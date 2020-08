Gebäudereinigung Hamburg

Sauberkeit und Hygiene stehen in jeder Firma für eine ordentliche Ausführung der angebotenen Dienstleistung. Eine saubere Atmosphäre ist wichtig, um Kompetenz auszustrahlen und somit auch bei Neukunde

Die Gebäudereinigung Ruiz bietet einen Reinigungsservice an. Die Arbeit wird hauptsächlich von Firmen und Gebäudeverwaltungen mit Sitz in Hamburg in Anspruch genommen. Bei einem Gespräch mit dem Auftraggeber wird festgelegt, in welchen Zeitabständen die Gebäudereinigung Ruiz welche Leistungen ausführt – an jeden Kunden individuell angepasst. Um vollste Zufriedenheit zu garantieren, werden regelmäßige Kontrollen an der eigenen Arbeit ausgeführt; so stellt die Firma sicher, dass der Auftraggeber erhält, was ihm versprochen wird. Für weitere Informationen über die Firma vertritt Ruiz sich auch über soziale Medien wie Instagram, Facebook oder Twitter.

Welche Leistungen werden angeboten?

Die Ruiz Gebäudereingung Hamburg bietet ihren Service für jede Gelegenheit an. Sie steht für Gebäudereinigungen jeglicher Art zur Verfügung – dazu gehören Glas- und Fensterreinigungen sowie Büroreinigungen und Unterhaltsreinigungen. Die Mitarbeiter reinigen alle zugänglichen Oberflächen wie Fensterbänke, Schränke, Geräte, Schreibtische oder andere freiliegende Flächen. Zusätzlich kommt die feuchte oder trockene Entfernung von Verunreinigungen auf textilen Bodenbelägen und Hartbodenbelägen, das Leeren von Restmüllbehältern, das Entstauben von Ecken und Heizkörpern und die spurenfreie Sauberhaltung jeglicher Glasflächen von Fingerabdrücken und anderen Verschmutzungen. Fenster sowie Glasfassaden reinigt die Firma schlieren- und tropfenfrei, damit der Durchblick durch repräsentative Glasfassaden gewährt bleibt. Auch Kommunikationsgeräte werden gereinigt. Sensible Oberflächen werden mit speziellen Pflegemitteln behandelt, um diese zu schützen und langfristig sauberzuhalten.

Wie sich die Ruiz Gebäudereinigung von anderen Firmen abhebt?

Zum kundenfreundlichen Service gehört nicht nur die Reinigung. Der Gebäudeservice Hamburg von Ruiz zeichnet sich durch verschiedene Vorteile aus, die dem Auftraggeber zugunsten kommen. Die Zufriedenheit aller Kunden steht an erster Stelle – darum garantiert Ruiz sie auch. Die Rechnung wird erst bezahlt, wenn der Auftrag des letzten Abrechnungszeitraums qualitätsvoll ausgeführt wurde. Eine zeitnahe Rückmeldung des Kunden ist durch einen engen Kontakt zwischen der Reinigungsfirma und den Kunden ebenfalls möglich und notwendig, damit die zuständigen Fachkräfte ihre Arbeit bei Bedarf nachbessern können. Da nur mit eigenen, festangestellten Mitarbeitern gearbeitet wird, ist es möglich, für die individuellen Wünsche jedes Auftraggebers die nach Fähigkeiten und Erfahrungen passendsten Fachkräfte auszusuchen. Außerdem werden Sie zeitlich an keine Verträge gebunden, sodass Sie jederzeit zu einer anderen Firma wechseln können: Vertrauen und Kommunikation stehen an vorderster Stelle und diese Erfahrung soll weiterhin aufrecht erhalten werden. Für vollste Bequemlichkeit ist der Gebäuderservice Hamburg auch über WhatsApp erreichbar und bietet mehrere Zahlungsmöglichkeiten. Sicherheit und Rückhalt können anhand vom Versicherungsschutz in Höhe von bis zu 5.000.000EUR sowie der funktionierenden Urlaubs- und Krankheitsvertretungen gewährleistet werden.

Verschiedenste Zahlungsmöglichkeiten

Für den bestmöglichen Komfort mit dem angebotenem Service kann auf verschiedenste Arten bezahlt werden. Angeboten werden das Zahlen per Rechnung, über eine SEPA-Lastschrift oder PayPal, mit MasterCard, Visa, Maestro oder American Express. Auch die Barbezahlung ist möglich. So wird sichergestellt, dass alle Auftraggeber, auch die internationalen, die für sie beste Zahlungsoption benutzen können. Auch hier kann eine Beratung oder Absprache mit dem Gebäudeservice in Hamburg erfolgen.

Aktuelles zu COVID-19

Auch in Krisensituationen wie der aktuellen Coronavirus-Infektion steht die Ruiz Gebäudereinigung für Qualität und Flexibilität. Um sich an die momentanen Bedürfnisse aller Kunden anzupassen, werden verschiedene Varianten der Gebäudereinigung Hamburg angeboten. Das Zahlungsziel lässt sich individuell verlängern, sodass die Frist für die Zahlung verlegt wird. Auch eine Ruhezeit von einem Monat kann beantragt werden. Das Reinigungsintervall kann ebenfalls flexibel verändert werden, damit längere Zeitspannen zwischen den einzelnen Reinigungen entstehen. Sprechen Sie mit den zuständigen Mitarbeitern, um die für Sie optimale Lösung zu finden.

Der Ruiz Reinigungsservice in Hamburg kann jeglichen Ansprüchen seiner Auftraggeber dienen. Individuelle Wünsche können nach Absprache durchgesetzt werden – melden Sie sich bei Interesse telefonisch, per Email oder mittels Kurznachricht über Whatsapp

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gebäudereinigung Ruiz Hamburg

Herr Jonathan Ruiz

Carl-Petersen-Straße 92b

20535 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 54814832

web ..: https://xn--broreinigung-ruiz-22b.de/

email : info@bueroreinigung-ruiz.de

