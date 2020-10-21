Fury ernennt Vizepräsidenten für Projektentwicklung

TORONTO, Kanada – 7. April 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-ceo-insight-on-the-upcoming-catalysts-and-re-rating-potential/ -) freut sich, die Ernennung von Mario Courchesne zum Vizepräsidenten für Projektentwicklung mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Courchesne verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen, Prozessentwicklung, Machbarkeitsstudien, Due Diligence, Bauwesen, Betrieb, Standortinfrastruktur und Abbruch. Sein umfangreicher Hintergrund ermöglicht ihm ein umfassendes Verständnis aller Projektphasen innerhalb der Mineralindustrie. Er verbrachte einen bedeutenden Teil seiner Karriere im Goldsektor bei Cambior, war als Abteilungs- und Projektleiter für Ingenieurbüros tätig, wirkte an der Entwicklung der Stornoway-Diamantenmine von der Machbarkeitsstudie bis zur Produktion mit und arbeitete für Rio Tinto in Labrador City. Er ist Absolvent des Studiengangs Bergbauingenieurwesen an der Laval-Universität und seit 1984 als Professional Engineer in der Provinz Quebec zugelassen.

Wir freuen uns sehr, Mario im Fury-Team willkommen zu heißen. Seine Ernennung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Fury dar, während wir Eau Claire in Richtung Entwicklung und letztendlich hin zu einem Bergbauszenario vorantreiben, sagte Tim Clark, CEO von Fury. Mario bringt umfangreiche Erfahrung in der Weiterentwicklung von Bergbauprojekten von der Exploration bis zur Produktion mit, was entscheidend sein wird, während wir den Wert von Eau Claire weiter erschließen. Während wir unsere technischen Programme und strategischen Initiativen vorantreiben, wird Mario eine Schlüsselrolle dabei spielen, eine disziplinierte Umsetzung und Projektoptimierung sicherzustellen, die Risiken bei Eau Claire zu minimieren und das Projekt in Richtung Machbarkeitsstudie voranzubringen.

In dieser neu geschaffenen Position wird Herr Courchesne für die Leitung und das Management aller Aspekte der Weiterentwicklung von Eau Claire verantwortlich sein, von der Explorationsphase über die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) bis hin zur Machbarkeitsstudie und schließlich zum Bau und Betrieb. Er wird als technischer und strategischer Leiter des Projekts fungieren, funktionsübergreifende Teams koordinieren, externe Berater und Auftragnehmer leiten sowie als Schnittstelle zu Aufsichtsbehörden, Gemeinden und Interessengruppen dienen.

Fury gibt außerdem den Rücktritt von Bryan Atkinson, Senior Vice President, Exploration, mit Wirkung zum 30. April 2026 bekannt, der das Unternehmen verlässt, um eine spannende berufliche Herausforderung anzunehmen. Das Unternehmen wünscht Bryan viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen und dankt ihm für seine Beiträge in den letzten 10 Jahren. Herr Atkinson wird dem Unternehmen nach dem 30. April 2026 in beratender Funktion zur Seite stehen, um Kontinuität und Unterstützung zu gewährleisten.

Das laufende Bohrprogramm in Eau Claire wird unter der Leitung des geologischen Teams des Unternehmens fortgesetzt, das von Frau Valerie Doyon, Senior Geologist bei Fury, geleitet wird.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das in zwei ertragreichen Bergbauregionen in Kanada tätig ist und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, seine auf mehrere Millionen Unzen Gold ausgerichtete Plattform durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement in der Gemeinschaft und nachhaltiger Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.:-(844) 601-0841

E-Mail:-info@furygoldmines.com

Website:-www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen über das laufende Explorationsprogramm des Unternehmens im Rahmen des Eau-Claire-Projekts.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein risikoreiches Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fury Gold Mines Limited

Tracy George

Suite 600 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver BC

Kanada

email : tracy.george@umsmining.com

Pressekontakt:

Fury Gold Mines Limited

Tracy George

Suite 600 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver BC

email : tracy.george@umsmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mayfair verstärkt sein Führungsteam durch die Berufung eines erfahrenen Finanzvorsitzenden Neo Energy: Die Tech-Revolution, die die Energiebranche gerade erlebt