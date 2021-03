Gefragte Batteriemetalle

Die Skepsis gegenüber Elektrofahrzeugen wird immer geringer. Elektro- und auch Wasserstofffahrzeuge brauchen bestimmte Rohstoffe.

Technologien schreiten voran, vieles wird einfacher, für manche Dinge braucht es eine Umstellungsphase. Viel Neues wird die Zukunft bringen, etwa dass man sich keinen Parkplatz mehr suchen muss, da das Fahrzeug den Fahrer zum nächsten freien Platz leitet. Verantwortlich dafür ist die Cloud, die Wissen besitzt. Auch was die Elektromobilität anbelangt, steigt das Interesse in praktisch allen Ländern an, die Elektromobilität wird sich zusehends etablieren.

Auch im kommerziellen Transportsektor rückt ein System ohne fossile Brennstoffe und möglichst emissionsfrei immer mehr in den Blickpunkt, denn die Klimaziele verlangen dies. So gewinnen auch im Güterverkehr Elektro-Lkws oder mit Wasserstoff betriebene Schwerlasttransporter an Interesse. Möglich ist diese Entwicklung einmal mit Lithium-Ionen-Batterien für die Elektrofahrzeuge und mit Platin als unabdingbares Material für Brennstoffzellen in Wasserstofffahrzeugen.

Damit klimaneutrale Transport- und Fahrzeuglösungen gelingen, gibt es Unternehmen, die auf die dafür benötigten Rohstoffe setzen. So ist etwa Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=ULyqazFGNSA – (www.sibanyestillwater.com), bereits ein bedeutender Produzent von Platin, Palladium und zudem Gold, in den Bereich Batteriemetalle eingestiegen. Durch einen rund 30-prozentigen Anteil an Keliber, den sich Sibanye-Stillwater gekauft hat, hat sich das Unternehmen in einem fortschrittlichen Lithiumprojekt in Finnland beteiligt.

Auch die Canada Nickel Company – https://www.youtube.com/watch?v=f2GjpTKLTvc – konzentriert sich mit seinem Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford in Ontario auf zukunftsträchtige Metalle für die Elektromobilität. Daneben liegt ein weiterer Schwerpunkt auf Markenrechten für kohlenstofffreie Nickel, Eisen- und Kobaltprodukte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

