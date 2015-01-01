  • Funktionär eines Bauernverbands aus Rheinland-Pfalz wegen katastrophaler Zustände in Schweinezucht in Kritik

    ANINOVA deckt massive Tierquälerei in einer Schweinezucht im Märkischen Kreis (NRW) auf. Betreiber ist zugleich Geschäftsführer eines rheinland-pfälzischen Bauernverbands. QS sperrt Betrieb, Amt bestä

    BildDie Tierrechtsorganisation ANINOVA hat schwerwiegende Missstände in einer Schweinezucht im Märkischen Kreis (NRW) dokumentiert. Das Material zeigt verletzte, abgemagerte Schweine, tote und verweste Ferkel, abgeschnittene Schwänze mit Madenbefall sowie massive hygienische und bauliche Mängel in der Stallanlage. Die Zustände verstoßen offenkundig gegen das Tierschutzgesetz und lassen auf ein systematisches Versagen im Betriebsmanagement schließen.
    Brisant ist der Hintergrund des Betriebsleiters: Er ist zugleich Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau e. V., Kreisverband Ahrweiler. Während er öffentlich die Interessen der Landwirtschaft vertritt, herrschen auf seinem eigenen Betrieb Zustände, die als Ausdruck von Verwahrlosung und mangelnder Verantwortung gegenüber den Tieren gelten müssen.
    „Wer als Funktionär eines Bauernverbands Verantwortung trägt, steht in besonderer Pflicht, die eigenen Werte glaubwürdig vorzuleben“, sagt Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender von ANINOVA. „Doch wer gleichzeitig solche Zustände auf seinem Hof zulässt, verliert jede moralische und fachliche Glaubwürdigkeit.“
    Nach Angaben des Kreisveterinäramts des Märkischen Kreis wurden bei einer umfangreichen Kontrolle am Dienstag Tierschutz- und Hygienemängel festgestellt und dem Landwirt entsprechende Auflagen erteilt. Das Amt bestätigt auch, dass der Betrieb bereits in der Vergangenheit bei Tierschutzkontrollen negativ aufgefallen ist. Auch hier wurden Auflagen erteilt. Zudem hat das Kontrollsystem QS Qualität und Sicherheit GmbH am Dienstag eine Überprüfung vorgenommen und den Betrieb im Anschluss gesperrt.
    Die Zustände haben in der Öffentlichkeit für Empörung gesorgt. Das von ANINOVA veröffentlichte Video erzielte allein auf Instagram über 500.000 Aufrufe, mehr als 13.000 Likes und über 1.000 Kommentare. Viele Menschen zeigen sich fassungslos über das Leid der Tiere, andere äußern Dankbarkeit, dass diese Missstände endlich öffentlich gemacht wurden.
    „Solche gravierenden Zustände habe ich selten gesehen“, so Peifer abschließend.
    ANINOVA appelliert an die Verbraucher*innen, sich angesichts solcher Enthüllungen für eine pflanzliche, tierleidfreie Lebensweise zu entscheiden – als aktiven Beitrag gegen Tierleid und Ausbeutung.
    Weitere Informationen und Videomaterial hier.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ANINOVA e.V.
    Herr Jan Peifer
    An der Autobahn 23
    53757 Sankt Augustin
    Deutschland

    fon ..: 02241-261549-2
    fax ..: 02241-261549-1
    web ..: http://www.aninova.org
    email : Presse@aninova.org

    Der Focus von ANINOVA e.V. liegt in den Bereichen Massentierhaltung und Pelz. Die Tierrechtsorganisation zeigt mit Aufdeckungen und Undercover Recherchen auf, wie sogenannte Nutztiere in Deutschland gehalten werden. Weitere Informationen unter www.aninova.org

    Pressekontakt:

    ANINOVA e.V.
    Herr Jan Peifer
    An der Autobahn 23
    53757 Sankt Augustin

    fon ..: 02241-261549-2
    web ..: http://www.aninova.org
    email : Presse@aninova.org


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Verwahrloste Schweinezucht: ANINOVA deckt katastrophale Zustände im Märkischen Kreis auf
      ANINOVA dokumentiert erschütternde Zustände in einer Schweinezucht in Halver: verletzte und tote Tiere, enge Kastenstände, unhygienische Ställe und massiver Verstoß gegen das Tierschutzgesetz....

    2. Festplattenvernichtung Datenträger Vernichtung in Rheinland-Pfalz
      Mit uns können Sie die fachgerechte Festplatten-Vernichtung Rheinland-Pfalz umsetzen!...

    3. AOK Rheinland-Pfalz/Saarland übernimmt Teilerstattung von OvulaRing
      Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland arbeitet jetzt mit VivoSensMedical zusammen. Die Krankenkasse übernimmt bis zu 300 EUR für den Biosensor OvulaRing. Das Angebot richtet sich an Frauen mit Kinderwunsch....

    4. DTMD University und LZK Rheinland-Pfalz beschließen internationale Zusammenarbeit
      Die DTMD University for Digital Technologies in Medicine & Dentistry vergibt für ausgewählte curriculare Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz ECTs Credits...

    5. Die Spezialisten für Oral- und Kiefer-Chirurgie in Rheinland-Pfalz
      Wenn größere Eingriffe im Mundraum anstehen, sind das häufig Behandlungen, aus dem Bereich der Oralchirurgie. Dann ist man als Patient gut beraten, einen Spezialisten mit viel Erfahrung zu wählen....

    6. Deutschlands Buchungsspitzenreiter: Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und Saarland mit neuer Digitalstrategie
      Die Buchungskriterien in den Deutschen Jugendherbergen gelten als besonders komplex. Hotelmanagement-Softwareanbieter SIHOT erarbeitete mit den Betrieben eine Methode zur Steigerung des Umsatzes....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.