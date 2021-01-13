GA-ASI stellt den YFQ-42A Dark Merlin vor

Der unbemannte Kampfjet ist vom flinken Raubvogel inspiriert

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 23. Februar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) gibt seinem Collaborative Combat Aircraft (CCA) für die U.S. Air Force einen neuen Namen: YFQ-42A Dark Merlin.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83099/GeneralAtomicsNR0223English_DE_PRCOM1.001.jpeg

Dunkle Merline, tödliche Falken mit schwarzem Gefieder, sind dafür bekannt, sogar andere Falken als Beute zu jagen, und arbeiten oft in Gruppen zusammen, um die größtmögliche Wirkung bei der Jagd zu erzielen. Das Cornell Lab of Ornithology beschreibt den Merlin als einen kleinen, kampfstarken Falken, der Überraschungsangriffe einsetzt, um seine Beute im Flug zu erlegen. Der dunkle Merlin ist im pazifischen Nordwesten der Vereinigten Staaten beheimatet und zieht oft nach Südkalifornien, wo Vogelbeobachter ihn regelmäßig in der Nähe des Produktionsstandorts des YFQ-42A in San Diego sichten.

Das 1962 erschienene Buch Profiles of the Future stellte sich globale technologische Wunderwerke vor, die die Welt noch verändern würden, und behauptete, dass jede ausreichend fortgeschrittene Technologie von Magie nicht zu unterscheiden ist. Es ist kein Zufall, dass der Name Dark Merlin auch der Zauberkunst von Merlin aus der Artuslegende Rechnung trägt und damit eine Hommage an die etwas übernatürliche neue Ära des halbautonomen Luftkampfs darstellt.

Dunkle Merline sind regelrechte Jagdmaschinen, konstruiert für Geschwindigkeit und aerodynamische Effizienz, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. Sie schikanieren andere Falken zum Spaß und fressen, was sie erlegen. Der Name fasst unseren neuen unbemannten Kampfflieger perfekt zusammen.

Das offizielle Präfix Y der U.S. Air Force bedeutet, dass es sich bei den ersten Flugzeugen um frühe, produktionsrepräsentative Testmodelle handelt, während F für Kampfflugzeug und Q für unbemanntes Flugzeug steht. Wenn Flugzeuge in Produktion gehen, fällt das Y weg – so wurde beispielsweise aus dem YF-16 der F-16 mit dem Spitznamen Fighting Falcon – und GA-ASI geht davon aus, dass sein neues CCA der FQ-42A mit dem Spitznamen Dark Merlin werden wird.

Der Dark Merlin hat seit der Auswahl von GA-ASI durch die U.S. Air Force im April 2024 für den Bau serienreifer Flugtestmodelle für das CCA-Programm zahlreiche Meilensteine und Erfolge erzielt. Im August 2025 absolvierte der YFQ-42A seinen ersten erfolgreichen CCA-Flug für die U.S. Air Force, gefolgt von dem ersten CCA-Flug der Luftwaffe mit autonomer Missionssoftware in diesem Monat. Zwischen diesen Meilensteinen hat GA-ASI mehrere Dark Merlins gebaut und geflogen, autonome Starts und Landungen per Knopfdruck durchgeführt und im Rahmen des Testprogramms weitere Erfolge erzielt.

Der YFQ-42A Dark Merlin ist eine speziell entwickelte CCA-Plattform, die im Rahmen der laufenden Investitionen von GA-ASI in autonome Kampfflugzeuge der nächsten Generation entstanden ist. Das modulare Design des Flugzeugs ermöglicht eine schnelle Integration von Missionssystemen. Die Autonomiearchitektur von GA-ASI, die in mehreren Live-Flugtests demonstriert wurde, bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in komplexen Kampfszenarien.

GA-ASI baut und fliegt seit fast zwei Jahrzehnten unbemannte Jets, beginnend mit dem vom Unternehmen finanzierten, bewaffneten MQ-20 Avenger® im Jahr 2008. Die laufenden Investitionen des Unternehmens in Avenger tragen weiterhin Früchte, da das Flugzeug routinemäßig als CCA-Ersatz für die Entwicklung und Erprobung fortschrittlicher Autonomie sowohl in Regierungsprogrammen als auch in der vom Unternehmen finanzierten Forschung und Entwicklung dient. Der Jet XQ-67A Off-Board Sensing Station des Unternehmens, der in Zusammenarbeit mit dem Forschungslabor der U.S. Air Force entwickelt wurde, bietet ein hochmodernes Modell für autonome Kooperationsplattformen mit fortschrittlicher luftgestützter Sensorik und diente als fliegender Prototyp für den YFQ-42A Dark Merlin.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

GA-ASI Media Relations

General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

ASI-MediaRelations@ga-asi.com

(858) 524-8101

QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Abcourt schließt hochauflösende drohnengestützte Vermessung der Magnetfeldstärke über dem Konzessionsgebiet Flordin ab GA-ASI und USAF demonstrieren mit dem F-22 und dem MQ-20 in einer gemeinsamen Autonomieübung die Zusammenarbeit von bemannten und unbemannten Flugzeugen