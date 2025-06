Fury kündigt 2025er Committee Bay-Explorationspläne an

TORONTO, Kanada – 3. Juni 2025 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) – www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-update-on-new-strategic-investor-agnico-eagle-and-whats-planned-for-2025/ – („Fury“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu den Explorationsplänen für das Projekt Committee Bay bekannt zu geben, das sich in der östlichen Region Kitikmeot in Nunavut, Kanada, befindet. Das Committee Bay-Explorationsprogramm 2025 wird Anfang Juli 2025 beginnen und 7 bis 10 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 5.000 Metern (m) umfassen.

Mit den Bohrungen werden drei Hauptziele verfolgt;

1. Erweiterung des Ziels Three Bluffs Shear Zone, das erstmals im Jahr 2021 identifiziert wurde, wo Bohrloch 21TB152 drei diskrete Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung auf einer Bohrbreite von 30 m durchschnitt, einschließlich 10,0 m mit 13,93 g/t Gold, 3,0 m mit 18,67 g/t Gold und 1,0 m mit 23,2 g/t Gold in einem 120 m entfernten Step-out von der definierten Mineralressource (siehe Pressemitteilung vom 1. Dezember 2021);

2. Erprobung regionaler Scherzonen entlang des südlichen Kontakts der 8 Kilometer (km) langen Scherzone Raven, wo Proben mit bis zu 32,90 g/t Gold aus einem nicht bebohrten Aufschluss gewonnen wurden (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2022);

3. Erprobung regionaler Scherzonen bei Burro West, wo im Jahr 2024 eine 300 mal 300 m große Goldanomalie identifiziert wurde (siehe Pressemitteilung vom 24. Oktober 2024).

„Nach der strategischen Investition von Agnico Eagle in der vergangenen Woche freuen wir uns, unsere Rückkehr zum Projekt Committee Bay in Nunavut in diesem Sommer bekannt zu geben“, sagte Tim Clark, CEO von Fury. „Das Projekt hat in der Vergangenheit aufgrund früherer hochgradiger Goldentdeckungen und seiner Lage innerhalb eines 300 Kilometer langen Grünsteingürtels starkes Investoreninteresse auf sich gezogen. Unser bevorstehendes Programm zielt darauf ab, neue geologische Annahmen zu testen, die auf den jüngsten Explorationsarbeiten basieren, und wir freuen uns darauf, im Zuge unserer Explorationsarbeiten weitere Werte freizulegen.“

2025 Explorationsprogramm

Das Projekt Committee Bay erstreckt sich über den gesamten 300 km langen Grünsteingürtel Committee Bay in der östlichen Region Kitikmeot in Nunavut. Das Landpaket umfasst eine Reihe von Mineralien-Claims und Pachtverträgen, die sich über etwa 250.000 Hektar erstrecken und die Goldlagerstätte Three Bluffs, mehr als fünf fortgeschrittene Goldziele und mehrere bedeutende Goldanomalien einschließen. Die hochgradige Goldlagerstätte Three Bluffs befindet sich in der Mitte des Projekts und enthält schätzungsweise 524.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 7,85 g/t Gold in der angezeigten Mineralressourcenkategorie und 720.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 7,64 g/t Gold in der abgeleiteten Mineralressourcenkategorie (siehe Bericht Committee Bay NI43-101 „Technical Report on the Committee Bay Project, Nunavut Territory, Canada“ vom 11. September 2023). Bei den Bohrungen im Jahr 2021 bei Three Bluffs wurden 3 Mineralisierungszonen durchschnitten: 13,93 g/t Gold über 10 m; 18,67 g/t Gold über 3 m; und 23,2 g/t Gold über 1 m. Die beiden erstgenannten Abschnitte liegen außerhalb der Haupteisenformation in abgescherten Metasedimenten, wobei das Gold an den Scheitelpunkten der Zerklüftungen vorkommt. Die scherhaltige Mineralisierung verläuft subparallel zur Haupteisenformation (Abbildung 1) und war in der Vergangenheit kein Schwerpunkt der Exploration. Der Abschnitt von 2021 liegt 250 m unter der Oberfläche und ist sowohl neigungsaufwärts und neigungsabwärts als auch entlang des Streichens in beide Richtungen offen. Die Bohrungen im Jahr 2025 werden fünf bis sechs 100 bis 200 m lange Step-outs vom Abschnitt 2021 auf insgesamt etwa 2.250 m anpeilen (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79841/FURY_03062025_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Zeigt die Draufsicht auf die Lagerstätte Three Bluffs, wobei das Zusammenspiel zwischen der regionalen Scherungszone (orange) und der Bändereisenformation (blau) dargestellt ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79841/FURY_03062025_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Veranschaulicht die Lage der Abschnitte 21TB-152 in Bezug auf die Lagerstätte Three Bluffs im Längsschnitt. Der Schnittpunkt 21TB-152 ist offen, wie durch die drei Pfeile dargestellt, und hat das Potenzial, die Mineralressource erheblich zu erweitern.

Das Konzessionsgebiet Raven befindet sich im südwestlichen Drittel des Goldgürtels Committee Bay, etwa 50 km westlich der Lagerstätte Three Bluffs. Die Bohrungen werden auf einen bisher nicht bebohrten goldhaltigen Aufschluss abzielen, wo die Ergebnisse von sieben bisher entnommenen Proben durchschnittlich 16,12 g/t Gold bei Raven South mit drei bis vier Bohrlöchern auf insgesamt etwa 2.000 m ergeben (Abbildung 3). Dieses Grundstück liegt entlang der südlichen Grenze einer 8 km langen, ost-westlich ausgerichteten Scherungszone, in der eine Goldmineralisierung auf einer Fläche von 1,4 km identifiziert wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79841/FURY_03062025_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Veranschaulicht den 1,4 km langen mineralisierten Fußabdruck auf dem Raven-Prospekt innerhalb der größeren 8 km langen Raven-Scherzone. Die neu identifizierte hochgradige Goldmineralisierung befindet sich entlang der südlichen Grenze der Scherungszone.

Infill-Till-Probenahmen im Jahr 2024 auf dem Ziel Burro West identifizierten eine robuste mehrpunktige +90th-Perzentil-Gold-in-Till-Anomalie von etwa 300 x 300 m (Abbildung 4). Die Anomalie Burro West steht in räumlichem Zusammenhang mit einer Unterbrechung in den regionalen magnetischen Daten, die als gescherter Kontakt zwischen mafischen Vulkaniten und ultramafischen Lithologien interpretiert wird. Die Bohrungen im Jahr 2025 werden zwei bis drei Bohrlöcher über etwa 750 m umfassen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79841/FURY_03062025_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Draufsichtskarte mit den Ergebnissen des Infill-Till-Probenahmeprogramms 2024 bei Burro West. Eine große zusammenhängende Goldanomalie in Ackerkrume in Verbindung mit einem abgescherten Kontakt zwischen mafischen vulkanischen und ultramafischen Lithologien. Der südwestliche Teil des Rasters bleibt für weitere Nachuntersuchungen offen.

„Die jüngsten Zielerfassungs- und Explorationsarbeiten bei Committee Bay haben das Potenzial für regionale Scherzonen ans Licht gebracht, die eine bedeutende Goldmineralisierung beherbergen. Frühere Explorationskampagnen konzentrierten sich weitgehend auf verkieselte und sulfidierte Eisenformationen und waren erfolgreich. Der neue Schwerpunkt auf Goldmineralisierungen in Scherzonen ist einfach der nächste Evolutionsschritt in der Zielerfassung bei Committee Bay und hat die Prospektivität des gesamten 300 km langen Gürtels neu belebt“, sagte Bryan Atkinson, SVP Exploration bei Fury.

Bryan Atkinson, P.Geol, Senior Vice President Exploration bei Fury, ist eine qualifizierte Person“ gemäß Canadian National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und eine Position von 11,8 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (etwa 14,5 % der ausgegebenen Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können auch andere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen über das Explorationsprogramm 2025 des Unternehmens auf dem Projekt Committee Bay.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt dieser Aussagen angemessen waren, kann es keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als im Wesentlichen richtig erweisen werden. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, und im Jahresbericht des Unternehmens, der unter www.sec.gov verfügbar ist, erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

