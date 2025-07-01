Ganzheitliches Therapiezentrum in Berlin-Mitte bietet individuelle Arthrosebehandlungen

Chronische Gelenkschmerzen und Arthrose müssen nicht zwangsläufig operiert werden: Ein ganzheitliches Therapiezentrum in Berlin-Mitte setzt auf individuelle, konservative Behandlungsansätze.

Berlin, 17.04.2026 – Arthrose zählt zu den häufigsten chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates und betrifft Millionen Menschen allein in Deutschland. Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und ein zunehmender Verlust an Lebensqualität prägen den Alltag vieler Betroffener. Während die schulmedizinische Behandlung häufig auf Schmerzmedikation, Physiotherapie und in fortgeschrittenen Fällen auf operative Eingriffe wie künstliche Gelenke setzt, zeigt sich in der Praxis, dass diese Ansätze nicht immer zu nachhaltiger Beschwerdefreiheit führen.

Das Zentrum für alternative Schmerztherapie in Berlin-Mitte verfolgt daher einen bewusst anderen Ansatz: individuell, ursachenorientiert und ganzheitlich. Ziel ist es, Schmerzen nicht nur kurzfristig zu lindern, sondern langfristig zu reduzieren oder vollständig zu beseitigen – und das möglichst ohne operative Eingriffe.

Arthrose: weit verbreitet, aber oft unzureichend behandelt

Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung, bei der es zu einem Abbau von Knorpelgewebe kommt. Besonders häufig betroffen sind Knie, Hüfte, Schulter und Wirbelsäule. Viele Patienten erleben trotz regelmäßiger ärztlicher Betreuung keine zufriedenstellende Verbesserung. Schmerzmittel wirken oft nur temporär, während sie gleichzeitig Nebenwirkungen mit sich bringen können. Physiotherapie hilft in vielen Fällen, stößt jedoch häufig an Grenzen, wenn die zugrunde liegenden Ursachen der Schmerzen nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Ein zentraler Punkt: Schmerzen bei Arthrose entstehen nicht ausschließlich durch „Verschleiß“, sondern häufig durch muskulär-fasziale Spannungen und Fehlbelastungen. Genau hier setzt das Konzept des Zentrums für alternative Schmerztherapie an.

Ganzheitlicher Ansatz statt symptomorientierter Behandlung

Die Privatpraxis in Berlin-Mitte kombiniert zwei zentrale Therapieansätze: Osteopathie und die Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht. Beide Methoden verfolgen das Ziel, funktionelle Ursachen von Schmerzen aufzuspüren und gezielt zu behandeln.

Die Osteopathie betrachtet den Körper als funktionelle Einheit. Bewegungseinschränkungen, Spannungen und Fehlstellungen werden manuell diagnostiziert und behandelt. Dabei geht es nicht nur um das betroffene Gelenk, sondern um das gesamte Zusammenspiel von Muskeln, Faszien und Gelenken.

Ergänzend dazu kommt die Methode nach Liebscher & Bracht zum Einsatz. Diese basiert auf der Annahme, dass viele Schmerzen durch überhöhte Spannungen im muskulär-faszialen System entstehen. Durch gezielte manuelle Techniken sowie individuell angepasste Engpassdehnungen sollen diese Spannungen reduziert und die Beweglichkeit nachhaltig verbessert werden.

Alternative zur Operation: konservativ und effektiv

In der klassischen medizinischen Versorgung wird Patienten mit fortgeschrittener Arthrose häufig zu einem künstlichen Gelenkersatz geraten. Diese Eingriffe sind jedoch nicht ohne Risiko: Neben den üblichen Operationsrisiken berichten viele Patienten auch nach dem Eingriff weiterhin über Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen.

Das Zentrum für alternative Schmerztherapie setzt bewusst auf konservative Behandlungsmethoden. „Unser Ziel ist es, Operationen möglichst zu vermeiden oder zumindest hinauszuzögern“, erklärt das Team der Praxis. „Viele unserer Patienten kommen zu uns, nachdem ihnen bereits zu einem künstlichen Gelenk geraten wurde – und erleben, dass ihre Beschwerden auch ohne Operation deutlich reduziert werden können.“

Individuelle Therapie statt Standardprogramm

Ein wesentliches Merkmal der Praxis ist die konsequente Individualisierung der Behandlung. Jeder Patient wird umfassend untersucht, wobei neben den aktuellen Beschwerden auch Bewegungsmuster, Alltagsbelastungen und bisherige Therapieverläufe berücksichtigt werden. Auf dieser Basis wird ein persönlicher Therapieplan erstellt.

Die Behandlungsdauer und -intensität werden dabei flexibel an die Bedürfnisse des Patienten angepasst. Ziel ist es nicht nur, Schmerzen zu lindern, sondern den Patienten aktiv in den Heilungsprozess einzubinden. Übungen für den Alltag spielen dabei eine zentrale Rolle.

Hohe Patientenzufriedenheit und starke Nachfrage

Die Wirksamkeit des Ansatzes spiegelt sich auch in der hohen Patientenzufriedenheit wider. Die Praxis verzeichnet zahlreiche positive Bewertungen und eine kontinuierlich steigende Nachfrage. Viele Patienten berichten von einer deutlichen Schmerzreduktion bereits nach wenigen Behandlungen.

Besonders hervorzuheben ist, dass auch Patienten mit langjährigen Beschwerden und bereits ausgeschöpften schulmedizinischen Optionen häufig von den Behandlungen profitieren.

Privatpraxis mit Zuschüssen durch gesetzliche Krankenkassen

Das Zentrum für alternative Schmerztherapie ist eine Privatpraxis. Dennoch profitieren viele Patienten von finanziellen Zuschüssen: Zahlreiche gesetzliche Krankenkassen erstatten anteilig osteopathische Behandlungen. Die Praxis unterstützt Patienten dabei, entsprechende Leistungen bei ihrer Krankenkasse geltend zu machen.

Fazit: Neue Perspektiven für Arthrosepatienten

Arthrose muss nicht zwangsläufig in einer Operation enden. Mit einem ganzheitlichen, ursachenorientierten Ansatz bietet das Zentrum für alternative Schmerztherapie in Berlin-Mitte eine wirksame Alternative zur rein symptomorientierten Behandlung.

Für viele Patienten eröffnet sich dadurch eine neue Perspektive: weniger Schmerzen, mehr Beweglichkeit und ein aktiveres Leben – ohne den Umweg über operative Eingriffe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zentrum für alternative Schmerztherapie

Herr Karsten Sedler

Christinenstraße 5

10119 Berlin

Deutschland

fon ..: +493020847547

web ..: https://schmerztherapie-berlin.com/

email : info@roccozuehlke.de

Das Zentrum für alternative Schmerztherapie in Berlin-Mitte ist eine Privatpraxis, die sich auf die ganzheitliche und ursachenorientierte Behandlung von Schmerzen, insbesondere bei Arthrose, spezialisiert hat. Durch die Kombination aus Osteopathie und der Methode nach Liebscher & Bracht verfolgt die Praxis das Ziel, Beschwerden nachhaltig zu lindern und operative Eingriffe möglichst zu vermeiden.



Pressekontakt:

Zentrum für alternative Schmerztherapie

Herr Karsten Sedler

Christinenstr. 5

10119 Berlin

fon ..: +493020847547

email : info@roccozuehlke.de

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