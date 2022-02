Geld für die Abikasse sammeln! – aber wie geht das?

Ihr plant bestimmt auch gerade einen Abiball der bestimmt 10-15.000EUR kostet. Wir haben eine Lösung wie der Abiball etwas günstiger wird.

Sponsoring von Abibällen ist nichts neues, doch bis heute tun sich Schüler und auch Sponsoren schwer zueinander zu finden.

Um jedem Abiturienten einen hochwertigen Abiball zu ermöglichen, stellen sich Unternehmen wie Abisponsor.de als Vermittler zwischen Sponsor und Schüler auf. Sie wissen, dass sowohl für Schüler als auch Unternehmen ein großes Interesse an einem Sponsoring besteht. Unternehmen haben die Möglichkeit durch Sponsorings Steuern zu sparen und potenzielle Neukunden zu gewinnen.

Für Schüler ist es wichtig, dass sie früh genug anfangen, da Sponsorenanträge ein wenig Zeit benötigen, bis sie genehmigt werden. Des Weiteren wird ein genaues Konzept benötigt, um Erfolg bei der Sponsorensuche zu garantieren. Bei der Konzepterstellung und Sponsorenfindung unterstützen die Vermittlungsunternehmen die Schüler direkt.

Die Experten*innen analysieren Möglichkeiten der Schüler*innen und diese erhalten im Anschluss eine Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten. Hierzu gehören z.B. das Affiliate Sponsoring – wobei der Jahrgang eine eigene Website erhält. Auf dieser Sponsoring Website können Eltern, Freunde, Bekannte usw. ganz einfach über sogenannte „Affiliate Links“ ihre Produkte kaufen. Klickt man also einfach auf den jeweiligen Shop-Link und kauft ein oder mehrere Produkte, gehen 1,5 bis 10% des Bestellwertes an den Jahrgang zurück.

Neben Affiliate Links haben Schüler auch die Möglichkeit auf Cashback mit Abihoodies, Abibüchern, Abipartys, Abifahrten, Abibällen, Snackboxen und Empfehlungen.

Hunderte Jahrgänge, in ganz Deutschland, benutzen jährlich solche Experten um ihre Abikasse aufzufüllen.

Menschlich – Nachhaltig – Innovativ