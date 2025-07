Fury durchteuft 32,35 m mit 1,16 % Li2O bei der Entdeckung Ninaaskumuwin

TORONTO, Kanada – 9. Juli 2025 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd) freut sich, die Bohrergebnisse des ersten Bohrprogramms, 5 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 825 Metern (m), auf seiner Lithiumentdeckung Ninaaskumuwin auf dem Projekt Elmer East in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec (Abbildung 1) bekannt zu geben. Die Bohrungen zielten auf einen spodumenhaltigen Pegmatitaufschluss, der Oberflächenproben mit bis zu 3,92 % Li2O lieferte. Zu den Highlights der Bohrkampagne zählen 32,35 m mit 1,16 % Li2O aus EE24-003 und 22,48 m mit 1,19 % Li2O aus EE24-002 (Tabelle 1). Der lithiummineralisierte, spodumenhaltige Pegmatit ist in der Tiefe und in Streichrichtung weiterhin offen, was weitere Bohrungen rechtfertigt.

Wichtige Punkte:

– Mächtiger spodumenhaltiger Pegmatit (>32 m Mächtigkeit) wurde von drei Bohrungen durchteuft, wobei einzelne Proben Gehalte von bis zu 3,70 % Li2O aufwiesen;

– Die Bohrergebnisse bestätigen die vertikale Kontinuität der Lithiummineralisierung bis 150 m unter der Oberfläche; und

– Der lithiumhaltige Pegmatit bleibt in Streichrichtung und in der Tiefe offen.

Wir freuen uns über die positiven Bohrergebnisse aus der Lithiumentdeckung Ninaaskumuwin auf unserem neu erworbenen Projekt Elmer East in Quebec, sagte Tim Clark, CEO von Fury. Diese Ergebnisse zeigen weiterhin den Wert, der durch unsere Akquisition von Quebec Precious Metals Anfang des Jahres geschaffen wurde, und wir freuen uns auf weitere Explorationsarbeiten und potenzielle Entdeckungen auf unserem umfangreichen Landpaket in der Region James Bay.

Tabelle 1: Wichtige Ergebnisse der Bohrungen im Jahr 2024 bei Elmer East.

Bohrung Nr. Von Bis Länge (m) Li (ppm) Li2O (%)

EE24-001 127,95 150,85 22,9 3662 0,79

EE24-002 72,8 95,28 22,48 5519 1,19

einschließlich 72,8 80 7,2 8755 1,50

EE24-003 88,6 120,95 32,35 5372 1,16

einschließlich 90,1 96,1 6 10891 2,34

und 104 105 5 11044 2,38

Aufgrund der Ungewissheit über die Ausrichtung der mineralisierten Pegmatitkörper wurden erbohrten Mächtigkeiten verwendet.

Elmer East

Die Lithiumentdeckung Ninaaskumuwin befindet sich auf dem zu 100 % im Besitz von Fury befindlichen Projekt Elmer East, das sich über etwa 45.735 Hektar (ha) erstreckt. Ninaaskumuwin ist vom asphaltierten Billy Diamond Highway aus leicht zu erreichen, etwa 60 Kilometer (km) nördlich des Rastplatzes km 381, wo Unterkünfte, Verpflegung, Kraftstoff und Strom zur Verfügung stehen (Abbildung 1). Die Entdeckung liegt etwa 50 km nördlich des Lithiumprojekts Galaxy von Rio Tinto plc, das im März 2025 im Rahmen der Übernahme von Arcadium Lithium plc für 6,7 Milliarden USD erworben wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80292/Fury_2025-07-09_DEPRcom.001.png

Abbildung1 : Lageplan des Projekts Elmer East

Die Bohrkampagne zielte auf einen spodumenhaltigen Pegmatitaufschluss ab, wo begrenzte Probenahmen Gehalte von 1,10 % bis 3,92 % Li2O aus neun Proben ergaben (Abbildung 2) (siehe Pressemitteilung der Quebec Precious Metals Corporation vom 18. Januar 2024). Geophysik und geologische Kartierungen weisen darauf hin, dass der spodumenhaltige Pegmatit eine potenzielle Streichlänge von bis zu 3,8 km hat.

Alle fünf Bohrungen durchteuften stark fraktionierten Pegmatit, wobei in drei der Bohrungen eine Spodumenmineralisierung beobachtet wurde. Die beobachtete Spodumenmineralisierung ist gleichmäßig über den gesamten durchteuften Pegmatit verteilt. Der Pegmatit besteht aus Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat und Spodumen mit einem geringeren Anteil an Muskovit, Turmalin und Granat. Der Spodumen ist leicht grünlich-weiß und kommt in Form großer und länglicher Kristalle vor, die im Durchschnitt 2 x 5 cm und bis zu 2 x 15 cm groß sind. Ein Teil des Pegmatits ist albitisiert, in dem Spodumen in Bändern aus feinkörnigen Kristallen konzentriert ist. Der Pegmatit ist in metasedimentären Einheiten beherbergt, hauptsächlich in matrixgestütztem Konglomerat, das in Grauwacke und grobkörnigem Sandstein eingelagert ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80292/Fury_2025-07-09_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Übersichtskarte der Lithiumentdeckung Ninaaskumuwin, die die Lage der Bohrungen im Jahr 2024 in Bezug auf die Ausbisse des Pegmatitgangs zeigt. Die ursprüngliche Veröffentlichung der im Jahr 2023 über Tage entnommenen Stichproben ist in den Pressemitteilungen der Quebec Precious Metals Corporation vom 18. Januar 2024 zu finden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80292/Fury_2025-07-09_DEPRcom.003.png

Abbildung 2: Profilrschnitt der Bohrungen EE24-001 bis EE24-003, der die Kontinuität der Lithiummineralisierung in Fallrichtung von der Oberfläche bis in 150 m Tiefe zeigt.

Die Region James Bay hat in den letzten Jahren einen Boom bei der Lithiumexploration erlebt und gewinnt weltweit an Aufmerksamkeit. Die Lithiumentdeckung Ninaaskumuwin befindet sich in einer großartigen Lage in der Nähe etablierter Infrastrukturen und des Lithiumprojekts Galaxy von Rio Tinto, das sich in der Bauphase befindet. Diese ersten Ergebnisse der begrenzten Bohrungen im Jahr 2024 sind ermutigend und rechtfertigen weitere Bohrungen, um das Potenzial der Entdeckung vollständig zu verstehen, sagte Bryan Atkinson, SVP Exploration von Fury.

Valérie Doyon, P.Geo, Senior Project Geologist bei Fury, ist eine qualifizierte Person gemäß den kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Offenlegung von Probenentnahmen und Analyseverfahren

Bohrungen im Jahr 2024

Das in Ottawa ansässige Unternehmen GeoVector Management Inc. beaufsichtigte das Bohrprogramm für QPM, einschließlich der Kernprotokollierung, der Entnahme von Bohrkernproben und des Versands der Proben an die Laboreinrichtung. Die Bohrungen wurden von RJLL Drilling, mit Sitz in Rouyn-Noranda, durchgeführt.

Analyseverfahren und QAQC2025

Die Analyseproben wurden nach Zersägen des Bohrkerns mit HQ-Durchmesser in zwei gleiche Hälften entnommen, wobei eine Hälfte an IGS Laboratories (IGS) mit Sitz in Delson, Quebec, einem unabhängigen, nach ISO-17025 2017 akkreditierten Labor, geschickt wurde. Die Proben wurden zu 100 % auf 2 mm zerkleinert und anschließend pulverisiert (mindestens 85 % kleiner als 75 Mikrometer). Überschüssiges zerkleinertes und pulverisiertes Material, das nicht für die Analyse verwendet wurde, wurde für zukünftige Referenzzwecke aufbewahrt. Alle Proben wurden mittels Natriumperoxidfusion und anschließendem ICP-OES-Verfahren unter Verwendung eines Aliquots des pulverisierten Materials analysiert. Das IGS verwendete ausgewählte Pegmatit/Spodumen-Matrix, die mit dem zertifizierten Referenzmaterial (ZRM) übereinstimmt.

Zu den QAQC-Protokollen gehören die systematische Zugabe von ZRM-Standards zu jeder 20. Probe und abwechselnd Blindproben aus Quarz und Kernduplikatproben zu jeder 20. Probe. Die Analyseergebnisse der Qualitätskontrollproben wurden mit Referenzproben in einer Datenbank verglichen und vor der Verwendung der Daten aus den analysierten Chargen als akzeptabel eingestuft.

Technische und wissenschaftliche Informationen, die für das benachbarte Projekt Galaxy veröffentlicht wurden, gelten nicht unbedingt für das Projekt Elmer East.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine Position von 11,8 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp (ca. 13,5 % der ausgegebenen Aktien) hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten sind, beabsichtigt Fury, seine mehrere Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten könnten, dass die zukünftigen Arbeiten bei der Lithiumentdeckung Ninaaskumuwin eine bedeutende Mineralressource identifizieren könnten.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getätigt wurden, angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als im Wesentlichen richtig erweisen werden. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresbericht und im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung (www.sedarplus.ca) und im Jahresbericht des Unternehmens (www.sec.gov) beschrieben sind. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

