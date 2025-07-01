Gartenbau-Versicherung zeigt auf der IPM 2026 neue Perspektiven.

Die Gartenbau-Versicherung zeigt auf der IPM Essen in Halle 3, Stand 3C37 neue Perspektiven, praxisnahe Lösungen und innovative Einsatzchancen der Drohnentechnologie im Gartenbau.

Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit wird vom 27. bis 30. Januar 2026 auf der IPM in Essen präsent sein. In diesem Jahr ist das Dortmunder Start-up wirfliegendrohne.de als Mitaussteller vertreten. Es bietet Gartenbaubetrieben zeitgemäße Lösungen zur digitalen Bestandsaufnahme von Betriebsgebäuden und -flächen, Thermografie-Inspektionen sowie virtuelle Betriebsrundgänge und BIM-Modelle als Planungsbasis für Baumaßnahmen an. Messebesucher können während der IPM interessante Einsatzbeispiele kennenlernen und sich umfassend informieren. Darüber hinaus bietet wirfliegendrohne.de interessierten Betrieben auch ein attraktives Messe-Angebot an.

„Wir freuen uns darauf, mit der Branche auf hohem fachlichen Niveau in den Austausch zu gehen und über technologische Innovationen zu sprechen“, so Vorstandsvorsitzender Christian Senft. Sein oberstes Ziel bleibt die zuverlässige Absicherung des europäischen Gartenbaus. „Dazu gehört auch, dass wir unsere Mitglieder technisch auf Top-Level beraten, sie bei Präventionsfragen effektiv unterstützen und die Gesamtentwicklung der Branche im Blick behalten und mitgestalten“, betont Christian Senft.

Impuls-Vorträge mit Mehrwert

Am Messe-Donnerstag lädt die Gartenbau-Versicherung zu zwei informativen Kurzvorträgen ins Innovationscenter Gartenbautechnik in Halle 4 ein. Von 10:00 bis 10:15 Uhr wird Matthias Hartmann, Gründer und Geschäftsführer von wirfliegendrohne.de, erläutern, wie Gartenbaubetriebe die Drohnentechnologie nutzbringend einsetzen. Von 15:30 bis 15:45 Uhr gibt Sven Werner, Werkstudent der Gartenbau-Versicherung, Einblick in seine Forschung zur Zukunft des Gartenbaus in Deutschland. Die Referenten stehen darüber hinaus auch für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Die IPM wird damit einmal mehr zum Treffpunkt für Austausch, Inspiration und neue Impulse. Am Stand der Gartenbau-Versicherung in Halle 3, Stand 3C37, finden Messebesucher Raum für fachliche Gespräche, konkrete Fragen aus der Praxis – und einen Blick auf die Zukunft des Gartenbaus.

Die 1847 gegründete Gartenbau-Versicherung ist der grüne Spezialversicherer des europäischen Gartenbaus. Über 14.000 Mitgliedsbetriebe aus 9 Ländern Europas vertrauen ihr die Absicherung ihrer Sachwerte und Erträge an. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist für die Gartenbau-Versicherung oberste Priorität, ihre Mitglieder zuverlässig und zu fairen Konditionen gegen branchenspezifische Gefahren aus Natur und Technik abzusichern und sie mit ihrer gartenbaulichen Expertise zu unterstützen.

