Gemeinsam ans Ziel – Personal Trainer in Ludwigshafen

Mit einem Personal Trainer kann es einfach seiner, die Motivation wieder zu steigern. Tim Assmann hilft Ihnen gerne dabei, Ihre persönlichen und gesundheitlichen Ziele zu finden.

Fitness und Training gehören zu den wichtigsten Aspekten, wenn es um die körperliche, aber auch um die mentale Gesundheit geht. Insbesondere in Zeiten, in denen viele Personen am Schreibtisch oder sogar von zu Hause aus arbeiten, mangelt es im Alltag an Bewegung.

Das Fehlen von körperlicher Aktivität kann schnell zu verschiedenen Problemen in Gelenken und Wirbelsäule führen, aber auch schlechte Stimmung und emotionale Unausgeglichenheit verstärken. Sport ist wichtig, allerdings ist es nicht immer einfach, die Motivation dazu im stressigen Arbeitsleben zu finden. Tim Assmann hilft als Personal Trainer in Ludwigshafen, genau diese Motivation wiederzufinden und geht mit seinen Kundinnen und Kunden gemeinsam den Weg zur persönlichen Gesundheit an.

Fitness und Alltag? Das geht!

Die Integration von regelmäßigem Sport ist nicht immer einfach, darum sollten Fitnessangebote so flexibel wie möglich sein. Tim Assmann bietet seinen Kundinnen und Kunden Service rund um die Uhr und das in verschiedenen Paketen. Die Pakete unterscheiden sich in der Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten, diese bewegen sich zwischen 2 und 4 Einheiten.

In allen Personal-Training-Paketen sind unbegrenzte und individuell anpassbare Trainingspläne sowie eine ausführliche Ernährungsberatung erhalten. Diese werden anhand einer Anamnese und persönlichen Wünschen und Zielen erstellt. Fitness und Sport sind jedoch nicht nur eine Sache von körperlicher Ausdauer, sondern auch eine Frage der mentalen Einstellung. Ein persönliches mental Coaching hilft Kundinnen und Kunden dabei, stets am Ball zu bleiben. Dadurch schafft Tim Assmann es gemeinsam mit seiner Kundschaft, jedes persönliche Ziel zu erreichen.

In vier Schritten zur Wunschfigur

Wer bereit ist, sein Leben umzukrempeln und sich dem Weg zur körperlichen Gesundheit stellen möchte, der erhält in einem Erstgespräch tiefere Einblicke in die Arbeit des Personal Trainers Tim Assmann. Vor Beginn des eigentlichen Trainings wird eine ausführliche und detaillierte Anamnese erstellt. In Kombination mit den persönlichen Zielen kann so ein ausführlicher und individueller Trainingsplan erstellt werden.

Das Training mit Tim Assmann findet dort statt, wo man möchte. Zu Hause, in einem Fitnessstudio oder an der frischen Luft. Man selbst muss außer Sportkleidung und Motivation keinerlei Equipment mitbringen oder besorgen, alles wird vom Personal Trainer gestellt und mitgebracht. Zum Training gehört auch eine regelmäßige Erfolgskontrolle, so kann Tim Assmann den Fortschritt überprüfen und wenn nötig die Trainingseinheiten weiter optimieren.

Das sportliche Ass im Ärmel

Tim Assmann ist Trainer aus Leidenschaft. Dank diversen Ausbildungen und einer engen Zusammenarbeit mit Sportmedizinern, Physiotherapeuten und Heilpraktikern hilft er seinen Klientinnen und Klienten dabei, ihre Ziele schnell, effizient und nachhaltig zu erreichen. Dabei legt er großen Wert auf die Menschlichkeit und erstellt die Trainingspläne stets unter Berücksichtigung des Alltags und der Angewohnheit seiner Kundinnen und Kunden. Als Personal Trainer arbeitet er für Klientinnen und Klienten aus Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Mannheim, aber auch für andere Städte.

