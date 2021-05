Gefallener Börsenstar Tembo Gold sieht Chance auf einen Neustart

Die Lage in Tansania verbessert sich zusehends. Das will Tembo Gold nutzen.

Tansania will verlorenes Vertrauen bei Investoren wiedergewinnen. Die neue tansanische Präsidentin Samia Suluhu Hassan hat jüngst in einer politischen Rede die Eckpfeiler ihrer Politik erläutert und dabei eine Einladung an ausländische Investoren ausgesprochen. „Wir brauchen die Investoren mehr als sie uns brauchen“, erklärte sie mit Blick auf Arbeitsplätze für Tansanier und mehr Steuereinnahmen für die Regierung. Beobachter vor Ort interpretierten ihre Botschaft als Abkehr von dem eher isolationistischen Kurs ihres verstorbenen Amtsvorgängers Magufuli. Wörtlich sagte die Präsidentin: „We cannot go alone – Wir müssen zusammen (mit dem Rest der Welt) gehen.“ Sie versprach, die Bürokratie abzubauen und das Geschäftsklima zu verbessern.

Die Maßnahmen zielen auf eine Liberalisierung der Gesellschaft insgesamt. Konkret ordnete die Präsidentin an, Medienverbote aufzuheben und Pressefreiheit zuzulassen. Sie betonte, sie spreche „im Namen der Vereinigten Republik Tansania“ und werde versuchen, die Nation nach Jahren spaltender Politik wieder zu vereinen.

