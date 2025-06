Gelungener Start ins Jahr: NurExone überzeugt mit Q1-Ergebnissen und erreichten Meilensteinen

Das innovative Biotech-Unternehmen NurExone, das sich auf exosom-basierte Therapien zur Behandlung von Verletzungen des zentralen Nervensystems spezialisiert hat, kann auf ein dynamisches erstes Quartal 2025 zurückblicken. Neben einem soliden Finanzupdate gab das Unternehmen wichtige Meilensteine bekannt, die seine strategische Ausrichtung und Innovationskraft unterstreichen.

Das an der TSX Venture Exchange und in Frankfurt notierte Unternehmen NurExone Biologic Inc hat sich mit seiner erfolgreichen Exosomenforschung die Behandlung bisher unheilbarer Krankheiten und Verletzungen des Nervensystems zum Ziel gesetzt. Dass diese Ausrichtung stimmig ist, belegen die Finanzergebnisse für das am 31. März 2025¹ endende erste Quartal sowie die erreichten Meilensteine in diesem Zeitraum.

Erreichte Meilensteine in Forschung und strategischer Ausrichtung

Aus wissenschaftlicher Sicht hat NurExone in den letzten Monaten sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzielt, denn die minimalinvasive Verabreichung des Exosom-basierten Medikaments ExoPTEN hat bei drei Indikationen zu einer funktionellen Wiederherstellung geführt: Verletzungen des Rückenmarks, des Sehnervs und des Gesichtsnervs.

Präklinische Daten zur Regeneration des Sehnervs und zur Reparatur des Gesichtsnervs präsentierte NurExone beispielsweise auf renommierten Konferenzen wie der ARVO 2025 (Association for Research in Vision and Ophthalmology)².

Diese Forschungsfortschritte gehen mit strategisch sinnvollen Maßnahmen einher. So gründete NurExone beispielsweise Exo-Top Inc., eine unabhängige US-Tochtergesellschaft für die Herstellung und Vermarktung von Exosomen. Die neue Einheit soll die kommerzielle Expansion beschleunigen und die Produktions- und Vertriebsaktivitäten des Unternehmens auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt stärken.

Fortschritte dieser Größenordnung stoßen auch bei Investoren auf zunehmendes Interesse, weshalb NurExone im Februar 2025 als einziges Biotech-Unternehmen in den renommierten TSX Venture 50 aufgenommen wurde.

Finanzzahlen: Frisches Kapital für die Forschung

NurExone erzielte auch bedeutende finanzielle Fortschritte: Im ersten Quartal sicherte sich das Biotech-Unternehmen durch eine Privatplatzierung und die Ausübung von Optionsscheinen rund 1,35 Millionen CAD. Im April wurden durch eine neue Platzierung weitere 2,3 Millionen CAD aufgenommen. Dieses frische Kapital wird in erster Linie für das ExoPTEN-Programm verwendet, das 2026 in die erste klinische Phase eintreten soll. Dementsprechend stiegen die Forschungs- und Entwicklungskosten gegenüber dem Vorjahr auf 0,62 Millionen US-Dollar, was hauptsächlich auf höhere Materialkosten und aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen ist. Auch die Verwaltungskosten stiegen auf 1,08 Millionen US-Dollar. Insgesamt belief sich der Nettoverlust im ersten Quartal auf 1,68 Millionen US-Dollar, gegenüber 0,92 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Da sowohl die Strategie, als auch die Forschungserfolge ein positives Bild zeichnen, blickt das Management optimistisch in die Zukunft. Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, hob bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal die breite Wirksamkeit von ExoPTEN und die laufenden Vorbereitungen für die wichtigen ersten klinischen Studien am Menschen hervor. CFO Eran Ovadya betonte seinerseits die solide finanzielle Basis des Unternehmens, die es auch für eine mögliche Notierung an einer großen US-Börse rüstet.

———-

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler NurExone oder Nebenwerte.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

¹ nurexone.com/investors/#News

² www.wallstreet-online.de/nachricht/19391715-arvo-2025-nurexone-praesentiert-erfolge-sehnervenforschung-renommiertesten-internationalen-konferenz-augenheilkunde

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goldpreis noch immer nahe des Rekordhochs Die OLIVE TREE PEOPLE Story: Vom Sandwich-Mann zum Milliarden-Dollar-Skincare-Pionier