Ganzheitliche Abwicklung des Hausverkaufs

Die Experten der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH setzen auf eine fundierte Strategie

Eine maßgeschneiderte Beratung und umfassende Dienstleistungen für Eigentümer, die ihr Haus verkaufen möchten, bietet die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH aus Bornheim. Die Experten übernehmen für Kunden im gesamten Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis sowie in der Region Köln/Bonn alle Schritte des Verkaufsprozesses – von der Wertermittlung über die Vermarktung bis hin zur Immobilienübergabe.

„Der Hausverkauf erfordert eine professionelle Wertermittlung, genaue Marktkenntnisse und eine fundierte Strategie“, weiß Geschäftsführer René Reuschenbach, Geschäftsführer der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH.

Für die Wertermittlung setzen er und seine Kollegen daher auf bewährte Verfahren, mithilfe derer sie den genauen Wert des Hauses bestimmen und somit auch einen optimalen Verkaufspreis festlegen können. „Die Festlegung eines realistischen Verkaufspreises führt in der Regel zu einem schnelleren Verkauf“, erklärt René Reuschenbach. Bei überzogenen Preisen hingegen würden sich Interessenten nach günstigeren Vergleichsobjekten umsehen.

„Wir kennen die Besonderheiten des Hauses und die des Immobilienmarktes genau. Daher können wir die Immobilie meist sehr schnell und zu einem Preis vermitteln, mit dem Verkäufer und Käufer sehr zufrieden sind“, so René Reuschenbach.

Die schnelle Vermittlung gelingt auch dank der zielgerichteten Vermarktungsstrategie, die die Makler einsetzen. Je nach Zielgruppe findet die Vermarktung offline oder online statt, beispielsweise mit Verkaufsgalgen, Flyern oder Mailings. So werden direkt die passenden Interessenten angesprochen.

Besteht Interesse am Objekt, führen René Reuschenbach und seine Mitarbeiter die Besichtigungstermine durch und kümmern sich – sobald der passende Käufer gefunden ist – um die Immobilienübergabe.

Eigentümer, die ihr Haus verkaufen und auf der Suche nach einem Makler für Bornheim, nach einem Makler für Erftstadt, nach einem Makler für Swisttal und Umgebung sind, können die Mitarbeiter telefonisch unter 02236/88585-0 erreichen oder persönlich in den Immobilienshops in Wesseling (Bahnhofstraße 24) oder in Brühl (Mühlenstraße 3-5) vorbeischauen.

Weitere Informationen gibt es auch unter https://www.wav-immo.de/.

Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein.

