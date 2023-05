Führungsriege von Sernova zieht an einem Strang und ernennt neuen Chairman

LONDON, ONTARIO, den 31. Mai 2023 / IRW-Press / – Sernova Corp. (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Unternehmen im klinischen Stadium und Marktführer für Zelltherapeutika, hat heute die Ergebnisse einer vom Board of Directors (das Board) durchgeführten Überprüfung der Strategie und der Führungsebene bekannt gegeben.

Im Anschluss an die letzte Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2023 (HV) begrüßte das Board von Sernova die Herren Brett Whalen, Dr. Steven Sangha und Bertram von Plettenberg als neu gewählte Direktoren. Das neu konstituierte Board bestellte Herrn Brett Whalen zum neuen Chairman, Herrn Bertram von Plettenberg in die Prüfungs- und Vergütungsausschüsse des Unternehmens und Dr. Steven Sangha in den Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschuss.

Darüber hinaus hat das Board entschieden, dass es im besten Interesse des Unternehmens ist, wenn Dr. Philip Toleikis in seiner Funktion als President und Chief Executive Officer bestätigt wird und auch in Zukunft die Leitung des Führungsteams sowie die Umsetzung von Sernovas Vision verantwortet.

Als neu ernannter Chairman darf ich Herrn Dr. Sangha und Herrn von Plettenberg herzlich willkommen heißen, so Herr Whalen. Als langjähriger Aktionär und neu gewähltes Board-Mitglied ist es für mich eine große Freude, die Rolle des Chairmans zu übernehmen. Ich freue mich schon darauf, das Unternehmen durch die nächste wichtige Phase seiner Entwicklung zu begleiten.

Das neue Board und das Management von Sernova sind sich vollkommen einig, das Unternehmen im Biotechnologiesektor als führenden Akteur bei der Entwicklung zellbasierter funktioneller Heilmittel für Typ-1-Diabetes (T1D), Schilddrüsenunterfunktion und seltene Erkrankungen wie Hämophilie A zu positionieren. Einigkeit herrscht auch drüber, dass sichergestellt werden muss, dass der Markt das volle Potenzial des Unternehmens sowie seiner erweiterbaren Zelltherapieplattform und -technologien erkennt und so der wahre Wert von Sernova erschlossen werden kann.

Das Board erkennt die Beiträge der Gruppe der besorgten Aktionäre (Concerned Shareholders Group) an, die sich am demokratischen Prozess anlässlich der jüngsten HV beteiligt haben. Das Unternehmen hat daher die Absicht, als Akt des guten Willens und im Interesse einer vollständigen Angleichung der Sernova-Aktionäre an das Management und das Board, der Gruppe der besorgten Aktionäre die ihnen im Hinblick auf die HV entstandenen Kosten in angemessener Weise zu erstatten.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Ausübungspreis der vor kurzem ausgegebenen Aktienoptionen, die den Board-Mitgliedern gewährt wurden, von 0,84 CAD pro Aktie auf 1,20 CAD pro Aktie erhöht. Darin spiegelt sich die einhellige Meinung der Board-Mitglieder wider, dass der Markt das Unternehmen derzeit unterbewertet.

In einer Stellungnahme der Gruppe der besorgten Aktionäre heißt es: Wie die vorgenannten Maßnahmen zeigen, scheint das neu konstituierte Board den Interessen der Aktionäre Rechnung zu tragen. Wir haben mit Freude festgestellt, dass sich mit der neuen Zusammensetzung des Boards auch der Ton und die Energie geändert haben. Wir sind zuversichtlich, dass die neue Führungsriege die notwendigen Veränderungen herbeiführen wird, um kurz-, mittel- und auch längerfristig eine entsprechende Wertschöpfung zu generieren.

Dr. Toleikis, CEO von Sernova, fügte hinzu: Was unsere Programme und unsere Geschäftsentwicklung anbelangt, so hat Sernova eine sehr vielversprechende Phase vor sich. Wir freuen uns darauf, die neuen Ergebnisse unserer laufenden Phase-1/2-Studie zu unserem Cell Pouch System bei Typ-1-Diabetes auf der bevorstehenden Tagung der American Diabetes Association 83rd Scientific Sessions am 24. Juni vorzustellen und die Rekrutierung unserer zweiten Patientenkohorte abzuschließen. Die ersten Zwischenergebnisse der zweiten Kohorte erwarten wir dann noch vor Ende des Jahres 2023. Zudem ist es uns eine große Freude, im Rahmen unserer Partnerschaft mit der Firma Evotec SE unsere Arbeiten im Hinblick auf die ersten klinischen Humanstudien mit unseren den menschlichen Inselzellen nachempfundenen, iPSC-basierten insulinproduzierenden Clustern im Jahr 2024 planmäßig voranzutreiben. Damit haben wir bereits die Aufmerksamkeit von Investoren und Pharmaunternehmen geweckt.

Ansonsten sind Frau Deborah Brown und Dr. Mohammad Azabich mit Wirkung zum 30. Mai aus dem Board des Unternehmens ausgeschieden.

Das Board und Management würdigen und danken Frau Brown und Dr. Azab für ihre langjährige Tätigkeit und ihre Beiträge als Berater des Unternehmens während ihrer Amtszeit, insbesondere in den Bereichen Corporate Governance und klinische Entwicklung, sagte Herr Whalen.

Über Sernova und die Cell Pouch-System-Plattform für Zelltherapie

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das therapeutische Zelltechnologien für chronische Krankheiten im Bereich Medizin entwickelt. Dazu zählen insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten inklusive Hämophilie A.

Sernova konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines funktionellen Heilmittels für die Behandlung des insulinabhängigen Diabetes. Sein Hauptprodukt ist das Cell Pouch-System, ein neuartiges implantierbares und skalierbares Medizinprodukt mit immungeschützten therapeutischen Zellen. Die Cell Pouch bildet nach der Implantation eine natürliche vaskularisierte Gewebeumgebung im Körper. Damit wird das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen ermöglicht, die essenzielle Faktoren freisetzen, die im Körper von Patienten mit bestimmten chronischen Krankheiten fehlen oder mangelhaft sind.

Im Rahmen einer laufenden klinischen Phase-1/2-Studie an der Universität von Chicago konnte das Potenzial des Cell Pouch-Systems von Sernova als eine funktionelle Heilung für Menschen mit Typ-1-Diabetes (T1D) demonstriert werden.

In Kooperation mit der Universität von Miami entwickelt Sernova derzeit auch eine proprietäre Technologie, um die therapeutischen Zellen vor dem Angriff des Immunsystems abzuschirmen. Ziel ist hier, die Notwendigkeit der chronischen systemischen Immunsuppression zu beseitigen.

Im Mai 2022 gingen Sernova und Evotec eine globale strategische Partnerschaft ein, um eine implantierbare und serienmäßige Inselzellersatztherapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit bietet Sernova eine möglicherweise unbegrenzte Versorgung mit insulinproduzierenden Zellen zur Behandlung von Millionen von Patienten mit insulinabhängigem Diabetes (Typ 1 und Typ 2).

Sernova macht auch Fortschritte bei von zwei zusätzlichen Entwicklungsprogrammen, die das Cell Pouch-System nutzen: eine Zelltherapie für Schilddrüsenunterfunktion infolge einer Entfernung der Schilddrüse und eine lentivirale ex-vivo-Faktor-VIII-Gentherapie für Hämophilie A.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Unternehmen:

Christopher Barnes

VP, Investor Relations

Sernova Corp.

christopher.barnes@sernova.com

+1 519-902-7923

www.sernova.com

Anleger:

Corey Davis, Ph.D.

LifeSci Advisors, LLC

cdavis@lifesciadvisors.com

+1 212-915-2577

Medien:

Hannah Holmquist

LifeSci Communications

hholmquist@lifescicomms.com

+1 619-723-4326

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aussichten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, Potenzial für und ähnliche Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Aussagen, die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten, stellen ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen spiegeln die Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell-Pouch-System des Unternehmens und/oder verwandte Technologien durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder rechtzeitig zu erhalten; die Fähigkeit, eine Lizenz für zusätzliche ergänzende Technologien zu erhalten; die Fähigkeit, die Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren; sowie die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbundenen Risiken. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle, einschließlich der Faktoren, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens unter www.sedar.com konsultieren, um zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

