wochen möchte ich, dass du X Anrufe tätigst“) damit am Ende des Zeitraums auch festgestellt werden kann, ob diese erreicht wurden oder nicht.

?Halte Feedback-Gespräche: Feedback ist sowohl für Führungskräfte als auch für Angestellte wichtig um zu sehen wo Verbesserungspotential besteht oder welche Erfolge errungen wurden

2. Tricks, um als Führungskraft im Home Office produktiv zu bleiben

Auch wenn das Home Office für viele ein Traum ist, kann es für Führungskräfte eine große Herausforderung sein. Denn wenn man nicht im Büro ist, fällt es oft schwer, die Kontrolle zu behalten und sich selbst zu motivieren. Wie also können Führungskräfte im Home Office produktiv bleiben?

Einer der wichtigsten Tipps ist es, einen regelmäßigen Arbeitsablauf zu etablieren. Das bedeutet, jeden Tag zur gleichen Zeit aufzustehen und sich an einen festen Arbeitsplatz zu setzen. Auch wenn es verlockend ist, im Bett oder auf der Couch zu arbeiten, sollte man dies unbedingt vermeiden. Denn das führt dazu, dass man sich nicht richtig konzentrieren kann und die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt.

Ein weiterer wichtiger Tipp ist es, klare Ziele zu setzen. Wenn man weiß, was man am Ende des Tages erreichen möchte, fällt es viel leichter, sich zu motivieren und produktiv zu bleiben.

Auch regelmäßige Pausen sind wichtig, damit man nicht überarbeitet wird und die Konzentration nicht nachlässt. Führungskräfte sollten im Home Office also darauf achten, einen regelmäßigen Arbeitsablauf zu etablieren, klare Ziele zu setzen und regelmäßige Pausen einzulegen. Dadurch bleiben sie produktiv und können ihre Arbeit erfolgreich erledigen.

3. Schlusswort

Jetzt weißt du, wie du erfolgreich im Home Office führen kannst. Wenn du die Tipps und Tricks beherzigst, kann es dir nicht mehr passieren, dass deine Mitarbeiter demotiviert oder undiszipliniert sind. Ganz im Gegenteil: Mit der richtigen Führung gelingt es dir, ein Team aufzubauen, das produktiv und engagiert arbeitet – auch im Home Office!

