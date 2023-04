Gama unterzeichnet Kapitalmarktberatungsvertrag und schließt weitere Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien ab

DAS UNTERNEHMEN VERFÜGT ÜBER ALLE ERFORDERLICHEN MITTEL FÜR DAS EXPLORATIONSPROGRAMM 2023

DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

VANCOUVER, BC – (28. April 2023) / IRW-Press / – Gama Explorations Inc. (CSE: GAMA) (FWB: N79) (OTCQB: GMMAF) (Gama oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Firma Echelon Wealth Partners Inc. (Echelon) einen Kapitalmarktberatungsvertrag (der Vertrag) unterzeichnet hat, welchem zufolge Echelon Kapitalmarktberatungsdienstleistungen für das Unternehmen erbringen wird. Das Unternehmen freut sich außerdem, den Abschluss einer weiteren nicht vermittelten Privatplatzierung (die Privatplatzierung) bekannt zu geben, mit der ein Bruttoerlös von 300.000 Dollar erzielt wurde.

Diese weitere Flow-Through-Finanzierung stärkt Gamas Kassenbestand, finanziert unser Explorationsprogramm für 2023 vollständig und lässt uns einen außergewöhnlichen Spielraum für künftige Optionen im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit, so Dr. Mick Carew, CEO von Gama. Wir freuen uns auch sehr über die Zusammenarbeit mit Echelon bei der Umsetzung unserer Kapitalmarktstrategie. Echelon verfügt über eine starke Präsenz im Bereich der Small-Cap-Batteriemetallaktien, und ihre strategische Vorgehensweise und umfassende Kapitalmarkterfahrung, auf die wir zurückgreifen können, werden in Zukunft von sehr großem Wert sein.

Im Rahmen der Privatplatzierung begab das Unternehmen 326.087 Flow-Through-Aktien (die Quebec-FT-Aktien), die als Flow-Through-Aktien (im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) und Abschnitt 359.1 des Taxation Act (Québec) gelten, zu einem Preis von 0,92 Dollar pro Quebec FT-Aktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 300.000 Dollar.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen 18.000 Dollar und begab 19.565 Vermittler-Warrants an einen bezugsberechtigten Vermittler, der unabhängig vom Unternehmen und seinen Insidern ist. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ausgeübt und zu einem Preis von 0,88 Dollar gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Der Bruttoerlös aus der Ausgabe der der Quebec-FT-Aktien wird für kanadische Explorationsausgaben verwendet, die als Flow-Through-Bergbauausgaben im Sinne von Unterabschnitt 127(9) des Income Tax Act (Kanada) und Abschnitt 359.1 des Taxation Act (Quebec) gelten. Sie werden bis spätestens 31. Dezember 2024 anfallen und mit Wirkung bis spätestens 31. Dezember 2023 gegenüber den Zeichnern geltend gemacht.

Der Vertrag mit Echelon wird voraussichtlich bis zur nächsten Eigenkapitalfinanzierung des Unternehmens laufen. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen im Rahmen des Vertrags hat Gama 150.000 Stammaktien an Echelon begeben, die einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag unterliegen.

Über Gama Explorations Inc.

Gama ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Securities Exchange (CSE: GAMA), am OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten (OTCQB: GMMAF) und an der Frankfurter Börse (FWB: N79) notiert. Als Mineralexplorationsunternehmen ist es auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Bergbaukonzessionen spezialisiert, die Metalle für den Einsatz in umweltfreundlichen Technologien und im Sektor der erneuerbaren Energien beherbergen. Das Unternehmen hat das Recht, sämtliche Anteile am Lithium-Pegmatit-Projekt Muscox in der Pegmatitprovinz Yellowknife in den kanadischen Nordwest-Territorien zu erwerben, und besitzt eine 100%ige Beteiligung am Nickel-Kupfer-Massivsulfidprojekt Tyee im Nordosten von Quebec.

FÜR DAS BOARD,

Mick Carew, PhD | CEO und Director

E-Mail: mick@gamaexplorations.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Focus Communications

Tel: +1 647 689 6041

E-Mail: info@fcir.ca

Die Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung angeboten werden, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in jeweils gültigen Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahmeregelung von den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten vor.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Die Worte erwartet, wird und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder sonstigen Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

