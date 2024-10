Garantiert ohne Holz: Start-Up Soft N Dry strebt mit innovativen Babywindeln an die Börse

Windeln sind ein global hart umkämpftes, aber noch immer wachsendes 85 Milliarden-Dollar-Geschäft. Das weiß man spätestens seit dem kometenhaften Aufstieg (und Fall) des wohl berühmtesten Windel-Start-Ups der vergangenen Jahrzehnte: www.diapers.com. In der Frühzeit des E-Commerce setzte das Unternehmen auf Direktvertrieb unter Umgehung des Zwischenhandels. Wir wissen, wie die Geschichte endete. Amazon hat das Unternehmen so lange unterboten, bis der Eigentümer von diapers.com schließlich klein beigeben musste und einem Verkauf zugestimmt hat. Schlussendlich hat Amazon das Unternehmen mangels Profitabilität ganz eingestellt. Denn der Verkauf von Windeln erfolgt nach wie vor zu 97 % im Geschäft und nur 3 % online.

Das kanadische Start-Up Soft N Dry Diapers Corp. (SDC) wagt sich jetzt dennoch als neuer Player auf den Windelmarkt, geht aber bewusst einen völlig anderen Weg. Das Unternehmen will die Windel praktisch von innen revolutionieren, nämlich mit einem neuen zellstofffreien Windelkern, frei nach dem Prinzip von intel inside. Der saugfähige Kern der Windel mit der patentierten ecoLiite-Kerntechnologie ist in der Herstellung ca. 25 % günstiger ist als die derzeitigen Zellstoffkerne, die 99 % des globalen Marktes dominieren. Außerdem verspricht Soft N Dry eine um 50 % bessere Leistung, was zu Einsparungen für Hersteller und Verbraucher führt. Matthew Keddy, CEO nennt die Innovation im Windelmarkt schlicht das heißeste Thema in der Windelindustrie seit der Erfindung des elastischen Windelbunds in den 1970er Jahren. Tatsächlich waren in den vergangenen 50 Jahren kaum bis gar keine Innovationen erfolgt. Seit Einführung des elastischen Windelgummis in den 1980er Jahren gab es keine Produkte oder Lösungen, die die Branche grundlegend verändert hätten.

