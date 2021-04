Gebäudereinigung ist mehr als nur sauber machen. Wir nehmen das gesamte Anwesen in Augenschein.

Seit über 12 Jahren Erfahrung in der Objektbetreuung. Innen wie außen.

Gebäudereinigung ist mehr als nur sauber machen.

Durch die jahrelange Erfahrung mit der Unterhaltsreinigung für unsere Kunden hat die Firma DBG-Gebäudemanagement GmbH das Potenzial, ihre Räumlichkeiten und Gebäude sauber zu halten, das wir mit umweltfreundlichen Reinigungsmitteln in ein gezieltes Reinigungskonzept für Sie umsetzen.

Die Grünanlagenpflege bedeutet für uns

eine grüne und saubere Oase…

Sorgfältig angelegte Beete, sowie Bäume und Grünanlagen, ergeben ein repräsentatives Gesamtbild ihres Geländes, das auch zum Wohlbefinden seiner Nutzer in Sachen Vegetationspflege beiträgt. Die DBG-Gebäudemanagement GmbH sorgt mit seiner Vegetationspflege dafür, dass alle Nutzer, Geschäftspartner sowie Kunden, öffentliche und private Grünanlagen genießen können. Neben der komfortablen Nutzung von Grünflächen und ästhetisch gehaltenen Hecken, kümmern wir uns auch darum, dass die Sicherheit nicht zu kurz kommt. Verunreinigungen in Beet-Anlagen oder unsicher gewordene Bäume werden mit modernen Geräten, auch in schwer zugänglichem Terrain, zuverlässig von unseren Fachkräften bearbeitet.

Die anfallenden Grünreste werden fachgerecht entsorgt oder wenn möglich, einer Wiederverwertung zugeführt.

Das ist umweltschonend und erhält den Stoffkreislauf für ihre Vegetationspflege.

Wir achten um die Umwelt.

Selbst in der kalten Jahreszeit denken wir an Sie. Eine rutschfreie und gefahrenlose Sache…Daher ist auch der Winterdienst unerlässlich , der bei milden Wintern trotzdem notwendig sein kann, wenn Sie feststellen das der Wetterbericht leider doch Recht behält.

Unser Winterdienst ist mit unserem großen modernen Fuhrpark ein Vorteil für ihre schnee- und eisfreien Gehwege sowie für ihre Parkplätze und das komplette Firmengelände: Einfach eine sichere Sache .Die Firma DBG-Gebäudemanagement GmbH steht für einen zuverlässigen Winterdienst, auf den Sie sich am Wochenende und an Feiertagen immer zu 100% verlassen können.

Wir sind seit 2014 als GmbH für Sie da und helfen Ihnen immer gerne im Bereich der Gebäudereinigung, Grünanlagenpflege und des Winterdienstes .Unter www.dbg-group.de können Sie gerne alles nachlesen.

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Reinigungskonzept.

Nach langjähriger Zusammenarbeit mit unseren Kunden in ganz Deutschland und das gewisse Know-How haben wir Dank unserer Pünktlichkeit und Qualität zu unserem Erfolg beigetragen. Leistungsfähige Partner aus der Reinigungs-/ Chemie- und Maschinenbranche stehen unseren eigenen Fachleute kooperativ zur Seite und tragen durch einen hohen Service-Level mit Sorge für einen reibungslosen Ablauf der Gebäudereinigungs-Arbeiten bei unseren langjährigen Kunden.

Wir sorgen für Sauberkeit in und an ihren Objekten.

Ein sauberes Umfeld in ihren Räumlichkeiten und Gebäuden ist das Aushängeschild ihres Unternehmens.

