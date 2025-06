Gedankedusche: Loitz, wo die Worte wichtiger sind als die Wahrheit

Abdruck honorarfrei bei Nennung des Urhebers. Bild- und Textmaterial im Kontext der Gedankendusche frei verwendbar. Bitte bei Veröffentlichung kurze Mitteilung an die Redaktion.

Ein Stück Loitz: Geschichten, Gerüchte, Gleichgültigkeit

Diese Gedankendusche richtet sich an alle, die meinen, mit Worten sei schon geholfen – und an jene, die spüren: Es ist nicht egal, wie wir über andere sprechen. Sie gilt für Loitz. Für die Marktstraße. Für unsere gemeinsame Verantwortung in einer Stadt, die sich nach Zukunft sehnt – und dafür die Gegenwart aushalten muss.

„Ich hab da Lösungen“ – aber wofür eigentlich?

Wenn ein Lokalpolitiker in die Kamera sagt, er habe „Lösungen“ für ein Problem – aber dieses Problem nie benennt, nie zeigt, nie belegt -, dann sollte man hellhörig werden.

Wenn er davon spricht, dass „Steine fliegen“, dass „Flüchtlinge bedrohen“, dass „sie sich nicht integrieren lassen“, aber weder Namen, Bilder, Protokolle noch klare Zusammenhänge liefert – dann sollte man nicht zustimmen, sondern fragen.

Wer Lösungen predigt, aber das Problem nur behauptet, verschiebt die Grenze:

» weg vom Faktischen

» hin zur Stimmung

Und die Stimmung ist kein Beweis.

Wo Fakten fehlen, wird Abgrenzung zur Maske

Bis heute – am 25. Juni 2025 – gibt es keine Bildbeweise, keine Videoaufnahmen, keine offizielle Feststellung, die die schwerwiegenden Vorwürfe gegen die Mietparteien der Marktstraße eindeutig stützen.

Nur die Aussagen zweier Familien – fünf Personen – stehen im Raum. Und doch wird der Eindruck erzeugt, als ginge von diesen Häusern eine diffuse Gefahr aus.

Warum?

Weil andere sich abwenden.

Die Beauftragte für Sinti und Roma verweist auf mangelnde Zuständigkeit – nachvollziehbar, denn die betroffenen Familien sind keine Sinti oder Roma im klassischen Sinn.

Der Migrationsbeauftragte wiederum duckt sich weg – womöglich, weil die Betroffenen keine Glaubensbrüder sind.

Denn: Es handelt sich um Krimtataren – nicht um Araber, keine Afghanen, keine „klassischen Flüchtlinge“, keine EU-Bürger. Ein Niemandsland der Zuständigkeiten.

Der Preis der Unschärfe

Wenn politische Vertreter öffentlich fordern, „die Stadt zu verlassen“, wenn sie unter dem Vorwand des „Integrationsversagens“ suggerieren, es gebe nur noch zwei Optionen – Belehrung oder Ausweisung -, dann verläuft eine gefährliche Linie mitten durch das Recht:

Von der Integrationspflicht zur Existenzberechtigung.

Was heute als „sachliche Problemlösung“ getarnt wird, ist in Wahrheit oft nur ein Umschlag für Ausgrenzung.

Wo Fakten fehlen, entstehen Halbwahrheiten.

Wo Fotos fehlen, reicht der Verdacht.

Wo Politik versagt, rückt Rhetorik nach.

Dummheit ist keine Meinung. Sie ist ein Verstärker.

Unwissenheit schützt nicht vor Verantwortung.

Wer keine Belege verlangt, wer unkritisch weiterträgt, was andere ohne Grundlage behaupten, wird Teil des Problems – und zum Verstärker seiner Folgen.

Denn Dummheit ist kein Mangel – sie ist ein Hebel.

Ein Hebel für:

» politische Aufmerksamkeit

» populistische Mobilisierung

» strukturelle Verdrängung

Selbstprüfung: Drei unbequeme Fragen

Würde ich auch so urteilen, wenn ich den Namen, das Gesicht und die Geschichte dieser Menschen kennen würde?

Oder ist es bequemer, in der Anonymität Schuld zu vermuten?

Habe ich wirklich hinterfragt, wer diese Menschen sind – oder habe ich nur das wiederholt, was andere behaupten?

Wen höre ich? Und wem höre ich zu?

Bin ich sicher, dass mein Urteil auf Wissen beruht – oder ist es bloß ein Echo fremder Interessen?

Was davon ist meine eigene Stimme?

Fazit: Eine Frage des Rückgrats

Wer Verantwortung übernehmen will, muss unterscheiden können – zwischen einer echten Gefahr und einem Vorurteil.

Zwischen einem nachgewiesenen Vorfall und einem nachgeplapperten Gerücht.

Zwischen einer Lösung – und einer Projektion.

Legen Sie die Nebelkerze beiseite.

Stellen Sie sich aufrecht hin – mit geradem Rücken.

Mit nüchternem Blick. Mit menschlichem Maß.

Und mit dem Mut zu sagen: „Ich weiß es nicht – aber ich will es wissen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DREIFISCH

Herr Anselm Bonies

Greifswalder Str. 242

Loitz 17121

Deutschland

fon ..: 03999895900

web ..: https://dreifisch.com

email : support@dreifisch.com

Willkommen – ich bin Anselm Bonies, kreativer Begleiter, der das Spiel zwischen Farbe, Form und Gestaltung als Herzstück meiner Arbeit versteht.

In meiner Welt dreht sich alles um die Symbiose aus Fotografie, Film und Grafikdesign. Für mich bedeutet kreatives Arbeiten, nicht nur eindrucksvolle Werke zu schaffen, sondern auch Geschichten zu erzählen und Dialoge zu eröffnen – und das in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich sehe mich als jemanden, der nicht nur gestaltet, sondern begleitet. Als kreativer Partner entwickle ich mit Ihnen gemeinsam visuelle Erlebnisse, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Wesenheit Ihrer Botschaft auf den Punkt bringen.

Was können Sie von mir erwarten?

Ob Sie eine starke Markenidentität aufbauen, ein einzigartiges visuelles Erlebnis gestalten oder eine Geschichte erzählen möchten, die Ihr Publikum berührt – ich bringe die Erfahrung, das Gespür und das technische Know-how mit, um Ihre Ideen lebendig werden zu lassen. Mein Ziel ist es, Ihre Vision so präzise und individuell wie möglich umzusetzen und dabei einen kreativen Prozess zu schaffen, der Ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.

Ihr Projekt – einzigartig und persönlich

Meine Arbeit ist mehr als das reine Erschaffen von Bildern und Designs. Es ist ein Prozess der Transformation: Gemeinsam entwickeln wir eine Idee, die Form annimmt, lebendig wird und Spuren hinterlässt. Dabei liegt mein Fokus stets darauf, Ihre Botschaft in kraftvolle, visuelle Ausdrucksformen zu übersetzen – maßgeschneidert und auf Ihre Ziele abgestimmt.

Lernen Sie mich kennen

Wie andere mich sehen? Das erfahren Sie am besten selbst. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail, und erleben Sie, wie aus Ihren Ideen greifbare, kreative Werke werden. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam neue Wege zu beschreiten – dort, wo Farbe, Form und Gestaltung zu einzigartigen Momenten verschmelzen.

Neugierig geworden? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen!

Sie möchten mehr über Gedankendusche: Kritisches Denken durch kreative Handlung erfahren, ein Interview führen oder eine Veröffentlichung planen? Ich stehe Ihnen gerne für Rückfragen, Presseanfragen oder kreative Kooperationen zur Verfügung.

Kontaktieren Sie mich direkt:

E-Mail: support@dreifisch.com

Telefon: +49-39998-95900

Website: dreifisch.com

Pressekontakt:

DREIFISCH

Herr Anselm Bonies

Greifswalder Str. 242

17121 Loitz

fon ..: 03999895900

email : support@dreifisch.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wurzer Umwelt – Bioenergiezentrum als Vorreiter für erneuerbare Energie aus Bioabfällen Canary Gold Corp. entsendet Schallbohrgerät zum Projekt Madeira River in Brasilien