Fusion Nutrition Inc. stellt sein neues „1st ONES Program“ zur Unterstützung von tapferen Ersthelfern und Einsatzkräften vor

Mississauga, 23. Juni 2020 – Sire Bioscience Inc. (SIRE) (CSE:SIRE) (OTC:BLLXF) (FWB:BR1B) (Sire oder das Unternehmen) – Fusion Nutrition Inc., ein führendes Unternehmen für Sportnahrung mit Sitz in Kanada, das vor kurzem von SIRE übernommen wurde, hat mit dem 1st ONES First Responder Appreciation Program sein erstes Wertschätzungsprogramm für Ersthelfer und Einsatzkräfte als Dankeschön für deren wertvolle Verdienste um die Gesellschaft präsentiert. Mit dem Programm werden Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter, paramedizinische Einsatzkräfte sowie Ärzte, Krankenschwestern und andere Fachkräfte des Gesundheitswesens unterstützt, die sich heute mehr denn je mit ganzen Kräften für unsere Sicherheit einsetzen.

Das 1st ONES Program besteht aus zwei Hauptkomponenten. Zum einen hat Fusion Boots on the Ground als Partner ins Boot geholt. Diese gemeinnützige Organisation hilft Einsatzkräften, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) oder anderen Stresssymptomen leiden. Wenn die Leute Produkte von Fusion über das 1st ONES Program kaufen, gehen 10 % des Gesamterlöses direkt an Boots on the Ground. Das Team von Boots on the Ground weiß, dass Ersthelfer traumatische und belastende Erlebnisse bewältigen müssen, die den meisten von uns erspart bleiben, und steht diesen Kollegen mit zuverlässiger und anonymer Unterstützung rund um die Uhr zur Verfügung.

Zum anderen erhalten Ersthelfer und andere Einsatzkräfte mit dem 1st ONES Program exklusiv Produktrabatte und Werbegeschenke von Fusion. Dies gilt für das gesamte Fusion-Produktsortiment von Nahrungsergänzungsmitteln, einschließlich Proteinpulver, ergänzende Nährstoffe vor und nach dem Workout und vieles mehr.

An diesem Programm wird schon lange gearbeitet und es ist uns eine besondere Freude, dass es nun zum Einsatz kommt, meint Brian Polla, CEO von SIRE. Den Ersthelfern und Einsatzkräften gilt unsere Dankbarkeit und unser ganzer Respekt. Sie bringen sich selber in Gefahr, um die Sicherheit der anderen zu gewährleisten. Über unser 1st ONES Program können wir glücklicherweise etwas davon in Form von Spenden und Produkten zurückgeben.

Polla hofft, dass die Informationen über das 1st ONES Program von möglichst vielen Menschen verbreitet werden, damit möglichst viele Ersthelfer und Einsatzkräfte davon profitieren können. Mitglieder der Polizeidienststelle der Region Peel haben sich bereits mit Stolz in den Dienst der Sache gestellt.

Ich bin ein begeisterter Unterstützer des 1st ONES Program, mit dem wir unsere Gemeinschaft stärken und unsere täglichen Helden feiern können, meint Nishan Duraiappah, Chef der Polizeidienststelle der Region Peel. Ich arbeite schon seit 25 Jahren im Dienst der öffentlichen Sicherheit und ich habe in dieser Zeit keine engagierteren Menschen kennengelernt als Ersthelfer und Einsatzkräfte. Wir wollen heute und in alle Zeit den Einsatz würdigen, den Sie tagtäglich für unsere Sicherheit leisten.

Weitere Informationen über das 1st ONES Program und wie man sich daran beteiligen kann, erhalten Sie auf fusionmuscle.com/1stones.

Über Fusion Nutrition Inc.

Website: fusionmuscle.com

Socials: @fusionmuscle

FUSION wurde 1998 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel mit Sitz in Kanada, das einen landesweiten Vertrieb unterhält. Das Unternehmen verfügt derzeit über bis zu 12 Marken, einschließlich einige der am schnellsten wachsenden Nahrungsergänzungsmittel in Kanada sowie zahlreiche in ihren jeweiligen Kategorien führende Produkte, die in den Standorten der fünf größten Einzelhändler in Kanada verkauft werden. Die Produkte von FUSION werden nach neuesten Forschungserkenntnissen mit dem Ziel entwickelt, eine maximale Wirksamkeit zu erreichen, indem sie den menschlichen Körper bei seinen eigenen natürlichen Prozessen unterstützen.

Über Sire Bioscience Inc.

Website: sirebioscience.com

Socials: @sirebioscience

Die Haupttätigkeit von SIRE besteht in der Investition, der Produktion und der Entwicklung von Hanf- und CBD-haltigen bzw. nicht CBD-haltigen Produkten. SIRE verfügt über eine Anlage in Leamington (Ontario), die sich zu 100 % in seinem Besitz befindet. Das Grundstück umfasst erstklassige Anbauflächen auf 50 Acres und eine 160.000 Quadratfuß große Anlage mit kombinierten Gewächshaus- und Indoor-Flächen. Das Ziel von SIRE ist es, sich mit seinem House of Brands-Angebot zu einem vertikal integrierten Life-Science-Unternehmen für Verbrauchsgüter zu entwickeln.

SIRE hat seinen Hauptsitz in Mississauga (Ontario) und wird von einer Gruppe erfolgreicher Unternehmer geleitet, die über umfassende Erfahrung in den Bereichen Verbrauchsgüter, Fertigung, Logistik und Vertrieb verfügen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Sire Bioscience Inc.

2500 Meadowpine Blvd.

Unit 202, Mississauga, ON L5N 6C4

Tel: (416) 669-9392

E-Mail: ir@sirebioscience.com

www.sirebioscience.com

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Zukunftsgerichtete Informationen und Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann ebenso Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine historischen Fakten oder Informationen bzw. aktuelle Bedingungen dar, sondern beziehen sich ausschließlich auf die Überzeugungen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie planen, erwarten, nicht erwarten, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzen, prognostizieren, beabsichtigen, rechnen mit, nicht rechnen mit oder glauben bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen und können Aussagen beinhalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen oder erzielt werden können, könnten, würden oder dürften.

Durch die Kenntlichmachung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise macht das Unternehmen die Leser darauf aufmerksam, dass diese Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Informationen und Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.

Eine Investition in die Wertpapiere des Unternehmens ist ein spekulatives Unterfangen und mehreren Risiken unterworfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors in der auf SEDAR eingereichten Notierungserklärung des Unternehmens vom 22. August 2019 beschrieben sind. Obwohl sich das Unternehmen bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von denjenigen in den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

In Verbindung mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung hat das Unternehmen bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Informationen und Aussagen gesetzt werden. Es kann nicht gewährleistet oder garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Informationen und Aussagen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin enthalten sind oder auf die hierin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle anschließenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die dem Unternehmen oder in dessen Auftrag handelnden Personen zuzuschreiben sind, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sire Bioscience Inc.

Jeff Zanini

213 Sterling Road, Suite 206

M6R 2B2 Toronto, Ontario

Kanada

email : ir@sirebioscience.com

Pressekontakt:

Sire Bioscience Inc.

Jeff Zanini

213 Sterling Road, Suite 206

M6R 2B2 Toronto, Ontario

email : ir@sirebioscience.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Lebkuchen-Schmidt gibt MwSt-Senkung weiter: „Wichtiges Signal an unsere Kunden“ Portofino entdeckt neue Sulfidmineralisierungszone südlich des Projekts Otter bei Red Lake (Ontario)