GA-ASI begrüßt die Benennung des neuen CCA durch die USAF: YFQ-42A

San Diego, CA / Access Newswire / 3. März 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) begrüßt die Benennung seines Collaborative Combat Aircraft durch die U.S. Air Force: Der neue unbemannte Düsenjäger wird den Namen YFQ-42A tragen. Die Ankündigung am Montag folgte auf eine frühere Entscheidung der USAF aus dem Jahr 2024, GA-ASI mit der Entwicklung und dem Bau des YFQ-42A zu beauftragen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78771/994893GA-ASI_DE_040325_DEPRCOM.001.jpeg

Wir sind stolz darauf, eine neue offizielle Flugzeugbezeichnung zu erhalten, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. Das YFQ-42A setzt eine lange und erfolgreiche Geschichte für GA-ASI fort, die bis in die 1990er Jahre und das Debüt des RQ-1 Predator® zurückreicht, der später in MQ-1 Predator umbenannt wurde. Dieses unbemannte Flugzeug wurde durch MQ-9A Reaper®, MQ-20 Avenger®, unsere neuen MQ-9B SkyGuardian® und SeaGuardian® und viele andere ersetzt.

Diese Flugzeuge stehen für eine beispiellose Geschichte leistungsfähiger, zuverlässiger unbemannter Plattformen, die den Anforderungen der amerikanischen Kampfflugzeuge gerecht werden und den Weg für eine bedeutende neue Ära der Luftstreitkräfte ebnen.

Die Air Force wählte YFQ-42A als Mission Design Series (MDS) für den CCA-Prototyp von GA-ASI aus, der den ersten Vertreter einer neuen Generation unbemannter Kampfflugzeuge darstellt. YFQ-42A wird entscheidend dazu beitragen, die Lufthoheit für die Joint Force in zukünftigen Konflikten zu sichern, und dabei die autonomen Fähigkeiten und die Zusammenarbeit von bemannten und unbemannten Teams nutzen, um feindliche Bedrohungen in umkämpften Umgebungen abzuwehren.

Die Air Force entwickelt autonome kollaborative Plattformen, um ihre Luftüberlegenheit zu erhalten. Halbautonome Flugzeuge wie das YFQ-42A werden die Flexibilität, Erschwinglichkeit und Effektivität im Einsatz verbessern. Das YFQ-42A wird als flexibler, erschwinglicher Multiplikator in der Luftüberlegenheit eingesetzt. Es ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in aktuelle und zukünftige bemannte Flugzeuge integrieren lässt, die Einsatzfähigkeiten erweitert und eine kontinuierliche Lufthoheit gewährleistet. Kurz gesagt bietet das YFQ-42A eine Kampfkapazität – kostengünstige Masse – zu geringeren Kosten und auf einer bedrohungsrelevanten Zeitachse.

Die Bezeichnung YFQ-42A folgt der Entscheidung der Air Force, das weit verbreitete Vorgängerflugzeug von GA-ASI als XQ-67A Off-Board Sensing Station zu bezeichnen. XQ-67A wurde vom Air Force Research Lab in Auftrag gegeben, um die Entwicklung von Konzepten zu unterstützen, die für die Umsetzung der Vision für CCA erforderlich sind.

Im System der Air Force ist ein X-Flugzeug für Tests und Experimente vorgesehen, während Y für ein erstes serienrepräsentatives Flugzeug steht, das in der Regel vor einem formellen Programm eingesetzt wird. F steht für ein Kampfflugzeug und Q für ein unbemanntes Flugzeug. Sobald das serienrepräsentative Flugzeug in die Produktion geht, entfällt das Präfix Y.

GA-ASI wird während des Air Warfare Symposium vom 3. bis 5. März 2025 am Stand Nr. 1003 ein Modell des YFQ-42A im Maßstab 1:6 ausstellen.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), ein mit General Atomics verbundenes Unternehmen, ist ein führender Konstrukteur und Hersteller von bewährten, zuverlässigen RPA-Systemen, Radargeräten und elektrooptischen und verwandten Missionssystemen, unter anderem der RPA-Serie Predator® und des Multi-Modus-Radars Lynx®. Mit mehr als acht Millionen Flugstunden bietet GA-ASI missionsfähige Long-Endurance-Luftfahrzeuge mit integrierten Sensor- und Datalink-Systemen, die ständiges Situationsbewusstsein ermöglichen. Das Unternehmen produziert außerdem eine Vielzahl von Sensorsteuerungs- und Bildauswertungssoftware, bietet Pilotentraining und Unterstützungsleistungen und entwickelt Antennen aus Metamaterial.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Kontaktdaten

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com

QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vidac Pharma Holding PLC kündigt Teilnahme am ersten pädiatrischen Hirntumor-Forschungstreffen an Emissionsarm, Nachhaltig und Gewinnstark: Warum diese Aktie das Investment der Zukunft ist!