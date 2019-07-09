  • Führung lernen mit Pferden: Hochschule Harz setzt auf innovatives Leadership-Training

    Pferdegestütztes Führungskräftetraining von Portapatet als Teil des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Harz.

    BildWernigerode/Lisberg, Juni 2026 – Wie gelingt wirksame Führung in einer Arbeitswelt, die von Veränderung, Unsicherheit und steigender Komplexität geprägt ist? Dieser Frage widmet sich künftig ein besonderes Lehrangebot des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Harz: Das pferdegestützte Führungskräftetraining von Portapatet mit Arite Schima, Gründerin der Akademie für Führung und Persönlichkeit, wird in die Ausbildung der Studierenden integriert.

    Damit setzt die Hochschule auf einen innovativen Ansatz, der wissenschaftliche Erkenntnisse mit unmittelbarer Praxiserfahrung verbindet. Denn Pferde reagieren nicht auf Titel, Status oder Fachwissen, sondern ausschließlich auf Klarheit, Authentizität, Präsenz und Führungsverhalten. Sie machen damit Stärken und Entwicklungsfelder von Führungspersönlichkeiten unmittelbar sichtbar.

    „Die Anforderungen an Führungskräfte haben sich grundlegend verändert. Neben fachlicher Kompetenz sind heute Selbstreflexion, emotionale Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit und authentisches Auftreten entscheidende Erfolgsfaktoren. Pferde bieten hierfür ein einzigartiges Lernfeld und ermöglichen Erfahrungen, die weit über klassische Seminare hinausgehen“, sagt Arite Schima.

    Im Mittelpunkt des Trainings stehen aktuelle Leadership Challenges wie Selbstführung, Vertrauen und Verantwortung, Kommunikation unter Druck, Konfliktmanagement, Teamführung sowie der Umgang mit Unsicherheit und Veränderungsprozessen. Die Studierenden erleben dabei unmittelbar, wie ihr Verhalten auf andere wirkt und welche Faktoren erfolgreiche Führung tatsächlich ausmachen.

    „Moderne Führungskompetenz entsteht nicht allein durch theoretisches Wissen. Studierende profitieren besonders dann, wenn sie Führungsverhalten praktisch erleben, reflektieren und weiterentwickeln können, bewusst außerhalb der Komfortzone des Hörsaals.“, erklärt Professorin Dr. Elisabeth van Bentum, Hochschule Harz, FB-Wirtschaftswissenschaften.

    Die Integration des Trainings unterstreicht den praxisorientierten Ansatz des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Business Administration. Ziel des Studienangebots ist es junge Fach- und Führungskräfte multiperspektivisch und praxisorientiert für die komplexen Anforderungen moderner Arbeitswelten vorzubereiten.

    Für die Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit markiert die Zusammenarbeit einen weiteren Meilenstein. Seit vielen Jahren begleitet Arite Schima Führungskräfte, Teams und Organisationen bei Veränderungsprozessen und der Entwicklung nachhaltiger Führungskompetenzen. Das pferdegestützte Training zählt dabei zu den gefragtesten Formaten der Akademie.

    Die Kooperation zeigt, wie innovative Lernkonzepte den Brückenschlag zwischen Hochschule und Praxis erfolgreich gestalten können – und wie zukünftige Führungskräfte bereits im Studium lernen, Verantwortung, Klarheit und Vertrauen authentisch zu leben.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit
    Frau Arite Schima
    Triefenbach 2
    96170 Lisberg
    Deutschland

    fon ..: 01728756124
    web ..: https://www.portapatet.de
    email : info@portapatet.de

    Die Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit mit Sitz in Lisberg bei Bamberg unterstützt seit fast zwei Jahrzehnten Unternehmen, Führungskräfte und Teams bei der Entwicklung von Leadership-Kompetenzen, Persönlichkeitsentwicklung und erfolgreicher Zusammenarbeit. Besonderes Merkmal ist der Einsatz pferdegestützter Trainings und Coachings als wirkungsvolle Methode zur Förderung von wirkungsvoller Selbstführung, wertschätzender Kommunikation und sozialer Kompetenz.

    Pressekontakt:

    Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit
    Herr Ulrich Striebl
    Triefenbach 2
    Lisberg 96170

    fon ..: 01743063950
    email : striebl@portapatet.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Pferdegestütztes Training und Coaching bei Portapatet: Führung und Teamdynamik im Praxisformat seit 15 Jahren
      Portapatet verankert pferdegestütztes Training und Coaching seit 15 Jahren als festen Bestandteil seiner Akademie für Führung und Persönlichkeit....

    2. Dr. Ulrich Striebl (Portapatet) hält Gastvorlesung Leadership an der Technischen Hochschule Ingolstadt
      Im Masterstudiengang Global Foresight and Technology Management hielt Dr. Ulrich Striebl eine Gastvorlesung zum Thema Leadership. Was Führungskräfte von Pferden als Co-Trainer lernen können. ...

    3. Führung und Leadership von der Pike auf lernen
      Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ausbildungsberuf "Führungskraft", in dem der Führungsnachwuchs von der Pike auf lernt, wie man eine exzellente Führungskraft mit Leadership-Know-how wird....

    4. Info- und Einführungstag – Coaching & Training mit Pferden
      fitmedi Cavallo, Rödermark/ Babenhausen, den 09.07.2019 fitmedi Cavallo veranstaltet am 14. Juli 2019 einen Infotag zur Einführung in das Thema "Pferdegestütztes Coaching & Training"....

    5. Warum Führung ohne Arbeitsrecht scheitert.
      Kooperation von Portapatet - Akademie für Führung und Persönlichkeit und der Rechtsanwältin Trixi Hoferichter: Führung und Arbeitsrecht....

    6. Hybrides Leadership: Unverzichtbar für zukunftsfähige Führung
      MDI & Peter Grabuschnig rüsten Führungskräfte optimal für die Herausforderungen in einer hybriden Arbeitswelt....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.