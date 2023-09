Geförderter Glasfaserausbau in der Stadt Rietberg – Nachfragebündelung startet in Kürze

Auch in der Stadt Rietberg sollen die „Grauen Flecken“ im Rahmen des Förderprogramms von Bund und Land mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet werden.

Alle unterversorgten Anwohnerinnen und Anwohner, die weniger als 100 Mbit/s empfangen können, haben ab dem 04. September die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Gebäude zu sichern. So können über 1.500 Haushalte sowie 50 Gewerbetreibende während der Nachfragebündelung, die der Provider epcan GmbH in Kooperation mit der Stadt Rietberg bis zum 10. November 2023 durchführt, einen Vertrag abgeben und somit von der Förderung profitieren.

Sowohl für Mieter als auch Vermieter ist der Anschluss interessant, denn neben stabilem und schnellem Internet ist der geförderte Glasfaseranschluss auch eine Wertsteigerung für jede Immobilie.

Ein großer Vorteil von geförderten Glasfaserprojekten ist die Gelegenheit, sich den Glasfaseranschluss komplett kostenfrei ins Haus legen zu lassen.

Wenn der Anschluss zum gegenwärtigen Zeitpunkt also (noch) nicht benötigt werden sollte, können betroffene Anwohnerinnen und Anwohner zunächst nur den passiven Glasfaseranschluss bis in Ihre Immobilie beauftragen mit der Einreichung eines sogenannten Gestattungsvertrages – und das komplett ohne Folgekosten. Dies ist dank der Förderung von Bund und Land möglich.

Unter www.epcan.de/verfuegbarkeit können Bürgerinnen und Bürger prüfen, ob ihr Objekt Teil der Förderung ist.

Für weitere Informationen zum geförderten Glasfaserprojekt in der Stadt Rietberg gibt es eine digitale Informationsveranstaltung – am 18. September um 19 Uhr über Zoom oder YouTube. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich:

Zoom-Link: https://us06web.zoom.us/j/87361448306 | Webinar-ID: 87361448306

Darüber hinaus wird es für eine persönliche Beratung vor Ort auch Infopoints direkt in Rietberg geben:

Termine:

Montag, 18.09.2023 | 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Dienstag, 19.09.2023 | 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Rathaus Rietberg (Raum 2), Rügenstraße 1, 33397 Rietberg

Für eine telefonische Beratung gibt es ein kostenloses Rückrufformular auf der Internetseite der epcan GmbH. Alternativ kann man den Provider auch direkt telefonisch kontaktieren unter 02564-883374 oder per E-Mail an epcan@epcan.de

Alle Details rund um das Förderprojekt in Rietberg sowie erklärende Videos sind unter www.epcan.de/riebtberg zu finden. Hier besteht auch die Möglichkeit, den Vertrag ganz einfach online auszufüllen.

Direkt im Anschluss an die Nachfragebündelung wird mit der Feinplanung begonnen, sodass noch in diesem Jahr mit dem Ausbau gestartet werden kann.

