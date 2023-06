Fury stoppt bei Eau Claire vorübergehend die Arbeiten nach einer Evakuierungsanordnung aufgrund von Waldbränden

VANCOUVER, Kanada – 5. Juni 2023 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd) gibt bekannt, dass das Unternehmen alle Explorationsaktivitäten auf seinem Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec aufgrund einer Notfallevakuierungsanordnung aufgrund von Waldbränden eingestellt hat. Am 4. Juni 2023 ordnete der Minister für natürliche Ressourcen die sofortige Einstellung aller Bergbauexplorationsaktivitäten, die Evakuierung des gesamten Personals aus dem Gebiet sowie die Bereitstellung von Hubschraubern und Flugzeugen für die Brandbekämpfung und die Durchführung von Notfallevakuierungen an. Nach der staatlichen Anordnung hat Fury die Explorationsaktivitäten vorübergehend eingestellt und mit der Evakuierung des Personals vom Standort Eau Claire begonnen. Das Unternehmen wird die weitere Entwicklung der Situation beobachten.

Da die Waldbrände weiterhin Teile des James-Bay-Gebiets bedrohen, folgen wir den Anweisungen der örtlichen Behörden und stellen die Sicherheit unseres Teams in den Vordergrund, sagte Tim Clark, CEO von Fury. Wir denken an die Gemeinden und ihre Mitglieder, die von den Waldbränden in Nord-Quebec betroffen sind. Wir freuen uns darauf, die Arbeit in Eau Claire in Kürze wieder aufzunehmen.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine Position von 59,5 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp (23,4 %) hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorations-Assets sind, beabsichtigt Fury, seine mehrere Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Manager Investor Relations

Tel: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Der Inhalt dieses Dokuments wurde von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

