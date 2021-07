Für Senioren in Lübeck und Umgebung: Individuelle Unterstützung im Alltag durch die SeniorenLebenshilfe

Catherine Piasecki ist unsere neue Lebenshelferin in Lübeck. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Lübeck, 01.07.2021. Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit tätiger Dienstleister, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, älteren Menschen das Leben zu erleichtern. Dazu übernehmen die auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätigen Lebenshelfer individuell auf den Bedarf und die Wünsche der Senioren abgestimmte Tätigkeiten. Die neue Lebenshelferin Catherine Piasecki ermöglicht es älteren Menschen in Lübeck und Umgebung ab sofort, das seniorengerechte Angebot der

SeniorenLebenshilfe zu nutzen.

Einzigartiges Konzept für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Geschäftsführerin Carola Braun hat die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 gegründet. Die Lebenshelfer sind auf die Betreuung im vorpflegerischen Bereich spezialisiert. Mit ihrem einzigartigen Konzept ermöglichen sie es Senioren, selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung alt zu werden. Neben praktischen Leistungen spielt auch der soziale Aspekt eine wichtige Rolle bei der Tätigkeit der Lebenshelfer. Entsprechend den Vorlieben der Senioren werden gemeinsame Aktivitäten unternommen und zwischenmenschliche Gespräche geführt. Die Zentrale der SeniorenLebenshilfe befindet sich in Berlin. Doch auch im übrigen Bundesgebiet kann das Angebot dank eines weit verzweigten Netzwerks aus Lebenshelfern genutzt werden.

Praktische und soziale Tätigkeiten für eine gesteigerte Lebensqualität

Die Leistungen der Lebenshelfer erleichtern das Leben der Senioren. Die Lebenshelfer übernehmen sämtliche Tätigkeiten im Haushalt, die die älteren Menschen nicht mehr selbst ausführen können. Als Haushaltshilfe putzen sie die Wohnung, kümmern sich um die Wäsche und kochen das Mittagessen. Auch zum Arzt oder zu bürokratischen Terminen werden die Senioren von ihren Lebenshelfern begleitet. Da jeder Lebenshelfer mit einem Pkw ausgestattet ist, können die Wege schnell und bequem zurückgelegt werden. Besteht der Bedarf, unterstützen die Lebenshelfer die Angehörigen ihrer Senioren zudem bei der Koordination der Pflege und helfen den älteren Menschen beim Umgang mit technischen Geräten. Außerdem nehmen sie einen positiven Einfluss auf die Freizeitgestaltung ihrer Senioren, besuchen mit ihnen kulturelle Veranstaltungen oder unternehmen gemeinsame Spaziergänge.

Catherine Piasecki ist zukünftig als Lebenshelferin in und um Lübeck aktiv

Dank Catherine Piasecki ist das Angebot der SeniorenLebenshilfe zukünftig auch für Senioren in Lübeck und Umgebung zugänglich. Die staatlich anerkannte Erzieherin wurde 1992 in Lübeck geboren. Sie lebt in einer glücklichen Partnerschaft und freut sich auf ihre Aufgabe als Lebenshelferin. Ihr Ziel ist es, die Senioren in ihrem Alltag zu unterstützen und ihnen durch den regelmäßigen Kontakt ein Stück der Einsamkeit zu nehmen, unter der viele Senioren leiden. Catherine Piasecki unternimmt gerne Spaziergänge in der Natur und verbringt viel Zeit mit Freunden und ihrer Familie. Außerdem kocht sie sehr gerne und ist stets offen für Neues.

Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe und die Lebenshelferin Catherine Piasecki

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und die neue Lebenshelferin Catherine Piasecki erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Lübeck. Die eingetragene Marke der Salanje GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen und mit ihren Lebenshelfern im gesamten Bundesgebiet vertreten. Um das vielfältige Angebot noch mehr Senioren zugänglich zu machen, sucht Carola Braun ständig nach weiteren engagierten Kräften, die das Team der Lebenshelfer erweitert. Die Lebenshelfer werden in allen Bereichen ihrer Tätigkeit von der Berliner Zentrale aus unterstützt und durch eigene Schulungen optimal auf ihre Tätigkeit vorbereitet.

