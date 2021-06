„Geheimnisse“ von Topverkäufern – Der zweite Band der Reihe ‚Gehirnwissen für den Vertrieb‘

Rolf-Peter Koch gibt in „Geheimnisse“ von Topverkäufern“ einen Überblick über den Stand der wissenschaftlichen, praktischen Erkenntnisse in Bezug auf das Verhalten von erfolgreichen Verkäufern.

Sind Topverkäufer mit übernatürlichen Fähigkeiten oder Talenten ausgestattet; werden sie damit geboren? Rolf-Peter Koch, Vertriebs- und Marketingexperte, hat das Phänomen der besonders erfolgreichen Menschen im Vertrieb mit Hilfe von Wissenschaft und Praxis in seinem Sachbuch n „Geheimnisse“ von Topverkäufern“ systematisch untersucht.

Er nimmt darin die erfolgreiche Verkäuferpersönlichkeit genauer unter die Lupe genommen. Dafür stellt er Verhaltensaspekte, Einstellungsfaktoren und Vorgehensweisen im Verkaufsprozess vor, die Topverkäufer auszeichnen. Darüber hinaus stell Koch gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse in Bezug auf das Thema Motivation dar, die Sales Mitarbeitern im Verkauf helfen können, sich leistungsfähig und mental fit zu halten.

Der Kreis schließt sich durch einen Transfer von Erkenntnissen zur Selbstmotivation und zum Selbstmanagement. Geht es bei Buch 1 der Reihe „Gehirnwissen für den Vertrieb“ um

technische Aspekte kundenzentrierter Kommunikation, so geht es im zweiten Teil der Reihe insbesondere um Haltungs- und Einstellungsfaktoren erfolgreicher Verkäufer und die erfolgreiche Bewältigung des Verkaufsprozesses. Koch untersucht dafür auch die Fähigkeiten der Vertriebsprofis, sich immer wieder selbst zu motivieren und mental fit zu halten.

Sein Fazit: Besonders erfolgreiche Verkäufer haben alle systematisch an ihrem „Mindset“ und ihrer Persönlichkeit gearbeitet. Sie haben darüber hinaus eine erfolgserprobte Verkaufs-Toolbox und wissen immer, was genau ihre Kunden bewegt. Sie sind sich ihres Verhaltens jederzeit bewusst, können mit schwierigen Situationen und Kunden umgehen und wissen genau, was sie tun müssen, um sich jeden Tag aufs Neue zu motivieren. Setzen Sie dieses praxiserprobte Fachwissen selbst für Ihren Verkaufserfolg ein!

„Gehirnwissen für den Vertrieb: „Geheimnisse“ von Topverkäufern“ von Rolf-Peter Koch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-2822-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

