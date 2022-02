Geld verdienen mit Umfragen: 5% der Nutzer verdienen mehr als 200 Euro im Monat

Eine Studie mit 500 Teilnehmern aus unterschiedlichen Panels zeigt auf, wie viel Geld die Teilnehmer damit monatlich verdienen.

In einer aktuellen Studie wurde untersucht, wie viel Teilnehmer von Umfragen-Panels mit bezahlten Umfragen monatlich verdienen. Viele Panels werben mit einer Vergütung von bis zu 7 Euro pro Umfrage, in der Realität verdienen Teilnehmer laut Studie jedoch durchschnittlich 0,89 Euro pro Umfrage.

76% der Studienteilnehmer gaben an, bei mindestens 5 Umfragen-Panels angemeldet zu sein. 42% der Teilnehmer sind sogar bei mehr als 10 Panels registriert.

Die Faustregel ist: Wer bei mehreren Panels gleichzeitig teilnimmt, wird öfters zu bezahlten Umfragen eingeladen und hat auch ein größeres Verdienstpotenzial. Auch in der Studie hat sich dies widergespiegelt. Im Durchschnitt verdienten alle Studienteilnehmer 21,06 Euro monatlich. Wer bei mehr als 10 Panels angemeldet ist, verdiente im Durchschnitt 42,68 Euro monatlich.

„Sehr interessant waren für uns die Spitzenkandidaten. Wir wollten wissen, wie viel diejenigen verdienen, die täglich an mehreren bezahlten Umfragen teilnehmen und wirklich am Ball bleiben. Überrascht hat uns nicht, dass das die wenigsten tun. Gerade einmal 5% der Teilnehmer verfolgen diese Aufgabe mit mindestens einer Stunde täglich. In dieser Gruppe lag der monatliche Verdienst jedoch bei über 200 Euro. Die drei Teilnehmer mit den höchsten Monatsumsätzen erzielten sogar mehr als 300 Euro monatlich. Wir haben uns auch die Nachweise dazu geben lassen.“, so Patrick Konrad, Leiter der Studie.

Die Studie wurde unter 500 Teilnehmern von https://www.umfragen-geld-verdienen.de/ durchgeführt. Befragt wurden Teilnehmer, die in den letzten 12 Monaten an bezahlten Umfragen teilgenommen haben.

