GenH2 stellt verlustfreie Flüssigwasserstoffspeicherung auf der Hydrogen Technology Expo North America vor

München (IRW-Press/26.06.2025) – GenH2 Corp., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Philomaxcap AG (ISIN: DE000A1A6WB2), hat sich mit Taylor-Wharton (einer Tochtergesellschaft von Air Water Inc.) zusammengetan, um die bahnbrechende Controlled Storage-Technologie von GenH2 für Flüssigwasserstoff vorzustellen, die Wasserstoffverluste während des Transfers, der Lagerung und der Abgabe eliminiert. Josh McMorrow, CEO von Philomaxcap, erklärte: „Die kontrollierte Speicherung von GenH2 wird zum Industriestandard für Flüssigwasserstoff-Infrastrukturanwendungen wie Schwerlastverkehr, Busverkehr, Luftfahrt und Materialtransport.“

Nachfolgend finden Sie die Pressemitteilung von GenH2:

GenH2 stellt verlustfreie Flüssigwasserstoffspeicherung auf der Konferenz Hydrogen Technology Expo North America in den Mittelpunkt

Die innovative Technologie des Unternehmens wird am Taylor-Wharton-Stand # 901 vom 25. bis 26. Juni im NRG Center in Houston, Texas, vorgestellt

„Unsere verlustfreie Lösung definiert neu, was möglich ist, und macht Wasserstoff zu einer realisierbaren, skalierbaren sauberen Energiequelle. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Taylor-Wharton, um diesen Durchbruch auf den Markt zu bringen.“

– Greg Gosnell, CEO von GenH2

Titusville, Florida, USA (25. Juni 2025) – GenH2 (

www.genh2.com/), ein führendes Unternehmen im Bereich der Wasserstoffinfrastrukturtechnologie, arbeitet mit Taylor-Wharton (

twcryo.com/), einem Tochterunternehmen von Air Water America Inc. zusammen, um sein bahnbrechendes System zur verlustfreien Speicherung von Flüssigwasserstoff vorzustellen. Die gemeinsame Lösung wird auf der Hydrogen Technology Expo North America, die vom 25. bis 26. Juni im NRG Center in Houston, Texas, stattfindet, am Stand Nr. 901 vorgestellt.

Die Hydrogen Technology Expo ist die größte Veranstaltung zum Thema Wasserstoff in Nordamerika und bringt Branchenführer und Innovatoren zusammen, um die Einführung von Wasserstoff für stationäre und mobile Anwendungen zu beschleunigen.

Ein Haupthindernis für die breite Nutzung von Wasserstoff ist der Verlust, der beim Transport und bei der Speicherung auftritt. Bei herkömmlichen Tanksystemen entweicht aufgrund des steigenden Drucks routinemäßig Wasserstoffgas, was zu finanzieller Verschwendung, betrieblicher Ineffizienz und erhöhten Emissionen führt. Das kontrollierte Speichersystem von GenH2, das auf der Integrated Refrigeration and Storage (IRaS)-Technologie der NASA basiert, löst diese Herausforderung, indem es flüssigen Wasserstoff in einem unterkühlten Zustand hält und verdampftes Gas zurückführt – mit dem Ergebnis einer echten Null-Verlust-Leistung.

GenH2 und Taylor-Wharton, die ihre Partnerschaft erstmals im Februar 2025 bekannt gaben, haben gemeinsam das RS1500 Controlled Storage Tank System entwickelt, das einen Großtank mit der patentierten Heat Lift Assembly und Smart Tank Technologie von GenH2 umfasst. Die Lösung wurde entwickelt, um sowohl Transfer- als auch tägliche Verdampfungsverluste zu eliminieren und so die Betriebskosten zu senken, die Haltbarkeit zu verlängern und den ROI zu maximieren. Dieses revolutionäre Design wird auch die erste verlustfreie Wasserstofftankstelle der Welt antreiben, die 2026 in Dallas in Betrieb gehen soll.

„Die finanziellen und ökologischen Auswirkungen von entlüftetem Wasserstoff sind beträchtlich – bis zu 40 % jährlicher Verlust bei herkömmlichen Systemen“, sagte Greg Gosnell, CEO von GenH2. „Unsere verlustfreie Lösung definiert neu, was möglich ist, und macht Wasserstoff zu einer realisierbaren, skalierbaren sauberen Energiequelle. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Taylor-Wharton, um diesen Durchbruch auf den Markt zu bringen.“

Um mehr zu erfahren oder mit Chris Wallington, Vizepräsident von GenH2, zu sprechen, besuchen Sie den Stand Nr. 901 auf der Expo oder wenden Sie sich an Chris@genh2.com

Über GenH2GenH2, eine Tochtergesellschaft der Philomaxcap AG (FRA:HBD1), ist ein technologisch führender Anbieter von Flüssigwasserstoff-Infrastruktursystemen für fortschrittliche saubere Energie. Die Lösungen von GenH2 ermöglichen eine sichere Wasserstoffverflüssigung, verlustfreie Speicherung und Übertragung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Massenproduktion von Anlagen, um den Aufbau von Infrastrukturen zu beschleunigen und Wasserstoff für den täglichen Gebrauch auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Zum Technologie-Team gehören ehemalige NASA-Forscher und -Entwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Erforschung, Konstruktion und dem Bau von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr über GenH2 unter www.genh2.com.

Über Taylor-Wharton®Taylor-Wharton hat seine Wurzeln im Jahr 1742 und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Air Water America, Inc. Die umfangreiche Produktpalette von Taylor-Wharton umfasst kryogene Bulk-Tanks, Mikro-Bulk-Tanks, transportable Flüssigkeitsflaschen, LNG (Flüssigerdgas)-Speicher- und -Anwendungssysteme, kryogene Behälter für die Karbonisierung von Getränken, Anhänger, ISO-Container, Eisenbahnwaggons, Wasserstofftankstellen, mobile Wasserstoffladegeräte, vakuumisolierte Rohre, Verdampfer sowie Gefriergeräte und Dewars für die Kryokonservierung. Besuchen Sie Taylor-Wharton unter

twcryo.com.

Über die Hydrogen Technology Expo North America

Die Hydrogen Technology Expo North America ist Nordamerikas führende Fachmesse und Konferenz, die sich ausschließlich der Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellenindustrie widmet. Die Veranstaltung bringt die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette zusammen und konzentriert sich auf Lösungen für eine kohlenstoffarme Wasserstoffproduktion, effiziente Speicherung und Verteilung sowie eine breite Palette von stationären und mobilen Anwendungen. Erfahren Sie mehr unter www.hydrogen-expo.com.

Über Philomaxcap

Die Philomaxcap AG mit Sitz in München ist eine auf die Wasserstoffindustrie fokussierte Management-Holding, die Dienstleistungen für bestehende und noch zu erwerbende Beteiligungen anbietet. Im Jahr 2025 führte die Kapitalerhöhung durch Einlage zur vollständigen Übernahme von GenH2 Corp., einem US-amerikanischen Unternehmen, das auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiert ist.

Investor Relations / Pressekontakt

Maximilian Fischer, Tel.: +49 89 139 2889 0, e-Mail: m.fischer@philomaxcap.de

