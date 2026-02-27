Gartenmöbelausstellung 2026: Saisonopening bei ZEOTTEXX

Deutschlands größter Gartenmöbelausstellung: ZEOTTEXX lädt zum Probesitzen ein. Erleben Sie auf 10.000 QM mit 600+ Gartenstühlen, 350+ Gartentischen, Loungemöbel und aktuellen Outdoor Living Trends.

Probesitzen statt durch Prospekte blättern: Unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr wieder das Opening der Gartenmöbelausstellung 2026. Die ZEOTTEXX GmbH lädt alle interessierten Gäste dazu ein, die neue Garten- und Terrassensaison direkt vor Ort in Herbrechtingen-Bolheim zu erleben – Deutschlands größter Gartenmöbelausstellung auf über 10.000 m².

Bei ZEOTTEXX erwarten Besucher die neuesten Gartenmöbeltrends

* Farben und Materialien live erleben

* Probesitzen auf Gartenmöbeln für Terrasse, Balkon und Garten

* Über 10.000 m² Ausstellungsfläche

* Fast alle Möbel sofort verfügbar oder kostenlos liefern lassen

* Persönliche Fachberatung direkt vor Ort

Die Ausstellung bietet allen Besuchern die Möglichkeit, die Materialien zu spüren, die echten Farben zu beurteilen und alle Gartenmöbel direkt miteinander zu vergleichen. Jederzeit sind Fachberater zur Stelle, die bei Fragen oder Unsicherheiten beraten können und Tipps zur Auswahl und Kombination verschiedener Outdoor-Möbel geben.

Vielfalt erleben: Inspiration und Gestaltungsideen

Die Ausstellung inspiriert die Besucher dazu, sich mit Gartenmöbeln und Accessoires funktionale und zugleich gemütliche Rückzugsorte zu schaffen. Es werden vor Ort verschiedene Gestaltungsszenarien aufgebaut – von der Einrichtung eines kleinen Balkons bis zur großzügigen Terrassengestaltung. Zur Auswahl stehen unter anderem

* mehr als 600 Gartenstühle aus Aluminium, Edelstahl, Rope, Teakholz und Polyrattan

* über 350 Gartentische aus Dekton, Teakholz, Keramik, Granit, Kunststein und Aluminium

* Mehr als 120 Loungemöbel aus Rope, Teakholz, Aluminium, Edelstahl und Polyrattan.

Ergänzt wird das Sortiment durch rund 200 Polsterauflagen in unterschiedlichen Farben, Formen und Materialien, dazu Strandkörbe, Gartenbänke, Hollywoodschaukeln und Accessoires wie Sonnenschirme. Ausgestellt werden die Möbel namhafter Hersteller wie Solpuri, Cane-line, Kettler, Royal Botania, Lafuma und Doppler. Alle Produkte sind hochwertig verarbeitet, decken unterschiedliche Stilrichtungen ab und ermöglichen individuelle Lösungen für verschiedene Raum- und Flächensituationen.

Ein Blick auf die diesjährigen Trends der Outdoor-Möbel

In der Ausstellung lernen die Besucher die diesjährigen Gartenmöbeltrends 2026 kennen. Helle Nude-Töne, Beige und Terrakotta prägen die Farbwelten. Mit natürlichen Materialien wie Holz und Rope-Geflecht soll ein wohnliches Indoor-Gefühl im eigenen Garten geschaffen werden – Green Living mit reduzierten Formen. Gleichzeitig bleiben der Boho- und Vintage-Stil feste Größen, die sich flexibel mit modernen Elementen kombinieren lassen.

Kommen Sie zum Saisonopening 2026 vorbei, probieren Sie Gartenmöbel live aus und planen Sie Ihre Outdoor-Saison in Deutschlands größter Gartenmöbelausstellung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEOTTEXX GmbH

Herr Benedict Schmid

Heidenheimer Str. 80

89542 Herbrechtingen

Deutschland

fon ..: 07324982990

web ..: https://www.zeottexx.de/

email : schmidb@zeottexx.de

ZEOTTEXX GmbH in Bolheim steht seit über 25 Jahren für hochwertige Indoor- und Outdoorausstattung und bietet eine große Auswahl an Gartenmöbeln, Matratzen und Heimtextilien. Auf Deutschlands größter Gartenmöbelaustellung erwartet die Besucher eine fachgerechte Beratung und exklusive Marken.

Pressekontakt:

ZEOTTEXX GmbH

Herr Benedict Schmid

Heidenheimer Str. 80

89542 Herbrechtingen

fon ..: 07324982990

email : schmidb@zeottexx.de

