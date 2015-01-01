Führungsstil als Burnout-Schutz: Meta-Analyse mit über 10.000 Teilnehmenden belegt dreifache Schutzwirkung

Transformationale Führung reduziert Burnout messbar auf drei Ebenen. Das zeigt eine neue Meta-Analyse aus 25 Studien mit 10.168 Teilnehmenden. Was das für Führungskräfteentwicklung bedeutet.

Wer Burnout in seinem Team senken will, sollte zuerst an der eigenen Führungspraxis ansetzen, bevor er auf Resilienz-Apps und Entspannungskurse setzt. Das legt eine neue Meta-Analyse im Fachjournal _Current Psychology_ nahe, die 25 Primärstudien mit insgesamt 10.168 Teilnehmenden auswertet (Yuan, 2025).

Diese Untersuchung analysiert erstmals meta-analytisch, wie ein transformationaler Führungsstil auf alle drei klassischen Burnout-Komponenten wirkt: emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und persönliche Wirksamkeit. Burnout zählt zu den zentralen Herausforderungen moderner Führungskräfteentwicklung, und damit auch zu den Kernfragen einer Weiterbildung, die Neurowissenschaft und Führung zusammendenkt.

Das Ergebnis ist eindeutig. Transformationale Führung geht mit einer messbaren Reduktion von Gesamtburnout einher (Korrelationskoeffizient r = -0,361), senkt emotionale Erschöpfung (r = -0,256) und Depersonalisation (r = -0,269) und steigert gleichzeitig das Gefühl persönlicher Wirksamkeit (r = +0,268). Besonders bemerkenswert ist ein längsschnittliches Teilsample aus drei Studien: Dort sagte ein transformationaler Führungsstil zu einem früheren Messzeitpunkt das Burnout-Niveau Monate später voraus, mit einer Effektstärke von r = -0,410 für Gesamtburnout. Damit ist die Wirkrichtung über die Zeit belegt, nicht nur als Korrelationsmomentaufnahme.

»Diese Befunde zeigen, dass Neurowissenschaft und Führungspraxis keine getrennten Welten sind«, erklärt Uli Funke, Gründer der Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N. »Transformationale Führung aktiviert genau die neurologischen Schutzmechanismen, die Menschen vor Erschöpfung bewahren: Sinnerleben, psychologische Sicherheit und die Fähigkeit zur Selbstregulation. Wer Selbstführung als Grundlage der Führungspraxis versteht, investiert gleichzeitig in die Gesundheit seines Teams.«

Wer Führung und Neurowissenschaft systematisch zusammenbringen will, findet in der BRAIN FOR BUSINESS® Weiterbildung den passenden Rahmen. Die 48 Lerneinheiten verbinden neurobiologische Grundlagen mit konkreten Führungskompetenzen: Sinnstiftung, Stressregulation und die Förderung intrinsischer Motivation. Das BDVT-geprüfte E-Learning richtet sich an Führungskräfte, Menschen in HR und Organisationsentwicklung sowie erfahrene Fachkräfte aus Coaching, Training und Beratung. Es schließt mit dem Zertifikat PRACTITIONER IN APPLIED NEUROSCIENCE ab. Die Advanced Edition ist über das Förderprogramm KOMPASS für Solo-Selbstständige zu 90 Prozent förderbar.

Die Meta-Analyse bestätigt auch: In sozialen Einrichtungen und im Gesundheitswesen fallen die Schutzeffekte besonders stark aus, was darauf hindeutet, dass transformationale Führungskräfteentwicklung gerade in hoch belasteten Arbeitsbereichen besonders wirksam greift.

Dabei geht es nicht um Persönlichkeit, sondern um Verhalten. Transformationale Verhaltensanker – Vision vermitteln, individuelle Entwicklung fördern, intellektuell herausfordern, mit gutem Beispiel vorangehen – sind erlernbar. Genau das macht eine fundierte Weiterbildung in Neurowissenschaft und Führung zugänglich. Wer Selbstführung als tägliche Praxis versteht, schafft die Voraussetzung dafür, dass andere nicht ausbrennen.

Hintergrundinformationen zum Burnout-Syndrom bietet die entsprechende Wikipedia-Seite mit Definitionen, Symptomen und Prävalenz-Daten.

Über die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N:

Die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N (AFAN Solutions GmbH) vermittelt seit 2021 neurowissenschaftlich fundiertes Wissen für Menschen in Führung, Training, Coaching und Organisationsentwicklung. Gründer Uli Funke hat mit BRAIN FOR BUSINESS® eine praxisnahe Weiterbildung entwickelt, die neurobiologische Erkenntnisse direkt in den beruflichen Alltag überträgt. Gemeinsam mit Prof. Dr. Bruno Haller bietet A|F|A|N außerdem die Weiterbildung zum NEURO IMPACT COACH® an. Weitere Informationen: afan.academy

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AFAN Solutions GmbH

Herr Uli Funke

Johanne-Stelzer-Str. 2

32602 Vlotho

Deutschland

fon ..: +49 5221 102 31 34

web ..: https://afan.academy

email : presse@afan.academy

Die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N (AFAN Solutions GmbH) vermittelt seit 2021 neurowissenschaftlich fundiertes Wissen für Menschen in Führung, Training, Coaching und Organisationsentwicklung. Gründer Uli Funke hat mit BRAIN FOR BUSINESS® eine praxisnahe Weiterbildung entwickelt. Gemeinsam mit Prof. Dr. Bruno Haller bietet A|F|A|N die Weiterbildung zum NEURO IMPACT COACH® an.

Pressekontakt:

AFAN Solutions GmbH

Herr Uli Funke

Johanne-Stelzer-Str. 2

32602 Vlotho

fon ..: +49 5221 102 31 34

email : presse@afan.academy

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aufgestockte Privatplatzierung und neue Finanzierungsbausteine stärken TOP Nickel-Story Gold- und Batteriemetalle mit hohem Entwicklungspotenzial