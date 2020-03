Gebrauchte Werkzeugmaschinen mit Rund-um-Service

Die Stenzel GmbH bietet hochwertige gebrauchte Werkzeugmaschinen von führenden Herstellern zu günstigen Preisen.

Effiziente und reibungslose Fertigungsprozesse sind für international agierende Fertigungsbetriebe eine der wichtigsten Voraussetzungen, um im globalisierten Wettbewerb langfristig bestehen zu können. Das erfordert auch die stetige Weiterentwicklung und Anpassung der in der Produktion eingesetzten Technologien und Prozesse. Doch der starke Kostendruck auf dem internationalen Markt macht es gerade mittelständischen Betrieben häufig schwer, rechtzeitig in neue Fertigungstechnologien zu investieren.

Eine wirtschaftliche Alternative zur Anschaffung von fabrikneuen Werkzeugmaschinen stellt der Einsatz von Gebrauchtmaschinen dar – wenn diese technisch in einwandfreiem Zustand sind und den individuellen Anforderungen innerhalb der Fertigungsprozesse eines Unternehmens entsprechen. So lassen sich viele Aufgaben beispielsweise mit CNC-Fräsen oder Drehmaschinen, die bereits einige Jahre im Einsatz gewesen sind, ebenso präzise und zuverlässig ausführen wie mit Neumaschinen – und das zu einem günstigeren Anschaffungspreis.

Hochwertige Gebrauchtmaschinen für individuelle Anforderungen

Die Stenzel GmbH ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, Fertigungsbetriebe mit hochwertigen Gebrauchtmaschinen zu versorgen. So umfasst das Maschinenportal cnc-stenzel.de ein breites Angebot an gebrauchten Werkzeugmaschinen von führenden Herstellern wie Mazak, DMG, Mori, Okuma, Doosan uvm.

Geschäftsführer und Inhaber Joseph Stenzel, selbst Diplom-Wirtschaftsingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, kennt den Bedarf an modernen, hochwertigen Werkzeugmaschinen in Branchen wie dem Maschinenbau, dem Automobil- und Flugzeugbau und weiteren produzierenden Gewerben genau. Um seinen Kunden jeweils die am besten passende Gebrauchtmaschine anbieten zu können, legt der Firmenleiter in vierter Generation großen Wert auf gemeinsame Besichtigungstermine, bei denen die gebrauchten Werkzeugmaschinen unter Strom stehen und alle Funktionen vorgeführt werden können. Zudem werden die Maschinen von erfahrenen Service-Technikern intensiv geprüft.

Über 100 Jahre Maschinenhandel

Das Familienunternehmen Stenzel ist seit über 100 Jahren ein verlässlicher Partner für hochwertige Werkzeugmaschinen. Für die Beantwortung von Fragen stehen die kompetenten Mitarbeiter sehr gerne zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Website www.cnc-stenzel.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stenzel GmbH

Herr Joseph Stenzel

Rieslingstraße 31

65375 Oestrich-Winkel

Deutschland

fon ..: +49 (0) 611 5101990

fax ..: +49 (0) 611 51019917

web ..: https://www.cnc-stenzel.de/

email : info@stenzel.de

