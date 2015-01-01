  • gbo datacomp: Maschinendatenerfassung einfach erklärt

    gbo datacomp erklärt die relevanten Schritte für die digitale Datenerfassung in der Produktion – transparent, praxisnah und verständlich.

    Produktionsbetriebe stehen heute vor der Herausforderung, Daten aus unterschiedlichsten Maschinen und Systemen effizient zu nutzen. Wie aus diesen Daten echte Mehrwerte entstehen, wird von gbo datacomp in der Kategorie Maschinendatenerfassung einfach erklärt. Ziel ist es, Unternehmen den Einstieg in die digitale Fertigung zu erleichtern und den Nutzen moderner MDE-Lösungen greifbar zu machen.

    Maschinendatenerfassung (MDE) bildet die Basis für transparente Produktionsprozesse. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Datenfluss zwischen Maschinen, Anlagen und dem MES-System und liefert in Echtzeit wichtige Kennzahlen wie Stückzahlen, Störungen oder Prozesswerte. Dadurch können Fertigungsbetriebe schneller reagieren, Stillstandszeiten reduzieren und ihre Produktivität gezielt steigern.

    „Viele Unternehmen wissen, dass Daten in der Fertigung enormes Potenzial bieten, aber oft fehlt der konkrete Ansatzpunkt“, erklärt Michael Möller, Geschäftsführer von gbo datacomp. „Gerne zeigen wir praxisnah, wie MDE funktioniert, welche Schnittstellen wichtig sind und wie Datenintegration die Effizienz nachhaltig verbessert.“

    gbo datacomp setzt dabei auf flexible Anbindungen über OPC UA, MT-Connect, Web-Schnittstellen oder Sensorik. Ergänzt wird dies durch individualisierbare Dashboards, automatisches Reporting und Online-Monitoring. So entsteht maximale Transparenz – von der Maschine bis zum Management.

    Maschinendatenerfassung findet in zahlreichen Branchen Anwendung, etwa in der Automobilindustrie, der Lebensmittel- und Kunststoffverarbeitung oder im Maschinenbau. Unternehmen, die den Weg zur vernetzten Produktion gehen wollen, finden unter www.gbo-datacomp.de/mde-maschinendatenerfassung eine praxisorientierte Einführung in das Thema.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    gbo datacomp GmbH
    Herr Michael Möller
    Kleiststraße 6
    64668 Rimbach
    Deutschland

    fon ..: +49 821 597010
    web ..: https://www.gbo-datacomp.de/
    email : info@gbo-datacomp.de

    Als erfahrener Partner für MES Software und smarte Fertigungslösungen bietet die gbo datacomp GmbH umfassende IT-Lösungen zur Produktionsdatenerfassung und -analyse. Mit Sitz in Rimbach sowie Augsburg und mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung im Produktionsumfeld realisiert das Unternehmen passgenaue Konzepte für unterschiedlichste Branchen.

    Pressekontakt:

    gbo datacomp GmbH
    Michael Möller
    Kleiststraße 6
    64668 Rimbach

    fon ..: +49 821 597010
    web ..: https://www.gbo-datacomp.de/
    email : presse@top-ranking.com


