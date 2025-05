Future Fuels und VRIFY gehen Partnerschaft hinsichtlich Weiterentwicklung von Uranexploration auf regionaler Ebene im Hornby-Becken in Nunavut ein

Vancouver, B.C., 30. Mai 2025 / IRW-Press / Future Fuels Inc. (TSX-V: FTUR, FWB: SOJ) (Future Fuels oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Abkommen mit VRIFY Technology Inc. (VRIFY), einem führenden Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und der prädiktiven Modellierung in der Mineralexploration mit Sitz in Vancouver, unterzeichnet hat, um die bevorstehenden Explorationspläne auf dem Projekt Hornby Basin (das Uranprojekt Hornby Basin oder das Projekt) im kanadischen Territorium Nunavut zu verfeinern und zu validieren. Diese Initiative findet parallel zur kürzlich bekannt gegebenen mehrphasigen Explorationsstrategie des Unternehmens statt, die eine umfassende Datendigitalisierung, moderne geologische Modellierungen und Fernerkundungen umfasst, um das Verständnis sowie das Potenzial des Hornby-Beckens erheblich zu verbessern.

Rob Leckie, President und CEO von Future Fuels, sagte: Future Fuels richtet sein Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Uran, das die Zukunft der Innovation vorantreiben wird, weshalb die Zusammenarbeit mit VRIFY perfekt passt. Die Kooperation mit VRIFY ermöglicht uns die sinnvolle Anwendung von KI, um die Dateninterpretation zu vereinfachen, Ziele zu verfeinern und schließlich die Grenzen der Exploration im Hornby-Becken zu verschieben.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte befindet sich das gesamte Hornby-Becken, das sich über 3.400 km² erstreckt, unter der Kontrolle eines einzigen Betreibers, Future Fuels. Das Unternehmen besitzt in dieser umfassenden Region 232 Mineralschürfrechte und sechs Mineralkonzessionen und befindet sich in einer strategisch günstigen Position, um das Becken systematisch als ganzheitliche Uranregion mit hohem Potenzial zu erkunden und zu erschließen. Diese bahnbrechende Konsolidierung ermöglicht es Future Fuels, von umfassenden historischen Daten zu profitieren und die geologischen Parallelen des Beckens mit den produktivsten Uranregionen Kanadas, dem Athabasca-Becken und dem Thelon-Becken, zu nutzen. Wie die von Hornby Bay Exploration Ltd. durchgeführten historischen Arbeiten[1] zeigen, unterstreichen diese geologischen Ähnlichkeiten das außergewöhnliche Potenzial des Hornby-Beckens für mehrere bedeutsame Uranentdeckungen.

Aufgrund dieser einzigartigen Position hat Future Fuels das Projekt als optimalen Kandidaten für den Einsatz von DORA, der KI-gestützten Mineralentdeckungsplattform von VRIFY, identifiziert. Durch den Einsatz dieser modernen technologiegestützten Explorationsstrategie beabsichtigt das Unternehmen, die Zeit, die für neue Entdeckungen innerhalb der Region erforderlich ist, erheblich zu verkürzen. Um dieses Potenzial zu maximieren, arbeiten das Unternehmen und VRIFY gemeinsam an umfassenden Initiativen zur Datenaggregation und -generierung, wobei moderne KI-gestützte Methoden angewandt werden, um die Gewinnung von verwertbaren Erkenntnissen von einer Vielzahl von öffentlichen und eigenen Datenquellen zu optimieren, einschließlich:

– über 200 historischer Bewertungsberichte, die im Rahmen dieses Prozesses digitalisiert wurden

– über 39.500 m an historischen oberflächennahen Bohrungen im gesamten Landpaket von insgesamt 265 Bohrlöchern mit Gehalten von bis zu 6,09 % U3O8[2]

– über 9.500 geochemischer Oberflächenproben, einschließlich Boden-, Seesediment- und Schürfproben, die bis zu 35,64 % und Flotationsgesteinsbrocken mit bis zu 46,06 % U3O8[3] ergaben

– regionaler geophysikalischer Untersuchungen, einschließlich Gravitations-, Magnetik- und Radiometriedaten über ein zusammenhängendes regionales Interessengebiet (AOI) von ca. 56.000 km2

– mehrerer lokaler hochauflösender geophysikalischer Untersuchungen, einschließlich EM-Flugvermessungen, Gravitationsflugvermessungen, Bodengravitationsuntersuchungen und lokaler radiometrischer Flugvermessungen – diese wurden zusammengestellt und zusammengeführt, wenn sie kompatibel waren, um eine kontinuierliche Datenabdeckung über die gesamte Region zu schaffen

Mithilfe der proprietären Feature Processing Products von VRIFY verbesserte und erweiterte das Unternehmen diese bestehenden Datensätze und leitete neue Informationen ab, um geowissenschaftliche Erkenntnisse zu formulieren und den Fortschritt des Projekts zu beschleunigen. Insgesamt wurden im Rahmen des Prozesses etwa 60 zusätzliche Produkte erstellt, die in DORA zur Verbesserung der Vorhersagemodellierung eingesetzt werden. Diese oftmals äußerst zeitaufwändigen und manuellen Prozesse der Datenzusammenstellung und -generierung wurden durch die KI von VRIFY optimiert, was es dem Unternehmen ermöglicht, sich auf die Planung seines bevorstehenden Explorationsprogramms zu konzentrieren, das voraussichtlich Bodenarbeiten bei den KI-generierten Zielen, potenzielle Ergänzungsbohrungen, geophysikalische Flugvermessungen und Bodenuntersuchungen sowie Genehmigungsaktivitäten umfassen wird.

DORA ist die einzige Plattform, die Geologen direkten Zugang zu iterativen Vorhersagemodellen in Echtzeit bietet. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es technischen Teams, Daten über geophysikalische und geochemische Untersuchungen, Bohrungen sowie die Struktur nahtlos in maschinelle Lernmodelle zu integrieren. Schließlich kann DORA vom Explorationsteam von Future Fuels genutzt werden, um die Zielgenerierung durch die Erkennung von Mustern in mehrdimensionalen Datensätzen zu beschleunigen und potenzialreiche Mineralisierungszonen mit erklärbaren KI-Ergebnissen hervorzuheben. Mithilfe moderner proprietärer Algorithmen generiert die Plattform einen VRIFY Prospectivity Score (VPS) – eine Wahrscheinlichkeitskennzahl, die die Exploration mit datengestützter Sicherheit leitet und die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Vorhersagen erhöht (siehe Abbildung 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79791/FutureFuels_300525_DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1: Beispiel für die KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform DORA von VRIFY

Durch diese Partnerschaft erhält Future Fuels direkten Zugang zur webbasierten Modellierungsumgebung von DORA sowie moderne Schulungen durch das Team von VRIFY, um auf unabhängige Weise Vorhersagemodelle zu erstellen, zu verfeinern und zu validieren. Dieser praxisnahe Arbeitsablauf unterstützt iterative Experimente und Leistungsoptimierungen, was es dem Unternehmen ermöglicht, die Ergebnisse kontinuierlich zu verfeinern und neue Entdeckungen zu verzeichnen.

Wir bei VRIFY sind davon überzeugt, dass KI in der Mineralexploration transparent und zugänglich sein sollte. Aus diesem Grund haben wir DORA entwickelt – eine intuitive Plattform, die es technischen Teams mit projektspezifischem Know-how ermöglicht, KI-Erkenntnisse zu nutzen, um die Zielgenerierung zu beschleunigen und mineralisierte Zonen mit hohem Potenzial zu identifizieren, erklärte Steve de Jong, CEO und Co-Founder von VRIFY. Durch die Integration moderner KI-Fähigkeiten mit der umfassenden geowissenschaftlichen Expertise von VRIFY ermöglichen wir es Unternehmen wie Future Fuels, einen differenzierten Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Wir sind davon überzeugt, dass das Hornby-Becken eine außergewöhnliche Möglichkeit darstellt, unsere Technologie in einer unzureichend erkundeten Uranregion einzusetzen, die zahlreiche Ähnlichkeiten mit einigen der produktivsten Uranabbaugebiete der Welt aufweist.

Marketing-Vereinbarung

Future Fuels Inc. freut sich ferner bekannt zu geben, dass es mit Zimtu Capital Corp. (TSX.V: ZC) (FWB: ZCT1) (Zimtu) eine Vereinbarung unterzeichnet hat, wonach Zimtu für eine Laufzeit von 12 Monaten ab dem 1. Juni 2025 im Rahmen seines Zimtu ADVANTAGE-Programms Marketingdienstleistungen für ein Entgelt von 12.500 $ pro Monat erbringen wird (die Zimtu-Vereinbarung). Das Programm ist darauf ausgelegt, strategische Unterstützung beim Marketing, die Einbindung von Investoren und Initiativen zur Steigerung des Bekannheitsgrades bereitzustellen. Die Dienstleistungen umfassen Investorenpräsentationen, E-Mail-Marketing, Kampagnen zur Lead-Generierung, Blog-Posts, digitale Kampagnen, Social-Media-Management, Rockstone Research-Berichte und -Verbreitung, Video-Pressemitteilungen und damit verbundene Marketing- und Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit. Zimtu hat seinen Sitz in Vancouver (Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2). Das Entgelt von Zimtu sieht keine Wertpapiere des Unternehmens vor. Zimtu besitzt derzeit 1.332.084 Aktien und 400.000 Stammaktienkauf-Warrants des Unternehmens und ist eine mit dem Unternehmen verbundene Partei (gemäß der Definition des Begriffs Non-Arms Length Party in den Richtlinien der TSX Venture Exchange), da die beiden Unternehmen gemeinsame Direktoren (Herr Leckie ist ein Direktor von Zimtu und ein Direktor und leitender Angestellter des Unternehmens) und leitende Angestellte (Frau Bellefleur ist CFO von Zimtu und dem Unternehmen) haben. Der Abschluss der Zimtu-Vereinbarung wurde vom Board of Directors des Unternehmens in Abwesenheit von Herrn Leckie genehmigt, der seine Beziehung zu Zimtu offenlegte und nicht an der Abstimmung teilnahm.

Über VRIFY

VRIFY beweist, dass KI in der Mineralexploration keine Blackbox sein muss. Aufbauend auf unserem erfolgreichen Visualisierungstool haben wir DORA auf den Markt gebracht, die weltweit einzige KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform. DORA legt die Macht der KI in die Hände von Geowissenschaftlern und ermöglicht es diesen zu finden, was andere nicht finden können. Unterstützt durch eine 12,5-Millionen-$-Kapitalerhöhung der Serie B und durch das Vertrauen von Hunderten von Kunden liefert VRIFY Ergebnisse, einschließlich neuer Entdeckungen und besserer Bewertungen. Wir leisten Pionierarbeit in einer neuen Kategorie und beschleunigen Explorationen mit der modernsten KI und dem größten eigenen Datensatz der Branche.

Weitere Informationen über VRIFY erhalten Sie unter vrify.com.

Quellennachweis

[1] Hornby Bay Exploration Ltd. (2004). Technical Report on the Uranium Resources at Hornby Bay Basin, Nunavut. Hornby Bay Exploration Ltd.

[2] Assessment Report, 080745 (1977) Bohrloch 77Y-35 mit Gehalten von bis zu 6,09 % U3O8 (Link)

[3] Assessment Report, 084858 (2005), Assay Certificate 46994-1, Gehalte von bis zu 46,06 %

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P. Geo, (NAPEG Licence #L5576), ist ein Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Future Fuels Inc.

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels ist das Uranprojekt Hornby, das das gesamte 3.407 km² große Hornby-Becken im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch die historische Lagerstätte Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt Future Fuels das Konzessionsgebiet Covette in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

