VANCOUVER, Kanada – 12. September 2022 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und die Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) („Newmont“) über ihre jeweiligen Tochtergesellschaften die bereits angekündigte Übernahme der verbleibenden 23,77%igen Beteiligung von Azimut Exploration Inc. am Joint Venture Éléonore South („ESJV“) auf einer anteiligen Basis abgeschlossen haben. Infolge dieser Transaktion belaufen sich die 100 %-igen ESJV-Beteiligungen auf 50,022 % für Fury und 49,978 % für Newmont, wobei Fury im Rahmen einer geänderten und neu gefassten Joint-Venture-Vereinbarung der Betreiber bleibt. Die Kosten für die zusätzliche 11,902%ige Beteiligung an dem Joint Venture belaufen sich für Fury auf 1.202.663 C$.

„Wir freuen uns, mit unserem geschätzten Partner und Branchenführer Newmont mit einer aktualisierten ESJV-Vereinbarung voranzukommen. Eines unserer bevorzugten Ziele ist die fünfeinhalb Kilometer lange Anomalie, die sich auf dem Grundstück ESJV befindet, und wir freuen uns darauf, diese im nächsten Jahr in die Bohrphase zu überführen“, sagte Tim Clark, CEO von Fury. „Das Potenzial für eine größere Entdeckung innerhalb des Landpakets in Verbindung mit dem ausgezeichneten Zugang zu Straßen und Wasserkraft in der Region James Bay könnte für die Aktionäre einen bedeutenden Wert und Aufwärtspotenzial darstellen.“

Targeting-Update

Das Unternehmen freut sich auch, ein Update über die Zielerfassung auf dem Jointventure-Projekt Éléonore South im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekannt zu geben. Das Unternehmen hat neun Goldziele durch den Abschluss eines Infill-Till-Probennahmeprogramms innerhalb einer fünfeinhalb Kilometer langen, nicht bebohrten historischen Gold-in-Till-Anomalie (Abbildung 1) definiert. Fury und sein Joint-Venture-Partner verfolgen derzeit diese Ziele weiter, um sie in die Bohrphase zu überführen und weitere Ziele zu erschließen.

Es gibt zwei verschiedene Mineralisierungsarten, die auf dem Projekt anvisiert werden: strukturell kontrollierte hochgradige Goldadern, ähnlich der Lagerstätte Éléonore, sowie eine in großen Tonnagen verteilte Goldmineralisierung, wie sie in der Lagerstätte Cheechoo von Sirios und in den Zonen JT und Moni innerhalb des ESJV definiert wurde. In der folgenden Tabelle 1 werden beide Mineralisierungsarten beschrieben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67412/12092022_DE_FURY_ESJVde.001.png

Abbildung 1: Standort und Infrastruktur des Joint-Venture-Projekts Éléonore South, das die Lage der neun Gold-in-Till-Ziele zeigt.

Tabelle 1: Regional vorhandene Mineralisierungsstile

Kategorie Eleonore Stil Cheechoo-Stil

Mineralisierung Quarz-Diopsid-Turmalin-Sx-Adern und Stockwork. Quarz-Feldspat-Amphibol-Sx-Adern und -Stockwerke.

Kieselsäure-Karbonat-Diopsid-Actinolith-Phlogopit- Starke Verformungszonen.

Alteration. Feldspat-Serizit-Karbonat-Alteration.

Geometrie 5-6m, bis zu 20m breit 40-50 m breite Adernnetze

Geologie Massive bis dünn geschichtete Wacke, Pelit, Kontakte von Trondjhemit-Intrusionen mit

Konglomerat. Sedimenten,

Pegmatite Pegmatiten

Struktur Gefaltete Stratigraphie, starke Dehnungszonen Starke Dehnungszonen, starre intrusive Kontakte

Geochemie Au-As Au-As-W-Bi

Geophysik Hochgradige Aufladbarkeit in Verbindung mit Magnetische Tiefs/Hochs in Verbindung mit

Mineralisierung Intrusionsrändern

Die Folgearbeiten im Jahr 2021 konzentrierten sich auf die Definition von Einzelzielen innerhalb der breiten historischen fünfeinhalb Kilometer langen Gold-in-Till-Anomalie, indem Infill-Till-Proben auf einem 100 mal 50 Meter großen Raster entnommen wurden, wodurch neun einzelne Goldanomalien und damit verbundene Pathfinder-Elemente identifiziert wurden. Als Teil des Explorationsprogramms 2021 interpretierte das Unternehmen historische geophysikalische Magnetfeldmessungen neu und kehrte sie um, was zeigte, dass die neun diskreten Gold-in-Till-Anomalien auf einem Ost-West-Strukturkorridor zentriert waren, der Intrusionen im Süden und Sedimente im Norden trennt. Die Bedeutung dieses neuen strukturellen Rahmens besteht darin, dass sich die neu definierten diskreten Gold-in-Till-Anomalien entlang tief verwurzelter Strukturen befinden, die in den geophysikalischen Daten deutlich sichtbar sind (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67412/12092022_DE_FURY_ESJVde.002.png

Abbildung 2: Die geochemischen Ziele liegen entlang tief verwurzelter Strukturen, die aus der invertierten 3-D-Magnetik ersichtlich sind

Basierend auf den elementaren Assoziationen von Gold mit Arsen, Wismut und Wolfram, die sowohl bei den historischen als auch bei den Infill-Probenahmen beobachtet wurden, ist das technische Team von Fury der Ansicht, dass die wahrscheinlichste Art der Mineralisierung, die in den neun Zielgebieten angetroffen wird, die Art von Cheechoo ist, die in den Zonen JT und Moni innerhalb des ESJV beobachtet wurde (Abbildung 3). Bemerkenswerte Bohrabschnitte bei JT und Moni beinhalten: 53,25 m mit 4,22 g/t Gold (Au); 6,0 Meter mit 49,50 g/t Au, einschließlich 1,0 Meter mit 294 g/t Au und 23,8 m mit 3,08 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 27,80 g/t Au (Tabelle 2).

„Der Fortschritt von einer einzigen, nicht getesteten, großflächigen Gold-in-Till-Anomalie zu neun einzelnen Zielen ermöglicht es Fury, unsere Explorationsbemühungen zu fokussieren, während wir eine Reihe von robusten Gold-in-Till-Anomalien entlang klar definierter, tief verwurzelter Strukturen bohren, und zwar genau dort, wo man sie in einem orogenen Umfeld erwarten würde“, sagte Bryan Atkinson, P.Geol., SVP Exploration von Fury.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67412/12092022_DE_FURY_ESJVde.003.png

Abbildung 32021: Elementraster der geochemischen Untersuchung, die die Korrelation zwischen Gold, Arsen und Wolfram zeigen.

Tabelle 2: Historische Bohrhighlights von ESJV in den Zonen Moni und JT (Mineralisierung vom Typ Cheechoo)

Bohrung ID Von Bis Länge (m) Au g/t

ES17-64 167.25 220.50 53.25 4.22

202.5 213.0 10.5 13.00

Inkl. 204.0 207.0 3.0 37.90

ES18-098 8.1 16.5 8.4 8.56

Inkl. 8.9 9.8 1.0 71.40

ES18-100 14.0 20.0 6.0 49.40

Inkl. 17.0 18.0 1.0 294.00

ES18-133 164.8 171.0 6.2 14.70

Inkl. 167.0 168.0 1.0 80.40

ES19-156 140.3 150.0 9.7 7.44

Inkl. 144.7 145.5 0.8 63.20

ES19-157 169.4 193.2 23.8 3.08

Inkl. 181.0 182.5 1.5 27.80

und 186.4 187.2 0.8 13.35

ES17-077 142.5 188.0 45.5 1.46

Inkl. 186.5 188.0 1.5 23.10

*Cutoff 0,25 g/t Au, maximale interne Verdünnung 4m

Technische Offenlegung

Historische JT und Moni Drilling

Die Analyseproben wurden vor Ort durch Zersägen des Kerns mit BTW-Durchmesser in gleiche Hälften entnommen und eine der Hälften zur Aufbereitung und Analyse an ALS Lab in Rouyn-Noranda, Val d’Or, QC, und Sudbury, ON, geschickt. Alle Proben wurden mit Hilfe der 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) und der Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Wenn die Au-AA24-Ergebnisse mehr als 3 ppm Au betrugen, wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) wiederholt. QA/QC-Programme, die interne Standardproben, Feld- und Laborduplikate sowie Leerproben verwenden, deuten auf eine gute Genauigkeit und Präzision bei einer großen Mehrheit der untersuchten Standards hin. Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind aufgrund des aktuellen geometrischen Verständnisses der mineralisierten Abschnitte unbekannt.

Infill till Probennahme

Till-Proben wurden für den B-Horizont innerhalb eines vordefinierten Rasters mit einem Abstand von 50 Metern entlang einer 200-Meter-Linie für eine Gesamtabdeckung von 50 x 100 Metern gesammelt. Die Proben wurden mit einem 180-um-Sieb gesiebt und mit einer 50-g-Methode (bzw. 25 g, wenn nicht genügend Material vorhanden ist) auf Gold und Multielemente untersucht. Dabei wurde eine -180-um-Fraktion mittels Königswasser-Extraktion und ICP-MS-Finish-Methode (AuME-TL44 oder AuME-TL44) analysiert. QA/QC-Programme, die interne Standardproben, Feld- und Laborduplikate, Wiederholungsproben und Leerproben verwenden, zeigen eine gute Genauigkeit und Präzision für die große Mehrheit der untersuchten Standards.

David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person“ gemäß den kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine 76,5 Millionen Stammaktienposition an Dolly Varden Silver Corp. hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Vorausschauende Informationen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können und die sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „sieht voraus“ oder „glaubt“ identifiziert werden. Spezifische zukunftsgerichtete Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, beziehen sich in erster Linie auf Aussagen, die darauf hindeuten, dass der Abschluss des Buy-outs zwischen Fury, Newmont und Azimut planmäßig oder überhaupt abgeschlossen werden wird.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Exploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den Canadian Securities Administrators (www.sedar.com) und im Jahresbericht des Unternehmens, einschließlich des Basis-Shelf-Prospekts (www.sec.gov), erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese naturgemäß nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die geschätzte Offenlegung des Bergbaus

Die bergbaulichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen den geltenden kanadischen Gesetzen und den Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum („CIM“). Die Mineralreserven und Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit der Regel SK-1300″ der Securities and Exchange Commission (SEC) erstellt. Die Beschreibungen der Projekte des Unternehmens gemäß den geltenden CIM-Standards sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsvorschriften der US-Bundeswertpapiergesetze unterliegen.

