Mit ihrem neuen Buch „Funkenflug Potenzialweisheiten“ möchte die Autorin ChrisTine Berges ihre Leser dazu anregen, bisher unentdeckten Potenziale zu nutzen.

Häufig sind es nicht nur die großen, sondern auch viele kleine Potenzialfeuerwerke, die ungenutzt brach liegen. Mit ihrem Buch möchte Berges ihre Leser dazu inspirieren, diese zu entfachen. Um das Potenzial aber wirklich voll ausschöpfen zu können, sollte man das Werk als persönliches Arbeitsbuch verwenden. Wie bei allen Ratgebern gilt jedoch auch hier: Nur einen Potenzialfunken pro Tag und nicht das ganze Feuer auf einmal entzünden. Dabei spielt es keine Rolle, womit man anfängt. Die Autorin rät sogar, das Buch an einer beliebigen Stelle aufzuschlagen, sich den entdeckten Funken einzuprägen und ihn zu beleuchten. Anschließend sollte man ihn auf seine ganz persönliche Lebenssituation bezogen verstehen. Um bei den Feuermetaphern zu bleiben: Dabei kann es an der ein oder anderen Stelle unangenehm heiß werden. Dies passiert, wenn man etwas Neues in Bewegung setzt. Denn wenn der Funke überspringt, dann werden aus Gedanken Taten. Dabei sind nicht alle Folgen bekannt aber der Mut wird in jedem Fall belohnt werden.

Die Autorin ChrisTine Berges wurde 1968 geboren und ist studierte Psychologin. Sie lebte in den USA, England und der Schweiz und arbeitete als Führungskraft. Dabei hat sie sich immer der menschlichen Entwicklung im Miteinander gewidmet und den Power-Facilitation® Ansatz entwickelt. Heute betreibt sie ihre eigene Akademie und ermöglicht dort Führungskräften, Trainern, Beratern sowie Lehrenden wertvolle Begegnungen.

„Funkenflug: Potenzialweisheiten" von ChrisTine Berges ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7942-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

