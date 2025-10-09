  • Gefühle kann man nicht ändern – der neue Schlager der Schweizerin Aline Alexandra

    Flotte Musik aus der Schweiz

    BildIn „Gefühle kann man nicht ändern“ geht es um die kleinen und großen Herausforderungen des Zusammenlebens – ehrlich, liebevoll und mit einem Augenzwinkern erzählt.

    Der Song beschreibt eine Beziehung, die nicht perfekt ist, aber echt: mit Fußballabenden statt Abwasch, Diskussionen im Bad und typischen Alltagskonflikten. Und doch bleibt am Ende die Erkenntnis: Trotz aller Gegensätze liebt man sich – jeden Tag neu.

    Ein Lied über Geduld, Humor und das unausweichliche Chaos der Liebe – denn Gefühle kann man eben nicht ändern.

    Das Lied wird zuerst in der Schweiz veröffentlicht, da sie an diesem Wochenende ein großes Fantreffen hat.

    Aline Alexandra – Gefühle kann man nicht ändern
    Schweizer VÖ-Datum: 09.10.2025
    Deutsches VÖ-Datum: 16.10.2025
    Label: Edelweiss Promotion
    EAN: 4069493446661
    ISRC: CH6542570057
    Texter und Komponist: Caro Herz, Michael Corda, Martin Isenegger
    Produzent: Stephan Weidenbrück
    Label Kontakt: Jürg Wüthrich Telefon +41 79 354 70 24
    Quelle: Büro Aline Alexandra

