Funktionserweiterung für den Modicon M262 von Schneider Electric

IIoT-fähige Steuerung Modicon M262 punktet mit API, OPC/UA Client-Server sowie CNC-Applikation

Schneider Electric stellt die neuen Funktionen seiner IIoT-Steuerung Modicon M262 vor. Die Verwendung von CNC-Applikationen mit G-Code bietet materialbearbeitenden Betrieben nun ganz neue Möglichkeiten bei der Interaktion mit ihren Maschinen sowie der präzisen Anlagensteuerung. Der Edge Controller überzeugt durch seine umfassende Vernetzung: IIoT-Integration und Konnektivität ermöglichen eine unkomplizierte, effiziente und sichere Umsetzung von Automatisierungslösungen mit schwierigen Kommunikationsstrukturen – vom Feld über die Unternehmensleitebene bis in die Cloud.

Die Funktionserweiterungen im Überblick: Die Nutzung von API-Schnittstellen bietet völlig neue Möglichkeiten. APIs sind der Schlüssel zur Digitalisierung, sie ermöglichen die Interaktion zwischen Systemen, Anwendungen und Mobilgeräten. Beispielsweise können nun per Messenger Informationen mit der SPS ausgetauscht und Aktionen ausgeführt werden – auch mobil aus der Ferne. Zur Erweiterung der Motion-Funktionalität ist ab sofort das Aufrufen von Befehlen der Maschinensprache G-Code möglich, womit sich auch CNC-Applikationen ergänzen lassen. Als wesentlicher Baustein der offenen, skalierbaren Lösungsarchitektur EcoStruxure ist Modicon M262 die ideale IIoT-Steuerung für die Ansprüche von Industrie 4.0

Präzision und Kommunikation stehen im Vordergrund

Seit ihrer Markteinführung 2019 spielt die Modicon M262 als wichtiges Schlüsselelement in der Edge Control-Ebene von EcoStruxure ihre Stärke aus. Mit direkter und sicherer Cloud-Konnektivität ist sie das Bindeglied zwischen Datenerfassung und Analytik. Die Nutzung von API-Schnittstellen rundet das Spektrum jetzt ab: Mit dem Einsatz der neuen Modicon M262 werden Maschinen zu vernetzten Komponenten, mit welchen auf direktem Weg kommuniziert werden kann.

Beispielsweise können für die Interaktion mit der Maschine alle gängigen Messenger-Dienste verwendet werden. Dank ihrer Verknüpfung mit der Messenger API kann die Maschine nun OEM und Endkunden Status- oder Fehlermeldungen, Performancedaten oder auch Informationen zum Subscription-Status des MaaS-Vertrags auf ein beliebiges Mobilgerät schicken. Weiter hat der Nutzer die Möglichkeit, diese Daten über die Modicon M262 abzufragen und sogar die Maschine zu bedienen – und das alles ohne die Notwendigkeit zur Entwicklung einer speziellen App.

Ein weiterer konkreter Nutzen der Vernetzung mit APIs ist etwa die Anbindung an das ERP-System und/oder Webshop des OEM. So kann die Maschine sowohl direkt im Kundenlager Nachschub just-in-time bestellen, als auch beim OEM Ersatzteile oder Verbrauchsmittel ordern. Die Möglichkeit der Verarbeitung von in G-Code geschriebenen Programmen für CNC-Applikationen ist eine weitere Neuerung. Dank 3D-/G-Code-Editor mit paralleler, textueller und grafischer Anzeige sowie DXF-Import lassen sich CNC-Applikationen einfach und effektiv umsetzen.

Als zukunftsweisender Edge Controller unterstützt Modicon M262 den herstellerunabhängigen Kommunikationsstandard OPC UA und fungiert dabei sowohl als Server als auch als Client. Dank der leistungsfähigen Motion Control eignet sich die Modicon M262 sowohl für Roboter mit bis zu 3 Achsen als auch für allgemeine Motion-Applikationen mit bis zu 24 synchronisierten Achsen.

Ein Teil von EcoStruxure – Mehrwert beginnt bei der Modicon M262

Alle Fäden einer Maschine laufen bei der Steuerung zusammen. Deshalb ist es wichtig, eine leistungsstarke Basis zu haben, die im Sinne der EcoStruxure-Architektur individuell erweiterbar ist. Einmal auf die Modicon M262 umgestellt, können sämtliche Feldgeräte oder Softwareanwendungen von Schneider Electric mit ihr vernetzt werden. Es entsteht ein ganzheitliches IIoT-Netzwerk, für das der Tech-Konzern als Komplettanbieter für alle Komponenten der industriellen Automatisierung agiert. Positive Effekte wie steigende Ressourceneffizienz, Flexibilität und Datentransparenz sowie die zusätzliche Cloud-Verbindung zeigen, dass die Modicon M262 eine ideale Maschinensteuerung für Industrie 4.0 ist.

Weitere Informationen: https://www.se.com/de/de/product-range/65771-modicon-m262/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SeniorenLebenshilfe – vorpflegerische Unterstützungsleistungen jetzt auch in Menden