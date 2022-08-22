  • Fury reicht technischen Bericht für sein Eau Claire Goldprojekt in Quebec ein

    VANCOUVER, Kanada – 17. Oktober 2025 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) (- www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-insight-into-the-eau-claire-pea-committee-bay-and-the-rare-earths-project/ -) (Fury oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass man einen technischen Bericht für das Goldprojekt Eau Claire (Eau Claire oder das Projekt) mit dem Titel Technischer Bericht – Vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Eau Claire-Projekts, Eeyou Istchee James Bay Region in Quebec, Kanada (Technischer Bericht Eau Claire 2025 oder der Bericht) mit Datum vom 25. August 2025 eingereicht hat.

    Der Technische Bericht Eau Claire 2025 wurde in Übereinstimmung mit den Standards der National Instrument 43-101 für die Offenlegung von Mineralprojekten erstellt und stützt die Angaben in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. September 2025, in der die Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung bekannt gegeben wurden.

    Zusätzlich zu den in der Pressemitteilung vom 2. September 2025 genannten qualifizierten Personen sind Herr Maxime Dupéré, P. Geo. von SGS Geological Services, eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101, und Frau Sarah Dean, P. Geo. von SGS Geological Services, eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101, als Mitautoren des Berichts hinzugefügt. Herr Dupéré war für die folgenden Abschnitte des Berichts verantwortlich: Zusammenfassung (Mineralressourcenschätzung 2024 und angrenzende Grundstücke), Einleitung, Datenüberprüfung, Mineralressourcenschätzungen, angrenzende Grundstücke, Interpretation und Schlussfolgerung (Mineralressourcenschätzung 2024 sowie Risiken und Chancen) und Empfehlungen.

    Frau Dean war für die folgenden Abschnitte des Berichts verantwortlich: Zusammenfassung (Grundstücksbeschreibung, Lage, Zugang und Physiografie; Explorationsgeschichte, Bohrungen; sowie Geologie und Mineralisierung), Grundstücksbeschreibung und Lage, Erreichbarkeit, Klima, lokale Ressourcen, Infrastruktur und Physiografie, Geschichte, geologische Gegebenheiten und Mineralisierung, Lagerstättentypen, Exploration, Bohrungen sowie Interpretation und Schlussfolgerungen (Grundstücksbeschreibung).

    Der Bericht ist auf der Website des Unternehmens unter furygoldmines.com und im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter sedarplus.ca verfügbar.

    Über Fury Gold Mines Limited
    Fury Gold Mines Limited ist ein finanzstarkes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und 11,3 Millionen Stammaktien der Dolly Varden Silver Corp hält (12,9 % der ausgegebenen Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, seine mehrere Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch strenge Projektbewertung und exzellente Exploration weiter auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards in Bezug auf Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

    Weder die TSX noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

    Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:
    Salisha Ilyas, Investor Relations
    Tel.: (844) 601-0841
    E-Mail: info@furygoldmines.com
    Website: www.furygoldmines.com

    In Europa
    Swiss Resource Capital AG
    Jochen Staiger & Marc Ollinger
    info@resource-capital.ch
    www.resource-capital.ch

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Fury Gold Mines Limited
    Tracy George
    Suite 600 1199 West Hastings Street
    V6E 3T5 Vancouver BC
    Kanada

    email : tracy.george@umsmining.com

    Pressekontakt:

    Fury Gold Mines Limited
    Tracy George
    Suite 600 1199 West Hastings Street
    V6E 3T5 Vancouver BC

    email : tracy.george@umsmining.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Fury meldet die Einreichung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts für eine erhöhte Mineralressourcenschätzung bei Eau Claire
      VANCOUVER, Kanada – 28. Juni 2024 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen...

    2. Granada Gold Mine reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht zum Goldprojekt Granada in Quebec mit aktualisierter Ressourcenschätzung ein
      Rouyn Noranda, Québec, Kanada – 22. August 2022 – Granada Gold Mine (TSX.V: GGM) (Granada, GGM oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es einen technischen Bericht für sein Goldprojekt Granada...

    3. Nevada Lithium reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Erstbewertung des Lithiumprojekts Bonnie Claire (Nye County, Nevada) ein
      Vancouver, British Columbia – 27. Oktober 2021 – Nevada Lithium Resources Inc. (das Unternehmen“) (CSE: NVLH; FWB: 87K) gibt die Einreichung eines mit der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101)...

    4. Fury startet 50.000-Meter-Bohrprogramm auf Eau-Claire-Projekt in Quebec
      Vancouver und Toronto, Kanada – 9. November 2020 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-starting-50000m-drill-program-at-3-gold-projects-in-canada/ ) freut sich bekannt zu geben,...

    5. Maple Gold reicht technischen Bericht und Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Douay ein
      Vancouver, British Columbia – (2. Mai 2022) – Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FWB: M3G) (Maple Gold oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/) freut sich, bekannt zu geben,...

    6. Fury erhält Bohrgenehmigungen für das Eau-Claire-Projekt in Quebec
      Vancouver & Toronto, Kanada – 19. Oktober 2020 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“, www.commodity-tv.com/play/auryn-resources-and-eastmain-resources-shareholder-approve-merger-and-peruvian-spin-off/) freut sich bekannt zu geben, dass es...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.