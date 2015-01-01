Generation 50plus: Warum der Code zum Wunschgewicht im Darm liegt

Abnehmen scheitert oft am Stoffwechsel. „Der Mikrobiom-Code“ zeigt, wie auch Best Ager ihre innere Schaltzentrale auf Vitalität und Leichtigkeit programmieren.

Stoffwechsel-Turbo für die Generation 50plus

Viele Menschen in der zweiten Lebenshälfte machen die Erfahrung, dass herkömmliche Diäten nicht mehr greifen und Kilos hartnäckiger haften bleiben als früher. Die Ursache für dieses Phänomen liegt oft nicht an mangelnder Disziplin, sondern in der biologischen Schaltzentrale des Körpers – dem Darm. MARA KANEs neuer Ratgeber „Der Mikrobiom-Code“ räumt mit dem Vorurteil auf, dass der Darm nur eine „Verdauungsfabrik“ ist, und präsentiert ihn als hochintelligentes, komplexes Kontrollsystem. Das Buch zeigt auf, dass nachhaltiges Abnehmen kein Kampf gegen den eigenen Körper sein darf, sondern das Resultat einer harmonischen Kommunikation zwischen Mensch und Mikrobiom ist. Wer lernt, auf sein „Bauchgefühl“ und die Signale des enterischen Nervensystems zu hören, kann Abnehm-Blockaden lösen, die oft jahrzehntelang bestanden haben.

Warum Bakterien über die Energiebilanz entscheiden

Ein zentrales Thema des Buches ist das faszinierende „Kalorien-Paradoxon“, das erklärt, warum bei gleicher Nahrungsaufnahme manche Menschen ihr Gewicht halten, andere hingegen zunehmen. So fungieren bestimmte Bakterienstämme als effiziente Energiegewinner, die selbst aus unverdaulichen Fasern zusätzliche Kalorien extrahieren können. Ein Übergewicht dieser „Dickmacher-Bakterien“ kann den Stoffwechsel sabotieren, während andere Bakterien eine aktive Fettverbrennung fördern. Für die Altersgruppe 50plus ist dieses Wissen essenziell, da sich das mikrobielle Gleichgewicht mit den Jahren verschieben kann. Der Ratgeber liefert wissenschaftlich fundierte Wege, um dieses Verhältnis durch gezielte Ernährung wieder in Balance zu bringen.

Entzündungen stoppen und das Immunsystem stärken

Mit zunehmendem Alter rücken Gesundheit und Prävention stärker in den Fokus. „Der Mikrobiom-Code“ erläutert, dass ein Großteil aller Immunzellen im Darm angesiedelt ist. Ein gestörtes Mikrobiom kann zu schleichenden Entzündungen führen, die nicht nur den Stoffwechsel blockieren, sondern auch die Entstehung von Zivilisationskrankheiten begünstigen. Zudem spielt die Darm-Hirn-Achse eine wichtige Rolle für das psychische Wohlbefinden. Da bis zu 95 Prozent des Glückshormons Serotonin im Darm produziert werden, entscheidet die Darmgesundheit auch maßgeblich über die Stimmung und die Resilienz im Alltag.

Den persönlichen Mikrobiom-Code knacken

Da jedes Mikrobiom so einzigartig wie ein Fingerabdruck ist, bietet der Ratgeber keine starre Diät, sondern einen Leitfaden zur Individualisierung. Von der Förderung der bakteriellen Diversität durch die „30-Pflanzen-Regel“ bis hin zum Einsatz fermentierter „Powerfoods“ wird der Weg zur inneren Heilung detailliert beschrieben. Leser erfahren, wie sie durch Ballaststoffe die Produktion schützender kurzkettiger Fettsäuren ankurbeln, um die Darmbarriere zu stärken. Der Ratgeber von MARA KANE ist ab sofort bei Amazon als Paperback, Hardcover und E-Book erhältlich.

Mehr Informationen unter https://marakane.de/der-mikrobiom-code/.

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Hinter dem Pseudonym MARA KANE verbirgt sich ein Zusammenschluss von verschiedenen Autoren, Fach-Journalisten, Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten, Ernährungsberatern und Übersetzern sowie Betroffenen, die praktische Erfahrungen beisteuern.

Namensgeber und Initiatoren sind Marina und Ralph Kähne. Die beiden Autoren, Journalisten und Blogger leben und arbeiten in Wandlitz bei Berlin. Sie haben bereits zahlreiche Bücher und Ratgeber zu den Themen Gesundheit und Reisen veröffentlicht.

MARA KANE hat sich zur Aufgabe gemacht, zu verschiedenen Herausforderungen im Leben, Krankheiten und Leiden fundierte Hintergrundinformationen zur Verfügung zu stellen, umfassend zu beraten sowie innovative und praxiserprobte Lösungsansätze anzubieten. Dabei reicht das Spektrum von alltäglichen Herausforderungen wie Abnehmen und Gewichtsmanagement, dem Umgang mit Stress bis hin zu Zivilisationskrankheiten.

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